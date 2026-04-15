México

Dagna Mata rompe el silencio y responde a críticas tras denunciar falta de pago en videoclip de Christian Nodal

La modelo sostiene que su reclamo busca visibilizar la falta de transparencia y respeto en la industria, y defiende su derecho a exigir condiciones justas

Guardar
Dagna Mata
La modelo sostiene que su reclamo busca visibilizar la falta de transparencia y respeto en la industria, y defiende su derecho a exigir condiciones justas. (Captura de pantalla @dagnakills)

La modelo mexicana Dagna Mata denunció que no ha recibido el pago pactado por su participación en el videoclip “Un vals” de Christian Nodal, grabado en León, España, durante febrero.

Mata aseguró que la producción modificó el rol que le fue asignado, colocándola en un papel protagónico sin previo aviso y sin modificar las condiciones contractuales. Actualmente, han transcurrido noventa días desde la filmación y la joven no ha recibido el pago prometido.

La modelo, radicada en España, afirmó: “Todavía no me han pagado. Me prometieron que el pago llegaría en treinta días y ya han pasado noventa”. En el contrato inicial, Mata fue contratada como artista secundaria. Sin embargo, relató que al ver la edición final del video advirtió que su presencia ocupaba el centro de la producción. “Yo pensé que iba a ser una chica que bailaba con otro actor, pero cuando vi el video me di cuenta que salgo prácticamente en toda la producción. Nunca me dijeron que iba a ser protagonista”, declaró la modelo.

La modelo mexicana señaló presiones para guardar silencio y respondió a quienes la acusan de falta de profesionalismo tras exponer el incumplimiento de la producción. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
La modelo mexicana señaló presiones para guardar silencio y respondió a quienes la acusan de falta de profesionalismo tras exponer el incumplimiento de la producción. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Mata publicó su experiencia primero en una entrevista y luego en su cuenta de TikTok, donde respondió a quienes la han señalado de “poco profesional” tras hacer pública la situación con el equipo de Nodal. En sus mensajes, Mata indicó que ha recibido presiones para no hablar al respecto: “Me han pedido que firme un contrato para no decir nada ni publicar nada. Esto ha tenido mucha repercusión en mi trabajo”.

Mata denuncia presión y responde a las críticas

La modelo defendió su decisión de hablar sobre el incumplimiento contractual y aclaró que no busca perjudicar a otros artistas ni a la producción, sino exigir el pago y el reconocimiento por su trabajo. “Después de toda esta situación, me parece muy necesario decir principalmente que yo no me presté a esto. Lo que se me ofreció y el contrato que yo firmé fue como figuración, o sea, como un extra, y que mi aspecto físico no era relevante porque solamente iba a salir unos segundos, por lo que el pago que se me ofreció no correspondía con el papel de protagonista que me pusieron al final”, explicó en su perfil de TikTok.

Christian Nodal
Dagna Mata asegura que su papel en el video de Christian Nodal fue más relevante de lo acordado y denuncia que, tras noventa días, no ha recibido el pago prometido. (Captura de pantalla YouTube Christian Nodal)

Sobre las acusaciones de falta de profesionalismo, Mata puntualizó: “Tristemente, estamos en una sociedad en la que la mujer termina siendo objeto de comparaciones, de críticas y de ataques, sobre todo porque las personas me acusan de ser poco profesional y desleal. Pero para mí, poco profesional son las personas que no te pagan, que no son transparentes y sobre todo, que tienen la oportunidad de darte un trabajo y se aprovechan. Poco profesional no somos las personas que venimos a buscar una vida digna y tener un trabajo honesto”. Dagna Mata concluyó que continuará su reclamo hasta recibir el pago y el trato correspondiente.

