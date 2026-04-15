Dagna Mata rompe el silencio y responde a críticas tras denunciar falta de pago en videoclip de Christian Nodal

La modelo sostiene que su reclamo busca visibilizar la falta de transparencia y respeto en la industria, y defiende su derecho a exigir condiciones justas. (Captura de pantalla @dagnakills)

La modelo mexicana Dagna Mata denunció que no ha recibido el pago pactado por su participación en el videoclip “Un vals” de Christian Nodal, grabado en León, España, durante febrero.

Mata aseguró que la producción modificó el rol que le fue asignado, colocándola en un papel protagónico sin previo aviso y sin modificar las condiciones contractuales. Actualmente, han transcurrido noventa días desde la filmación y la joven no ha recibido el pago prometido.

La modelo, radicada en España, afirmó: “Todavía no me han pagado. Me prometieron que el pago llegaría en treinta días y ya han pasado noventa”. En el contrato inicial, Mata fue contratada como artista secundaria. Sin embargo, relató que al ver la edición final del video advirtió que su presencia ocupaba el centro de la producción. “Yo pensé que iba a ser una chica que bailaba con otro actor, pero cuando vi el video me di cuenta que salgo prácticamente en toda la producción. Nunca me dijeron que iba a ser protagonista”, declaró la modelo.

La modelo mexicana señaló presiones para guardar silencio y respondió a quienes la acusan de falta de profesionalismo tras exponer el incumplimiento de la producción. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Mata publicó su experiencia primero en una entrevista y luego en su cuenta de TikTok, donde respondió a quienes la han señalado de “poco profesional” tras hacer pública la situación con el equipo de Nodal. En sus mensajes, Mata indicó que ha recibido presiones para no hablar al respecto: “Me han pedido que firme un contrato para no decir nada ni publicar nada. Esto ha tenido mucha repercusión en mi trabajo”.

Mata denuncia presión y responde a las críticas

La modelo defendió su decisión de hablar sobre el incumplimiento contractual y aclaró que no busca perjudicar a otros artistas ni a la producción, sino exigir el pago y el reconocimiento por su trabajo. “Después de toda esta situación, me parece muy necesario decir principalmente que yo no me presté a esto. Lo que se me ofreció y el contrato que yo firmé fue como figuración, o sea, como un extra, y que mi aspecto físico no era relevante porque solamente iba a salir unos segundos, por lo que el pago que se me ofreció no correspondía con el papel de protagonista que me pusieron al final”, explicó en su perfil de TikTok.

Dagna Mata asegura que su papel en el video de Christian Nodal fue más relevante de lo acordado y denuncia que, tras noventa días, no ha recibido el pago prometido. (Captura de pantalla YouTube Christian Nodal)

Sobre las acusaciones de falta de profesionalismo, Mata puntualizó: “Tristemente, estamos en una sociedad en la que la mujer termina siendo objeto de comparaciones, de críticas y de ataques, sobre todo porque las personas me acusan de ser poco profesional y desleal. Pero para mí, poco profesional son las personas que no te pagan, que no son transparentes y sobre todo, que tienen la oportunidad de darte un trabajo y se aprovechan. Poco profesional no somos las personas que venimos a buscar una vida digna y tener un trabajo honesto”. Dagna Mata concluyó que continuará su reclamo hasta recibir el pago y el trato correspondiente.

Toda la controversia habría iniciado tras el estreno del videoclip “Un Vals” de Christian Nodal, donde la elección de Dagna Mata como modelo principal acaparó comentarios y comparaciones. Usuarios destacaron similitudes entre Dagna, Cazzu y Ángela Aguilar, lo que intensificó la conversación pública y generó especulaciones sobre supuestas rivalidades. Dagna expresó su incomodidad ante la polémica, lamentando que su participación sirviera para confrontar a otras figuras del ámbito musical. La modelo reiteró que su trabajo no buscaba alimentar polémicas ni desviar la atención del tema central, que es la canción y la producción artística.