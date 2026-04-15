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Minecraft Experience Villager Rescue en México: ubicación, actividades y cómo vivir la experiencia interactiva

Por primera vez en América Latina, los fans pueden sumergirse en una aventura interactiva fuera de la pantalla Minecraft

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Minecraft Experience: Villager Rescue CDMX
Por primera vez en América Latina, los fans de Minecraft pueden sumergirse en una aventura interactiva donde biomas, aldeas y mobs cobran vida fuera de la pantalla. (Minecraft Experience: Villager Rescue)

La Ciudad de México recibe una propuesta interactiva dirigida a la comunidad de Minecraft con la llegada de Minecraft Experience: Villager Rescue. La actividad ya abrió sus puertas este 15 de abril en Forum Buenavista, permitiendo a los asistentes participar en una misión de rescate inspirada en el videojuego más vendido de todos los tiempos.

El evento representa la primera vez en que México alberga una experiencia de este tipo, con un formato presencial que atrae tanto a jugadores veteranos como a familias.

En 2024, Minecraft alcanzó la marca de 300 millones de copias vendidas a nivel global. La experiencia, producida por Supply + Demand, brinda a los visitantes la posibilidad de recorrer biomas, construir estructuras y enfrentar mobs emblemáticos del juego. México es el primer país de América Latina que recibe esta dinámica, después de haber pasado por ciudades como Dallas, Toronto, Londres, Riad y Dinamarca.

Minecraft Experience
El trayecto finaliza en una tienda oficial, donde los visitantes pueden adquirir recuerdos alusivos a la experiencia. (Minecraft Experience)

Una misión de rescate en el universo Minecraft

La aventura inicia en un bosque, donde los visitantes reciben instrucciones y tienen la oportunidad de interactuar con otros participantes. Al ingresar a la aldea, cada grupo recibe una misión concreta: rescatar a los aldeanos en una travesía que implica recorrer distintos escenarios y resolver retos inspirados en el universo de Minecraft.

Durante el recorrido, los asistentes pueden observar pandas, delfines y enfrentarse a mobs como esqueletos, arañas y creepers. El trayecto finaliza en una tienda oficial, donde los visitantes pueden adquirir recuerdos alusivos a la experiencia. El evento fue diseñado por Supply + Demand, un estudio creativo responsable de proyectos para Universal Studios, Warner Bros. y artistas como Taylor Swift y Cher.

Minecraft Experience
La experiencia inmersiva basada en el popular videojuego abrió sus puertas en Forum Buenavista, permitiendo a los asistentes vivir una misión de rescate dentro del universo Minecraft. (Minecraft Experience)

Nuevo formato para la comunidad mexicana

Minecraft Experience: Villager Rescue se presenta por tiempo limitado en Forum Buenavista. Quienes adquirieron boletos previamente mediante Fun Ticket recibirán un correo con instrucciones y se respetará el día y hora indicados.

La experiencia dura aproximadamente una hora y está dirigida a familias y aficionados de todas las edades. Los equipos se forman al inicio y cada participante recibe una misión distinta, promoviendo la colaboración y el juego en grupo. Además esta experiencia ofrece a los fans del videojuego obtener una capa especial tras vivir los desafíos.

De igual manera, Minecraft Experience en México cuenta con una amplia diversidad de mercancía oficial y diseños inspirados en la cultura mexicana que todo coleccionista debe tener.

Minecraft Experience
La dinámica ofrece retos, construcción de estructuras y encuentros con criaturas emblemáticas del juego, en una propuesta dirigida a familias y entusiastas de todas las edades. (Minecraft Experience)

Estas son las actividades que encontrarás en Minecraft Experience: Villager Rescue

En Minecraft Experience: Villager Rescue, los asistentes encontrarán una serie de actividades diseñadas para trasladar la esencia del videojuego al mundo real. La experiencia comienza con desafíos que ponen a prueba habilidades clásicas de Minecraft como talar árboles, recolectar recursos y enfrentarse a mobs emblemáticos. Cada participante tiene la oportunidad de interactuar con entornos inspirados en el juego, mientras avanza en una misión de rescate.

El recorrido incluye proyecciones masivas que permiten explorar tres biomas, recreando paisajes del universo Minecraft. Los visitantes recolectan recursos esenciales para completar su aventura, experimentando la sensación de estar dentro del videojuego. Dentro de una mina construida al estilo de un arcade, los participantes pueden extraer gemas preciosas y enfrentarse a criaturas como arañas, creepers y esqueletos, replicando los desafíos clásicos de las minas virtuales. Durante la misión, se utiliza un Orbe de Interacción, una herramienta que, junto con los conocimientos sobre el juego, permite activar el portal de escape y así desbloquear la salida al finalizar la experiencia.

Minecraft Experience: Villager Rescue CDMX
La actividad, desarrollada por un estudio creativo internacional, estará disponible por tiempo limitado con boletos a la venta en Fever. (Minecraft Experience)

Al terminar la aventura, la Zona de intercambio ofrece la posibilidad de adquirir mercancía oficial y convivir con otros aficionados, consolidando el evento como un punto de encuentro para la comunidad de Minecraft en México.

Boletos y precios

Los boletos están disponibles en la plataforma Fever. Existen tres modalidades con diferentes precios para el público:

  • Boleto general tiene un costo de 430 pesos.
  • Paquete familiar está disponible por 375 pesos.
  • Boleto plus tiene un precio de 699 pesos.

Horarios de la experiencia

  • Lunes y de miércoles a viernes de 14:00 a 21:00
  • Sábado de 9:00 a 22:00
  • Domingo de 9:00 a 21:00

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