Toda la controversia habría iniciado tras el estreno del videoclip “Un Vals” de Christian Nodal, donde la elección de Dagna Mata como modelo principal acaparó comentarios y comparaciones. Usuarios destacaron similitudes entre Dagna, Cazzu y Ángela Aguilar, lo que intensificó la conversación pública y generó especulaciones sobre supuestas rivalidades. Dagna expresó su incomodidad ante la polémica, lamentando que su participación sirviera para confrontar a otras figuras del ámbito musical. La modelo reiteró que su trabajo no buscaba alimentar polémicas ni desviar la atención del tema central, que es la canción y la producción artística.

Temas Relacionados

Christian NodalDagna MataCazzuÁngela Aguilarmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Gotas contra la ceguera: avanza investigación de la UNAM, ofrece esperanza a pacientes con diabetes

Tratamiento no invasivo basado en vasoinhibina que podría revolucionar la atención de la retinopatía diabética

Gotas contra la ceguera: avanza investigación de la UNAM, ofrece esperanza a pacientes con diabetes

AFAC suspende certificado de operación a Magnicharters: SICT advierte revocación si no acredita solvencia

La medida se da tras un paro de vuelos que dejó pasajeros varados y evidenció problemas financieros y laborales en la aerolínea

AFAC suspende certificado de operación a Magnicharters: SICT advierte revocación si no acredita solvencia

Quién es Mateo Zanacca, joven promesa de México que milita en el AC Milán

Mateo Zanacca, promesa mexicana del AC Milan, sigue en la mira del Tri aunque el club italiano bloqueó su primera convocatoria

Quién es Mateo Zanacca, joven promesa de México que milita en el AC Milán

Sandra Cuevas reta al periodista C4 Jiménez para enfrentarse en una pelea de box al estilo Supernova

La ex alcaldesa no dudó en señalar al especialista en nota roja y evidenció las diferencias que hay entre ambos

Sandra Cuevas reta al periodista C4 Jiménez para enfrentarse en una pelea de box al estilo Supernova

Dan más de 200 años de prisión a hombre por secuestro y asesinato de sacerdotes en iglesia de Veracruz

Luis Alberto “N” fue sentenciado por acciones en contra de tres personas

Dan más de 200 años de prisión a hombre por secuestro y asesinato de sacerdotes en iglesia de Veracruz
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan clausura de casino ligado al Cártel del Noreste sancionado por EEUU

Reportan clausura de casino ligado al Cártel del Noreste sancionado por EEUU

EEUU llama infame al rapero “El Makabelico” y reafirma su relación con el Cártel del Noreste

Así fue la detención en una fiesta de 28 integrantes de Los Rusos, brazo armado del Cártel de Sinaloa en BC

Detienen a miembros del Cártel de Sinaloa en EEUU acusados de traficar “armas fantasma”

Iván Archivaldo Guzmán: ICE y Embajada de EEUU insisten en recompensa de 10 millones por su captura

ENTRETENIMIENTO

Abogada de Alicia Villarreal asegura que no existe imparcialidad en el caso contra Cruz Martínez

Abogada de Alicia Villarreal asegura que no existe imparcialidad en el caso contra Cruz Martínez

Máynez reconoce como error el usar meme de Fernando Bonilla, actor de La Oficina

Omar Chaparro asegura que convirtió su trastorno de atención “en una fortaleza”

Cuatro años después, Eduin Caz revela cuánto cobró Grupo Firme al Canelo Álvarez por tocar en XV años de su hija

Fernando Bonilla, actor de La Oficina, responde a críticas tras quejarse contra Movimiento Ciudadano

DEPORTES

Quién es Mateo Zanacca, joven promesa de México que milita en el AC Milán

Quién es Mateo Zanacca, joven promesa de México que milita en el AC Milán

Sandra Cuevas reta al periodista C4 Jiménez para enfrentarse en una pelea de box al estilo Supernova

Chivas presume certificaciones internacionales y nuevo césped en su estadio a dos meses del Mundial 2026

Director deportivo de Estados Unidos renuncia a su cargo a menos de dos meses del Mundial 2026

Australia y sus jugadores que prefirieron representar a otras selecciones previo al Mundial 2026