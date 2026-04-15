México

Qué es lo que causó la megafuga de agua en la Álvaro Obregón

Debido al hecho, se habilitó un albergue temporal para las personas afectadas

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Vista de una calle con una gran zanja de tierra en el centro, donde varios trabajadores realizan reparaciones mientras vecinos observan. Hay cinta de seguridad roja
Personal de servicios de agua realiza trabajos de reparación en una calle de la alcaldía Álvaro Obregón, donde una fuga de agua dañó viviendas.

Un desbordamiento de agua registrado hoy en la colonia Torres de Potrero en la alcaldía Álvaro Obregón provocó afectaciones en al menos nueve viviendas, luego de que falló el mecanismo de elevación en la compuerta de la trifurcación Judío-Lerma, según informó el Gobierno de la Ciudad de México.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) intervino de forma inmediata para frenar el escurrimiento sobre Prolongación Mercadería Jacarandas.

El operativo incluyó el cierre de válvulas y compuertas, con la participación de 25 trabajadores de la dependencia.

Varias personas con chalecos de Protección Civil descienden unas escaleras exteriores entre viviendas modestas en un día soleado, con macetas y objetos varios
Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil inspecciona viviendas en la alcaldía Álvaro Obregón afectadas por una fuga de agua.

De acuerdo con la alcaldía Álvaro Obregón, no se registran personas lesionadas ni fallecimientos tras el incidente. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la alcaldía y la SEGIAGUA continúan con el censo de viviendas afectadas y mantienen la atención a los habitantes de la zona.

El Ejército Mexicano implementó el Plan DNIII-E como medida de apoyo, ratificando el trabajo conjunto entre dependencias para mitigar daños. El gobierno capitalino asegura que el suministro de agua ya opera con normalidad en la zona.

La SEGIAGUA realiza trabajos de rehabilitación y automatización en las tres compuertas del sistema, además de instalar equipos de telemetría para mejorar la regulación de caudal y prevenir incidentes similares.

El motivo de la megafuga de agua

El escurrimiento se originó por la falla en el mecanismo de elevación de la compuerta de la trifurcación Judío-Lerma, lo que generó afectaciones en la regulación de la aportación de agua, según informó el Gobierno de la Ciudad de México.

Actualmente ya se opera con normalidad, el abastecimiento de agua está garantizado en la zona y se mantiene el trabajo coordinado con la SGRIPC, Alcaldía y el Ejército Mexicano.

Gobierno de la CDMX apoya a vecinos afectados por el accidente

La fuga de agua registrada este martes en la colonia Torres de Potrero, dentro de la alcaldía Álvaro Obregón, provocó la evacuación de varias viviendas y la intervención de equipos de emergencia locales. Autoridades habilitaron un albergue temporal para las familias que resultaron afectadas y no pueden permanecer en sus casas.

Diferentes hogares presentan daños por el incidente y algunos vehículos fueron arrastrados por la corriente, de acuerdo con anuncios difundidos en redes sociales por responsables de la alcaldía.

Las familias cuentan con la opción de permanecer en el albergue hasta que concluyan los trabajos de reparación y sus departamentos se consideren seguros.

Desde primeras horas del día, vecinos reportaron la fuga y pidieron atención inmediata al desperdicio del agua. Las labores de recuperación en la zona continuarán mientras se asegura la estabilidad de la infraestructura dañada.

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