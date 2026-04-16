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Es oficial, el Tren Suburbano Lechería - AIFA inicia operaciones el 19 de abril

El gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum está por inaugurar una de las obras heredadas del sexenio de López Obrador

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Es un hecho, ya se tiene una fecha para la inauguración del Tren Suburbano - AIFA (X/ @andreslajous)
Es un hecho, ya se tiene una fecha para la inauguración del Tren Suburbano - AIFA (X/ @andreslajous)

El nuevo ramal del Tren Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) está por iniciar operaciones este mes. Este servicio cerrará su fase de pruebas y revisiones técnicas para responder a la alta demanda, especialmente ante eventos internacionales como la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Esta obra del Tren Suburbano - AIFA busca transformar la movilidad entre la zona metropolitana y la nueva terminal aérea, ofrecerá una alternativa rápida y eficiente de traslado. El proyecto inició en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y será inaugurada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El tramo Lechería-AIFA recorre 23.7 kilómetros y permitirá cubrir la distancia entre Buenavista y el aeropuerto en más de 40 minutos. Este tiempo constituye uno de los datos más relevantes para los viajeros que, hasta ahora, han enfrentado el problema de la saturación vial en la zona.

¿Cuándo abre el Tren Suburbano - AIFA?

El servicio del Tren Suburbano - AIFA concluyó la fase de obras y está en proceso de pruebas, autoridades realizaron un recorrido en las instalaciones previo a su inauguración (X/ @andreslajous)

De acuerdo con la proyección de las autoridades federales, se espera que el próximo domingo 19 de abril sea la inauguración oficial del Tren al AIFA. Después de casi cinco años de construcción, este 2026 por fin empezará operaciones y se convertirá en un medio de transporte esencial para el Valle de México, principalmente con la cercanía del Mundial 2026.

A falta de la confirmación oficial de las autoridades, se adelantó que el 19 de abril la presidenta Sheinbaum junto con Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, encabezarán la ceremonia de inauguración.

Retrasos en la apertura del Tren Suburbano - AIFA

La apertura del ramal del Tren Suburbano - AIFA presentó una serie de retrasos y contratiempos a lo largo de los años que tomó su realización. López Obrador aplazó en al menos dos ocasiones la inauguración de la obra, proyectó que para 2024 estaría listo el tren; sin embargo, no fue así.

Las autoridades están realizando las últimas supervisiones antes de que se inaugure la obra (X/ @andreslajous)
Las autoridades están realizando las últimas supervisiones antes de que se inaugure la obra (X/ @andreslajous)

Ya bajo la administración de Sheinbaum Pardo, la inauguración que se planificó para marzo de 2025 se atrasó debido a la falta de certificaciones técnicas y pendientes en pruebas de seguridad.

El martes 14 de abril, Andrés Lajous, director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, encabezó un recorrido de supervisión acompañado por representantes de Banobras, Trenes MX, la Defensa Nacional y empresas involucradas. Lajous informó: “Realizamos un recorrido en tren para supervisar todas las instalaciones del ramal Lechería-AIFA”.

Así luce el Tren Suburbano a días de su apertura (X/ @andreslajous)
Así luce el Tren Suburbano a días de su apertura (X/ @andreslajous)

El costo de la obra ascendió a 25 mil millones de pesos, cifra que duplica la estimación inicial, de acuerdo con reportes de la Auditoría Superior de la Federación. El trayecto de 23.7 kilómetros contempla seis estaciones y busca reducir a 40 minutos el tiempo de traslado desde Buenavista hasta el aeropuerto.

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