Reportan liberación de Bertha Gómez Fong en EEUU, su proceso migratorio continuaría en libertad

Bertha Olga Gómez Fong junto a César Duarte en un evento público durante su administración. (Foto: Twitter@RicardoAlemanMx)

Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, habría sido liberada en territorio estadounidense tras permanecer bajo custodia de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

De acuerdo con reportes de medios nacionales como La Jornada, Gómez Fong seguirá su proceso migratorio en libertad, luego de casi tres semanas en un centro de detención.

La liberación de la extitular del DIF estatal habría sido confirmada por sus propios familiares, residentes del municipio de Hidalgo del Parral, estado de Chihuahua.

La mujer buscada por autoridades mexicanas llevaría su proceso desde su residencia ubicada en El Paso, Texas, mismo sitio donde la capturaron el pasado 25 de marzo de 2026.

Desde el 13 de abril hubo reportes de que Fong había desparecido de la lista de personas retenidas por las autoridades migratorias en EEUU.

La puesta a libertad ocurriría a pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) buscó su deportación a territorio mexicano por presuntos desvíos de recursos públicos cometidos durante la administración de César Duarte Jáquez, de 2010 y 2016.

Estos son los delitos por los que se le busca en México

Las órdenes de aprehensión contra Gómez Fong corresponden a los delitos de robo y cohecho agravado. Reportes de este medio, basados en declaraciones del fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, revelaron que una de las carpetas está relacionada con el presunto robo de objetos, aunque no se precisó la naturaleza ni el monto involucrado.

La segunda investigación contra la esposa de César Duarte está vinculada a operaciones financieras, aunque las autoridades estatales no han revelado el dato preciso sobre el monto presuntamente desviado por Fong.

Bertha Olga Gómez Fong y su esposo, César Duarte. (Foto: Twitter@LupitaJuarezH)

Ambos expedientes iniciaron durante la administración estatal anterior y han recibido seguimiento por parte de la actual fiscalía.

El exgobernador César Duarte Jáquez permanece recluido en el penal del Altiplano, sin sentencia, acusado de desvío de recursos mediante empresas ligadas a su esposa.

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