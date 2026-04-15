Memes destrozan al América y Cruz Azul tras quedar eliminados de la Concachampions 2026

(Redes sociales)

La doble eliminación de América y Cruz Azul en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 desató una ola de memes y burlas en redes sociales.

Aficionados y detractores se volcaron en plataformas como X (antes Twitter) para ironizar sobre el desempeño de los dos equipos mexicanos, que vieron frustrado su camino a las semifinales luego de una jornada marcada por la polémica arbitral y la frustración en la cancha.

Los dirigidos por Marc Dos Santos en Los Ángeles FC sellaron su pase con un empate 1-1 en Puebla, mientras que Nashville SC sorprendió al vencer 1-0 al América en el Estadio Azteca.

Nashville se convirtió en el primer equipo de la MLS en eliminar al América como visitante en un torneo internacional, mientras que Cruz Azul terminó el encuentro con un hombre menos tras la expulsión de Gonzalo Piovi.

Cruz Azul no pudo remontar

Jugadores del Cruz Azul reaccionan este martes, en un juego por los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf entre Cruz Azul y LAFC en el estadio Cuauhtémoc en Puebla (México). EFE/Hilda Ríos

El Estadio Cuauhtémoc se pintó de celeste, pero la presión de la grada terminó por volverse una carga para el Cruz Azul, que no logró remontar la desventaja de tres goles obtenida por Los Ángeles FC en el partido de ida en el BMO Stadium.

El astro surcoreano Son Heung-min jugó como titular y los 90 minutos, generando peligro constante para la zaga local. El gol de Gabriel “Toro” Fernández al minuto 18, marcado desde el punto penal tras una decisión arbitral polémica, encendió la esperanza, pero la claridad en el ataque nunca llegó.

El empate definitivo se produjo al minuto 90+7, cuando Denis Bouanga anotó otro penal tras una mano dentro del área. Antes, Agustín Palavecino falló una ocasión clara frente al arco estadounidense al minuto 89, entregando un remate suave a las manos del arquero. El técnico Marc Dos Santos apostó por el orden táctico y la experiencia del campeón del mundo Hugo Lloris, quien se consolidó como una de las figuras de la serie. El árbitro salvadoreño Iván Barton expulsó a Piovi con roja directa por una falta descalificadora sobre Bouanga.

Soccer Football - CONCACAF Champions Cup - Quarter Final - Second Leg - Cruz Azul v Los Angeles FC - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - April 14, 2026 Los Angeles FC's Son Heung-Min celebrates after the match REUTERS/Eloisa Sanchez

En su camino a estos cuartos de final, LAFC había eliminado a rivales centroamericanos como Real España de Honduras y Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. El club estadounidense espera en semifinales al ganador de la serie entre Toluca y LA Galaxy, donde los mexicanos lideran 4-2.

América, sin goles y bajo presión en el Azteca

El América llegó al Estadio Azteca como favorito, pero terminó cayendo 1-0 ante Nashville SC. El único tanto del partido fue obra de Hany Mukhtar al minuto 51 tras una jugada colectiva que descolocó a la zaga local.

América acumuló ocho remates al arco, pero ninguno logró superar al arquero Brian Schwake. El encuentro fue detenido en los minutos finales debido a la activación del protocolo de la Concacaf contra el grito homofóbico.

Raphael Veiga, mediocampista del América, se muestra abatido tras ser eliminados por Nashville en la Copa de Campeones de la Concacaf. Estadio Banorte, Ciudad de México, México. 14 de abril de 2026. REUTERS/Henry Romero

En el cierre del partido, el hondureño Andy Najar desbordó por la banda y asistió al argentino Cristian Espinoza, quien desaprovechó la oportunidad de sentenciar la serie al minuto 89. América no logró revertir el empate sin goles de la ida y terminó eliminado en casa, un hecho que generó sorpresa y molestia entre la afición.

Nashville enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Tigres UANL y Seattle Sounders, donde los mexicanos lideran 2-0 tras el partido de ida.

Internautas reaccionan con memes

La doble eliminación de los clubes mexicanos fue el detonante para un alud de memes en redes sociales, a los que también se sumó la reciente eliminación del FC Barcelona en la UEFA Champions League, lo que intensificó el tono de las bromas al mezclar la triple derrota en un miércoles lleno de futbol.

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