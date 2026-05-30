México

Cómo está el precio de la gasolina en Puebla este 30 de mayo

El costo de los combustibles en el país puede variar debido a distintos factores como son los costos de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Guardar
Google icon
Los precios de la gasolina se actualizan constantemente, lo mejor es saber su valor y conocer en dónde puedes comprarla más barato (Cuartoscuro)
Los precios de la gasolina se actualizan constantemente, lo mejor es saber su valor y conocer en dónde puedes comprarla más barato (Cuartoscuro)

Antes de llenar el tanque de tu automóvil, revisa cuáles son el precio de las principales gasolinas en Puebla este 30 de mayo registrados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El valor de las gasolinas cambia diariamente por lo que es importante que conocer su valor más alto y más bajo.

¿Cuánto cuesta la gasolina en Puebla hoy?

Gasolina magna precio promedio por litro: 23.747 pesos.

Gasolina premium precio promedio por litro: 28.105 pesos.

Diésel precio promedio por litro: 27.215 pesos.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)
Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)

El precio de la gasolina en 2025

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

PUBLICIDAD

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

PUBLICIDAD

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoÚltimas actualizacionesPrecio de la Gasolina en Puebla

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México: Más de mil 300 réplicas del sismo del 4 de mayo

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: Más de mil 300 réplicas del sismo del 4 de mayo

Nodal y Ángela Aguilar sorprenden juntos en la Plaza de Toros CDMX: así fue la aparición de la pareja

Este 29 de mayo, el cantante de ‘Adiós Amor’ dio un show en el histórico recinto

Nodal y Ángela Aguilar sorprenden juntos en la Plaza de Toros CDMX: así fue la aparición de la pareja

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 30 de mayo: se esperan fuertes lluvias en diversas entidades

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este sábado

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 30 de mayo: se esperan fuertes lluvias en diversas entidades

Onda Tropical 3 provocará lluvias intensas y calor extremo en México este sábado

Se esperan temperaturas de hasta 45 grados Celsius en diversas entidades

Onda Tropical 3 provocará lluvias intensas y calor extremo en México este sábado

Chispazo hoy 29 de mayo: todos los resultados ganadores del último sorteo de la Lotería Nacional

Consulta los ganadores de los dos sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Chispazo hoy 29 de mayo: todos los resultados ganadores del último sorteo de la Lotería Nacional
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a “El Deivid”, presunto líder de La Chokiza por secuestro exprés en Ecatepec

Vinculan a proceso a “El Deivid”, presunto líder de La Chokiza por secuestro exprés en Ecatepec

Caen en Mexicali dos colombianos vinculados a célula delictiva: llevaban una Glock y dos camionetas robadas en EEUU

Detienen a “El Repollo”, presunto operador del Abuelo Farías en el Cártel de Tepalcatepec

Capturan a “El Richard”, integrante de Los Mazos, por el asesinato de una agente de la Fiscalía del Edomex

Reportan que Marco Antonio Almanza también se entregó a EEUU: el exjefe de la PDI Sinaloa era buscado por proteger a Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

Nodal y Ángela Aguilar sorprenden juntos en la Plaza de Toros CDMX: así fue la aparición de la pareja

Nodal y Ángela Aguilar sorprenden juntos en la Plaza de Toros CDMX: así fue la aparición de la pareja

Alejandro González Iñárritu ve a Claudia Sheinbaum como un triunfo para los mexicanos

Apasionados de la adrenalina preparense para un evento extremo con BMX freestyle y concierto de heavy metal gratis en la CDMX

Así pueden protegerte de los falsos “boletos especulativos” para Stray Kids, advierte Ocesa

Amandititita encenderá Tlatelolco con su anarcumbia gratis

DEPORTES

Luto en la lucha libre mexicana: fallece Tempo en accidente de tránsito en la Ciudad de México

Luto en la lucha libre mexicana: fallece Tempo en accidente de tránsito en la Ciudad de México

¿Qué pasa si te enfermas en México durante el Mundial? Guía de atención médica para turistas

Así se ve el Estadio Monterrey a 13 días del Mundial 2026

Sudáfrica, rival de México, empata sin goles ante Nicaragua en su último exámen antes del Mundial 2026

Apasionados de la adrenalina preparense para un evento extremo con BMX freestyle y concierto de heavy metal gratis en la CDMX