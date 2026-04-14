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Ola de calor en México: ¿A qué hora pegará el pico máximo de temperatura este martes 14 de abril?

Las autoridades emitieron recomendaciones ante los altos índices de radiación UV en la capital

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CDMX emprende acciones para cuidar a la población de la ola de calor
El Gobierno de la CDMX alista acciones para proteger a la población de la ola de calor Crédito: Cuartoscuro

La ola de calor en México continúa impactando a la capital, y este martes 14 de abril se espera un ambiente caluroso en la Ciudad de México, con temperaturas elevadas durante la tarde, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

El reporte oficial advierte que será un día mayormente estable, aunque con algunos cambios hacia la noche.

¿A qué hora hará más calor en CDMX?

Según el pronóstico, el pico máximo de temperatura se alcanzará alrededor de las 15:00 horas, cuando el termómetro llegará a aproximadamente 27 grados Celsius.

Este será el momento más caluroso del día, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y usar protección solar.

A causa del cambio climático, la tendencia es que los inviernos sean cada vez más cálidos, algo que se ha reflejado en esta temporada. (Jovani Pérez/ Infobae México)
Las autoridades reportaron el pico máximo de temperatura este martes. Crédito: Jovani Pérez/ Infobae México

¿Cómo estará el clima durante el día?

Durante la mañana, el cielo permanecerá despejado, lo que favorecerá el incremento de la temperatura. Sin embargo, por la tarde se espera un aumento de nubosidad, aunque sin afectar significativamente el calor.

Hacia la noche, podrían presentarse lluvias ligeras con chubascos ocasionales, principalmente en el sur de la Ciudad de México.

Temperaturas en CDMX hoy 14 de abril

El contraste térmico continuará siendo una característica del día:

  • Temperatura máxima: 27 °C (alrededor de las 15:00 horas)
  • Temperatura mínima: 15 °C (en la madrugada del miércoles)

Esto implica mañanas frescas, tardes calurosas y noches templadas a frescas.

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Recomendaciones ante la ola de calor

  • Evita la exposición directa al sol por tiempo prolongado entre las 13:00 y 16:00 horas
  • Usa protector solar
  • Usa gafas y sombrero o gorra
  • Mantente hidratado constantemente
  • Utiliza ropa ligera de algodón, de preferencia de manga larga, y colores claros.
  • Protege a los niños pequeños y adultos mayores

La ola de calor en la CDMX seguirá presente este martes, con un pico máximo de temperatura por la tarde, por lo que autoridades piden a la población mantenerse informada y tomar medidas preventivas.

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Vientos y condiciones adicionales

El pronóstico indica que los vientos serán del norte de 10 a 20 km/h, con rachas cercanas a los 50 km/h en zonas donde se presenten lluvias.

Estas condiciones podrían generar tolvaneras o caída de ramas, por lo que se recomienda tomar precauciones.

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