Cultura

Lucrecia Martel: “Si la gente del cine mira para otro lado, se va a perder un momento histórico interesantísimo”

La cineasta argentina recibió la Medalla de la Cineteca Nacional 2026 durante su visita a México, donde compartió su visión sobre el cine, la cultura y el estreno de su documental “Nuestra tierra”

Guardar
Lucrecia Martel, de mediana edad, con cabello castaño, gafas de sol y chaqueta negra, sostiene un bastón y un pasamanos, mirando al frente con un fondo verde desenfocado
Lucrecia Martel alerta sobre la falta de prioridad en el deseo colectivo de cómo vivir mejor en la Tierra

El regreso de la misión Artemis II a la Tierra es la noticia que cautivó a la humanidad este fin de semana, un hecho que, en medio de “tantos desastres medioambientales”, resulta “un poco desesperante”, aseguró para esta agencia la directora argentina Lucrecia Martel, y es que parece que “en el fondo de nuestro corazón ya hubiéramos abandonado este planeta o lo hubiéramos dado por perdido”.

“No sé por qué pensamos que no es prioritario nuestro deseo de cómo vivir en la tierra, como si la carrera de la tecnología y del mercado fuera imparable y estuviera por encima de nosotros”, opina la cineasta, para quien las empresas tecnológicas han “acelerado el tiempo y achicado el espacio” en el que vivimos, pues “no hay Estado que las limite”.

En su visita a México, donde recibió la Medalla de la Cineteca Nacional 2026, la realizadora es directa y defiende sus ideas sin medias tintas, porque ante este momento de “caos e incertidumbre”, del que la guerra forma parte, “nos queda poco tiempo” y “la gente que trabaja para la cultura debe pensar desde esa vitalidad”.

“Si la gente del cine mira para otro lado, se va a perder un momento histórico interesantísimo (...) Y va a quedar muy mal parada en el futuro. Yo no me lo voy a perder: decido prestar atención”, sentencia la también guionista y productora de 59 años.

Lucrecia Martel, con cabello castaño suelto, gafas de sol de montura clara y chaqueta oscura, sostiene un bastón frente a un muro bicolor
La cineasta denuncia el avance sin límites de las empresas tecnológicas y su impacto en la sociedad moderna

‘Nuestra tierra’

Martel, una de las mujeres más influyentes del cine contemporáneo, con obras como Zama (2017) o La ciénaga (2001), pone esa atención y vitalidad en Nuestra tierra, su primer documental, en el que cuestiona las supuestas “naciones independientes”, que históricamente se han conformado a partir de la apropiación del territorio y la violencia contra las comunidades indígenas que lo defienden.

Así ocurrió en 2009 con la muerte de Javier Chocobar, líder de la comunidad indígena chuschagasta, quien, al defender sus tierras en la norteña provincia de Tucumán, Argentina, recibió un disparo mortal por parte del empresario y terrateniente Darío Amín.

Pese a que el asesinato fue grabado, difundido en YouTube y movilizado por la sociedad civil a nivel internacional, el juicio tardó casi una década en llevarse a cabo.

El proceso, sumido en la impunidad y la burocracia, también fue investigado por Martel durante 14 años, un período en el que acumuló 400 horas de filmación y más de 5.000 fotografías de archivo.

Retrato de Lucrecia Martel, mujer de mediana edad con gafas de montura clara y cabello castaño con canas. Viste una chaqueta oscura, mirando fijamente a cámara con un fondo verde borroso
El documental 'Nuestra tierra' explora la apropiación de territorios y la violencia sufrida por las comunidades indígenas en Argentina

“No podemos creer en la idea de que somos naciones independientes si todavía tenemos a población indígena sin su territorio”, argumenta sobre la historia de Chocobar que narra en Nuestra tierra, la cual tuvo estreno mundial en la pasada edición del Festival de Venecia.

El costo de “subestimar el cine”

Filmar, procesar y editar una producción de esta magnitud lleva mucho más tiempo que el promedio de cualquier película en la actualidad, que dura entre uno y dos años; un costo que Martel está dispuesta a asumir porque “lo importante es que se haga cine en profundidad y valga la pena”.

“Engañarnos a nosotros mismos, subestimando la potencia del cine y hablando de éste solo como entretenimiento, es un acto de enorme ignorancia y estupidez”, subraya.

