Emboscada contra policías de Chihuahua deja dos atacantes muertos y tres detenidos

(SSPE)

Agentes de seguridad de Chihuahua fueron emboscados por sujetos armados, por lo que los efectivos repelieron el ataque y como resultado fueron asesinados dos agresores y otros tres fueron detenidos.

Los hechos sucedieron en el municipio de Guadalupe y Calvo. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Gilberto Loya informó sobre los hechos el 16 de marzo.

A través de sus redes sociales, el funcionario compartió un video que muestra a un elemento de seguridad que grabó parte del operativo en el lugar, en un tramo de terracería entre las comunidades de El Ocote y Atascaderos.

Elementos de la Policía Estatal fueron los agredidos por sujetos armados, la grabación muestra la respuesta de los uniformados ante los constantes disparos, los agresores eran aproximadamente 15 sujetos.

El armamento asegurado (SSPE)

“Levanta la mano, Policía del estado”, exclama uno de los agentes que participó en el operativo. Otro de los efectivos añade que hay personas heridas, incluso el video muestra el traslado de una persona con la ayuda de un helicóptero.

Como resultado del enfrentamiento fueron detenidas tres personas, además de que otras dos fueron asesinadas, de igual manera fueron incautadas siete armas de fuego.

Los sujetos detenidos fueron identificados como Luis Antonio H. D., César Guadalupe G. G. y David C. E., este último el individuo que quedó lesionado por el enfrentamiento.

“Neutralizamos una agresión por parte de civiles armados durante un operativo en el municipio de Guadalupe y Calvo. La rápida reacción permitió controlar la situación y mantener presencia en la zona para proteger a la ciudadanía”, escribió Gilberto Loya en sus redes sociales.

Cuando los agresores se vieron superados por la capacidad armamentística de los uniformados huyeron del sitio. No fueron reveladas las identidades de los hombres sin vida.

Ataque armado en Chihuahua deja un muerto

Por su parte, agentes del Ejército fueron atacados sobre la carretera libre que va de Gómez Palacio a Jiménez, a la altura de la localidad de Escalón durante la madrugada del 25 de febrero. Lo anterior provocó un enfrentamiento que resultó en la muerte de uno de los agresores, además del aseguramiento de armas.

Lo asegurado por los militares (FGE Chihuahua)

Agentes de seguridad vieron una camioneta de color azul Lincoln Aviator de la cual salieron hombres que accionaron sus armas en contra de los elementos, lo que provocó que los uniformados repelieran la agresión y provocaron la muerte de uno de los atacantes.

Al revisar la zona fueron halladas:

Tres armas largas de diferentes calibres

Un arma corta tipo Glock

33 cartuchos de diversos calibres

16 cargadores de polímero calibre 5.56×45 desabastecidos

Siete cargadores abastecidos calibre 5.56×45

Un cargador abastecido calibre 7.62×51

Cinco placas balísticas

Cuatro chalecos tácticos

Un casco táctico

Dos porta cargadores

Una piernera

Un internet satelital marca Starlink

Tres poncha llantas

Un cuchillo táctico.