Crece la fractura entre el Verde y Morena, Luis Armando Melgar no garantiza que vayan juntos en 2027

La tensión entre Morena y sus aliados crece aún después de la aprobación del Plan B de la reforma electoral. Y es que las fisuras entre los partidos comenzaron a ser más visibles cuando el Verde se opuso al Plan A de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y se han acentuado con el tema de las gobernaturas y las elecciones del próximo año 2027.
Sobre el tema, Luis Armando Melgar, diputado del Partido Verde, habló con los medios de comunicación y aseguró que, si bien la alianza que tiene con Morena tiene que ver con lo legislativo y juntos formaron una facción política poderosa, aquello no significa que haya incondicionalidad por parte de su partido.
¿Qué dijo Luis Armando Melgar?
El diputado dijo a la prensa: “No confundamos la alianza legislativa con una alianza electoral. Significa de qué manera vamos a competir, si vamos a ir juntos o separados en el 2027″.
Del mismo modo, fue claro en enaltecer la independencia del Verde pese a su alianza con Morena: “Es importante ser claro, somos aliados, no somos una extensión de Morena, ni los sometidos, ni los incondicionales de Morena”.
Insistió: “Tenemos una alianza legislativa, sí, pero no la confundamos con una alianza electoral. Han habido declaraciones muy desafortunadas de la líder de Morena respecto a nosotros.
Finalmente, el disputado tocó el tema de 2027 y de las gubernaturas de los estados, asegurando que en aquellas entidades donde tengan “músculo”, no dudarán en ir solos:
“En los estados donde podamos ir y competir, por supuesto que lo vamos a hacer. Tenemos independencia, tenemos voz, tenemos voto, lo hemos hecho valer aquí, en el plan A de la reforma electoral el verde dijo ‘nosotros no vamos a ir con esa reforma’ y no fuimos”.
San Luis Potosí, uno de los estados donde el Verde podría ir sin Morena
El Partido Verde prevé disputar en solitario la gubernatura de San Luis Potosí en las elecciones de 2027. Esta posibilidad responde tanto a la consolidación del Verde como primera fuerza política en la entidad, como a las pugnas internas con Morena por las reglas de selección de candidaturas y diferencias operativas, según advirtió Karen Castrejón.
Castrejón aseguró que el PVEM ya ostentaba el primer lugar estatal, el tercer lugar nacional y la segunda posición en varias entidades. La dirigente señaló que el partido sostuvo esta fortaleza con una estructura territorial presente y perfiles calificados.
En sus palabras: “Estamos listos para competir, para ganar y para ir solos”. El objetivo inmediato, explicó, era retener la gubernatura de San Luis Potosí y ampliar el número de municipios gobernados.