Frente Frío 45 ocasionará fuertes lluvias en México: ¿cuándo será el día más lluvioso en CDMX?

Este es el día en el que lloverá más en CDMX.

El avance del Frente Frío 45 activa lluvias de consideración en el centro y norte de México durante los próximos días, con efectos directos en la Ciudad de México.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el sistema generará acumulados superiores a 10 milímetros en la capital en un periodo de pocas horas, y se espera el registro más alto de precipitación de la semana en ese lapso.

El pronóstico señala que el fenómeno podría concentrar en corto tiempo la mayor parte del agua que caerá en toda la semana, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos y afectaciones viales en distintas alcaldías.

Jueves, el punto máximo de precipitación en CDMX

La previsión, es que el jueves será el día con mayor acumulación de lluvia en la CDMX.

Se espera que los aguaceros se concentren principalmente después del mediodía y se extiendan durante varias horas.

Los modelos meteorológicos muestran acumulados de más de 10 milímetros en corto tiempo, lo que representa casi la mitad de la precipitación promedio para toda una semana en la capital.

La recomendación de las autoridades es evitar transitar por zonas propensas a inundaciones y mantener atención a los avisos de Protección Civil.

Además, se sugiere revisar el estado de los sistemas de drenaje en viviendas y calles para reducir los riesgos asociados con el incremento de la lluvia.

El pronóstico indica que, tras el paso del Frente Frío, las condiciones de lluvia podrían disminuir hacia el fin de semana, aunque se mantendrán probables chubascos aislados.

Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este jueves 16 de abril. Crédito: Cuartoscuro.

El Frente Frío 45 llega con lluvias y descenso de temperatura

La llegada del Frente Frío 45 al territorio nacional coincide con la presencia de una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, lo que refuerza las condiciones para lluvias intensas en varias regiones.

Este sistema frontal también provocará un descenso en la temperatura, especialmente en estados del norte y centro del país.

En Ciudad de México, las temperaturas máximas oscilarán entre 21 y 23 grados, mientras que las mínimas podrían bajar hasta 12 grados en las primeras horas del viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que, además de la lluvia, se presentarán ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y posibilidad de caída de granizo en zonas localizadas.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones por el incremento en el flujo vehicular y los posibles cortes de energía eléctrica derivados de las tormentas.

El fenómeno se suma a una temporada inusual de frentes fríos, ya que la climatología de Cenapred indica al menos cinco sistemas frontales en abril, cuando lo habitual es que disminuyan hacia el final de la primavera.

El fenómeno climático marca una diferencia respecto a temporadas anteriores.

La llegada tardía de frentes fríos y su combinación con canales de humedad genera escenarios atípicos en la primavera de 2026, lo que ha obligado a ajustar los protocolos de prevención en la Ciudad de México.