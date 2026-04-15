¿Por qué comer lentejas tres veces por semana podría impedir que te dé un infarto?

El consumo regular de lentejas ayuda a reducir el riesgo de problemas cardíacos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las enfermedades cardiovasculares son de las principales causas de muerte en México, por lo que cada vez más personas buscan alternativas accesibles para proteger su salud. Las lentejas, además de ser económicas y tradicionales en la cocina nacional, brindan nutrientes clave que favorecen la prevención de problemas cardiacos.

Propiedades nutricionales de las lentejas para la salud cardiovascular

Las lentejas, pertenecientes al grupo de las leguminosas, destacan por su contenido de fibra, proteínas vegetales, hierro, potasio, zinc y vitaminas del grupo B, como el ácido fólico. Su bajo nivel de grasas saturadas y la presencia de carbohidratos complejos ayudan a mantener en buen estado las arterias.

Entre los principales nutrientes y compuestos de las lentejas sobresalen:

Fibra soluble e insoluble, que reduce el colesterol LDL y favorece la digestión.

Proteínas vegetales, recomendadas para disminuir el consumo de carne roja.

Potasio , esencial para el control de la presión arterial.

, esencial para el control de la presión arterial. Ácido fólico, que colabora en la formación de glóbulos rojos y apoya la protección cardiovascular.

Hierro, útil para prevenir la anemia, sobre todo al combinarse con alimentos ricos en vitamina C.

Antioxidantes como los polifenoles, que ayudan a proteger las células del daño oxidativo.

Estas cualidades hacen de las lentejas un alimento ideal para quienes buscan cuidar su salud cardiaca.

Su consumo regular contribuye a mantener niveles adecuados de colesterol y favorece la función cardiovascular, según especialistas en nutrición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo las lentejas ayudan a prevenir un infarto

De acuerdo con especialistas de la salud, el efecto protector de las lentejas sobre el corazón se debe a diversos mecanismos,

La fibra soluble promueve la eliminación del colesterol en el intestino y evita que se deposite en las arterias.

promueve la eliminación del colesterol en el intestino y evita que se deposite en las arterias. El potasio contribuye a regular la presión arterial, contrarrestando los efectos del sodio en el organismo. Media taza de lentejas cocidas puede aportar más de 270 miligramos de potasio.

Su bajo índice glucémico ayuda a estabilizar el azúcar en la sangre, disminuyendo el riesgo de alteraciones metabólicas que pueden afectar al corazón.

Los polifenoles presentes actúan como antioxidantes y antiinflamatorios, ayudando a proteger las paredes de los vasos sanguíneos.

Se ha detectado que quienes incluyen de dos a tres raciones semanales de legumbres, con énfasis en las lentejas, presentan menor incidencia de colesterol alto, hipertensión e infartos, así como mejores indicadores de salud cardiovascular.

Sugerencias para consumir lentejas tres veces por semana

Agregar lentejas de forma frecuente a los platillos es sencillo y económico. Algunas formas comunes de consumirlas en la dieta incluyen:

En caldos o sopas, recetas tradicionales con ingredientes frescos. En ensaladas, mezcladas con verduras y un poco de aceite. Como acompañamiento de guisados o platillos principales, sustituyendo otros alimentos con más grasa. Combinadas con arroz o cereales integrales para mejorar el perfil de proteína. En cremas o purés, e incluso como base para preparar hamburguesas vegetales.

Para mejorar la absorción del hierro, se recomienda comerlas junto con verduras que aportan vitamina C, como jitomate o chile.

Si se experimentan molestias digestivas, conviene remojarlas antes de cocinarlas y emplear especias como laurel, comino o cilantro. Cocinarlas bien y aumentar el consumo poco a poco puede disminuir los gases y la inflamación.

Una forma común de consumir lentejas es en caldos o sopas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios y evidencias sobre los beneficios de las lentejas

Diversas investigaciones de instituciones como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Autónoma de México (UNAM), vinculan el aumento en el consumo de legumbres, sobre todo lentejas, con una menor incidencia de infarto, hipertensión y niveles elevados de colesterol.

La información disponible indica que adoptar una dieta con legumbres varias veces por semana contribuye a reducir enfermedades cardiacas y metabólicas.

En modelos alimenticios como la dieta mediterránea, las lentejas se consideran un elemento fundamental por su efecto protector. De acuerdo con investigadores del CSIC, es aconsejable incluirlas al menos tres veces por semana para obtener los mejores resultados en salud cardiovascular.

El consumo constante de lentejas, por su perfil nutricional y su adaptabilidad en distintos platillos, se mantiene como una de las formas más sencillas y efectivas de apoyar el bienestar del corazón y disminuir el riesgo de infarto.