En esta misma línea, recalca que los festivales internacionales de cine se han transformado en “suntuarios caros” que para “sacar el dinero se ven comprometidos con películas de la industria del entretenimiento”, en lugar de dar un espacio al cine que reflexiona “sobre la humanidad”.

“Ese precio lo van a pagar los festivales, porque se van a desprestigiar. En esta época tan necesaria, los festivales siguen boludeando”, lamenta.

Nuestra tierra es una coproducción internacional en la que participa México, por lo que la película se proyectará en salas mexicanas desde el 9 de abril.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ Sáshenka Gutiérrez.

Temas Relacionados

Lucrecia Martel"Nuestra tierra"Cine DocumentalArtemis IIComunidades Indígenas

Últimas Noticias

Tras el éxito de “Homo Argentum”, Gastón Duprat y Mariano Cohn volverán a filmar con Antonio Banderas

El actor español integra el próximo proyecto cinematográdico del dúo argentino

Tras el éxito de “Homo Argentum”, Gastón Duprat y Mariano Cohn volverán a filmar con Antonio Banderas

Pedro Almodóvar: “Cuando estoy rodando, me siento como un pintor, como un artista plástico”

El director manchego, creador de emblemáticos filmes, compartió con jóvenes su visión creativa y sensibilidad artística en una charla especial durante la retrospectiva que realiza el Centro Pompidou en París

Pedro Almodóvar: “Cuando estoy rodando, me siento como un pintor, como un artista plástico”

Baruch Spinoza, filósofo neerlandés: “El odio se aumenta con un odio recíproco y, por el contrario, puede ser destruido por el amor”

A los 23 años, sus ideas sobre Dios y la Biblia lo llevaron a ser excomulgado por la comunidad judía de Ámsterdam. Bienvenidos al pensamiento y a la historia de un hombre que prefirió la libertad por encima de la obsecuencia

Baruch Spinoza, filósofo neerlandés: “El odio se aumenta con un odio recíproco y, por el contrario, puede ser destruido por el amor”

Tip de ortografía del día: prevalerse y prevalecer, diferencias

Escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de práctica y de conocer las estructuras de la lengua

Tip de ortografía del día: prevalerse y prevalecer, diferencias

La belleza de la semana: “Mujer con girasol”, de Mary Cassatt

Tras décadas de interpretación sentimental, la emblemática obra de Cassatt recupera su dimensión feminista, destacando el girasol como símbolo de resistencia y emancipación femenina

La belleza de la semana: “Mujer con girasol”, de Mary Cassatt
DEPORTES
Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry debutaron con triunfos en Múnich y Barcelona

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry debutaron con triunfos en Múnich y Barcelona

Se confirmó la lesión que sufrió Cuti Romero cuando restan dos meses para el debut de la selección argentina en el Mundial

El gesto del entrenador de Colón con el futbolista Ignacio Lago tras el video viral junto a su novio

Una figura de la selección argentina y su esposa abrirán un exclusivo restaurante en Mendoza

Murió Julio Ricardo, histórico periodista deportivo

TELESHOW
Emilia Mernes causó revuelo por el look que eligió para su show en Coachella 2026: ¿se inspiró en María Becerra?

Emilia Mernes causó revuelo por el look que eligió para su show en Coachella 2026: ¿se inspiró en María Becerra?

El violento enfrentamiento que vivió Coty Romero con una participante en un reality que es furor en España

La palabra de Daniela Celis tras los rumores de romance con Nick Sícaro: “Con Thiago estamos separados hace meses”

El doloroso recuerdo de Cecilia Milone para Chico Novarro: “Con el amor no se puede”

La emoción de Grecia Colmenares en su regreso al país después de 14 años: “No voy a llorar”

INFOBAE AMÉRICA

Cabildo en El Alto pone plazo al gobierno de Rodrigo Paz para atender una serie de demandas

Cabildo en El Alto pone plazo al gobierno de Rodrigo Paz para atender una serie de demandas

Ni ebooks ni audiolibros: el formato tradicional sigue liderando entre los lectores estadounidenses

Cómo los nombres populares de arañas alimentan mitos y temores infundados

Ecuador sumó un buque de guerra a su flota en respuesta a la expansión del narcotráfico

Ex juez anticorrupción de Ecuador, investigado por asociación ilícita, fue detenido cuando intentaba huir a Colombia