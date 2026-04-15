Crece la fractura entre el Verde y Morena, Luis Armando Melgar no garantiza que vayan juntos en 2027

Luis Armando Melgar aseguró el Verde no se someterá a Morena.

La tensión entre Morena y sus aliados crece aún después de la aprobación del Plan B de la reforma electoral. Y es que las fisuras entre los partidos comenzaron a ser más visibles cuando el Verde se opuso al Plan A de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y se han acentuado con el tema de las gobernaturas y las elecciones del próximo año 2027.

Sobre el tema, Luis Armando Melgar, diputado del Partido Verde, habló con los medios de comunicación y aseguró que, si bien la alianza que tiene con Morena tiene que ver con lo legislativo y juntos formaron una facción política poderosa, aquello no significa que haya incondicionalidad por parte de su partido.

¿Qué dijo Luis Armando Melgar?

CRÉDITO: Izquierda (Morena) | Derecha X(@LAMelgar)

El diputado dijo a la prensa: “No confundamos la alianza legislativa con una alianza electoral. Significa de qué manera vamos a competir, si vamos a ir juntos o separados en el 2027″.

Del mismo modo, fue claro en enaltecer la independencia del Verde pese a su alianza con Morena: “Es importante ser claro, somos aliados, no somos una extensión de Morena, ni los sometidos, ni los incondicionales de Morena”.

Insistió: “Tenemos una alianza legislativa, sí, pero no la confundamos con una alianza electoral. Han habido declaraciones muy desafortunadas de la líder de Morena respecto a nosotros.

Finalmente, el disputado tocó el tema de 2027 y de las gubernaturas de los estados, asegurando que en aquellas entidades donde tengan “músculo”, no dudarán en ir solos:

“En los estados donde podamos ir y competir, por supuesto que lo vamos a hacer. Tenemos independencia, tenemos voz, tenemos voto, lo hemos hecho valer aquí, en el plan A de la reforma electoral el verde dijo ‘nosotros no vamos a ir con esa reforma’ y no fuimos”.

San Luis Potosí, uno de los estados donde el Verde podría ir sin Morena

El PVEM indicó que podría competir solo en la elección del 2027. | Jesús Áviles

El Partido Verde prevé disputar en solitario la gubernatura de San Luis Potosí en las elecciones de 2027. Esta posibilidad responde tanto a la consolidación del Verde como primera fuerza política en la entidad, como a las pugnas internas con Morena por las reglas de selección de candidaturas y diferencias operativas, según advirtió Karen Castrejón.

Castrejón aseguró que el PVEM ya ostentaba el primer lugar estatal, el tercer lugar nacional y la segunda posición en varias entidades. La dirigente señaló que el partido sostuvo esta fortaleza con una estructura territorial presente y perfiles calificados.

En sus palabras: “Estamos listos para competir, para ganar y para ir solos”. El objetivo inmediato, explicó, era retener la gubernatura de San Luis Potosí y ampliar el número de municipios gobernados.