Un defensor de DDHH y un abogado: quienes son los sancionados por Estados Unidos por vínculos con el Cártel del Noreste

De izquierda a derecha: Juan Pablo Penilla Rodríguez (abogado) y Jesús Raymundo Ramos Vázquez (defensor de Derechos Humanos. Foto: Facebook

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a tres personas por presuntamente brindar apoyo al Cártel del Noreste (CDN) para favorecer su dominio en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Dos de los hombres sancionados fueron el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez y el defensor de Derechos Humanos, Jesús Raymundo Ramos Vázquez. Ambos fueron señalados por presuntamente utilizar su trabajo en favor de miembros del cártel.

Además de los dos hombres fue sancionado Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, quien sería responsable de las operaciones de tráfico de personas del Cártel del Noreste al desempeñarse como colaborador cercano de Abdon Federico Rodríguez García, segundo al mando de la organización criminal.

¿Quiénes son Juan Pablo Penilla y Raymundo Ramos?

Juan Pablo Penilla fue sancionado por la autoridades estadounidenses luego de representar a Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40″, uno de los exlíderes de Los Zetas, organización que dio origen al Cártel del Noreste.

El abogado no solo le habría dado representación legal al líder criminal cuando se encontraba recluido en una prisión mexicana, sino que también fungió como intermediario con el actual mando de la organización criminal y otros asociados, con lo que le permitió al “Z-40″ mantener su liderazgo a pesar de su encarcelamiento.

Juan Pablo Penilla Rodríguez también habría sido uno de los asesores jurídicos de "El Mayo". (Foto: Facebook/juan.p.penilla)

Penilla Rodríguez es señalado por haber sido el responsable de las operaciones criminales de Miguel Ángel Treviño, quien actualmente se encuentra en una prisión en Estados Unidos al igual que su hermano Omar Treviño, alias “Z-42″, otro de los líderes de Los Zetas.

Asesor de “El Mayo” Zambada

El abogado fue mencionado en febrero de 2025 en una carta que habría sido enviada por Ismael “El Mayo” Zambada al Cónsul General de México en Nueva York para solicitar asistencia consular y su repatriación al país.

En la solicitud, el exlíder del Cártel de Sinaloa mencionó a Juan Pablo Penilla Rodríguez como uno de sus asesores jurídicos en México. Aunque también se le señaló por haber estado involucrado en la campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Consejo Nacional de Morena (CEN) se deslindó del hombre y detalló que no existía ningún registro de que haya formado parte de la asesoría legal de la campaña presidencial.

Foto: @azucenau

El abogado ha sido reconocido en varias ocasiones tanto por el Congreso de la Ciudad de México, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, entre los que destacan el Premio Nacional del Benemérito de las Américas y su nombramiento como Embajador de la Paz Internacional (en julio de 2023).

En noviembre de 2024, el Senado de la República le otorgó el Premio Patria por la Justicia y la Equidad Social.

Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo

El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Raymundo Ramos Vázquez, fue sancionado por los Estados Unidos al ser señalado por presuntamente utilizar su activismo para favorecer a miembros del Cártel del Noreste.

De acuerdo con la sanción, su defensoría sería exclusiva para miembros del cártel al presentar denuncias falsas contra el Ejército Mexicano. Para cumplir con el cometido, le pagaría a personas para que asistan a protestas y se proteja la reputación de los criminales.

Además, el defensor es acusado por favorecer la imagen pública del Cártel del Noreste y desacreditar las iniciativas policiales de las autoridades mexicanas en su contra, lo que haría desde hace más de una década.

Raymundo Ramos, defensor de los derechos humanos. (Foto: Captura de pantalla Twitter / @article19mex)

Ramos Vázquez se ha desempeñado en la defensoría desde hace más de 20 años en el estado de Tamaulipas. Un análisis del Citizen Lab de la Universidad de Toronto identificó que sus dispositivos fueron comprometidos con el malware Pegasus en al menos tres ocasiones para ser espiado en sus labores.

El defensor ha sido acusado en varias ocasiones por presuntamente defender a miembros del Cártel del Noreste, e incluso a afirmado que miembros de las Fuerzas Armadas lo han calificado como su “enemigo”.

Un informe elaborado por el Centro Militar de Inteligencia en agosto de 2020, y obtenido por Animal Político, reveló que las autoridades informaron actividades llevadas a cabo por Raymundo Ramos como parte de su defensoría, en el que ya se señalaba que intentaba “desprestigiar a las Fuerzas Armadas con fines de lucro y en beneficio del Cártel del Noreste”; sin embargo, fue identificado como un intento de criminalización contra el defensor, ya que también reveló el espionaje a sus dispositivos.