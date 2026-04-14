Gobierno CDMX habilita albergues para damnificados por la fuga de agua en Torres de Potrero

Gobierno habilitó albergue en Álvaro Obregón tras fuga de agua en la colonia Torres de Potrero (X/ @LopezCasarinJ)

La madrugada de este martes 14 de abril se registró una fuga de agua potable en la colonia Torres de Potrero en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Desde primeras horas del día los vecinos de la zona reportaron el incidente a las autoridades y pidieron la atención oportuna para controlar el desperdicio del líquido.

Debido a la reacción tardía de las autoridades, y la cantidad de agua que descendió por las calles, diferentes hogares se vieron afectados incluso algunos vehículos fueron arrastrados por la corriente. Para atender a los damnificados, Javier López Casarín, alcalde de Álvaro Obregón, habilitó un albergue.

Fue por medio de redes sociales que las autoridades anunciaron la habilitación de un albergue temporal para las familias afectadas por la fuga de agua registrada este martes en la colonia Torres de Potrero.

“Hemos habilitado un albergue temporal para las familias cuyos inmuebles resultaron afectados y que, de manera voluntaria, decidan reubicarse mientras se realizan las labores de atención y recuperación de sus hogares”, publicó el funcionario en la red social X.

Respuesta institucional tras la fuga de agua en Torres de Potrero

De acuerdo con López Casarín, el espacio ofrece “condiciones adecuadas para su resguardo, así como acompañamiento institucional para brindarles atención integral durante este periodo”. La medida busca garantizar la seguridad y el bienestar de las familias desplazadas mientras continúan las labores para reparar los daños provocados por el incidente.

El alcalde subrayó el compromiso de su administración para atender el suceso: “Reiteramos que nuestro compromiso es estar cerca de ustedes y atender esta situación con responsabilidad, sensibilidad y prontitud”.

El incidente de la fuga de agua obligó a la evacuación de varias viviendas en la colonia Torres de Potrero, mientras los equipos de emergencia y autoridades locales trabajan en la recuperación de la zona. Las familias que así lo decidan podrán permanecer en el albergue hasta que concluyan los trabajos de reparación y sus viviendas sean consideradas seguras.

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