México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy miércoles 15 de abril: ¿en dónde hay congestionamientos o cierres?

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer de México

Guardar

Servicios de emergencia atienden un percance en Calzada San Juan de Aragón y Corregidor M. Domínguez, en la colonia Villa, alcaldía Gustavo A. Madero.

Se registra afectación vial en la zona.

Alternativas: Vicente Villada y Lic. Verdad.

Temas Relacionados

ManifestacionesBloqueosAccidentes vialesCDMXEdomexmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

¿Que está pasando en el metro y metrobús hoy 15 de abril?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Que está pasando en el metro y metrobús hoy 15 de abril?

México crece más de lo previsto, pero la inflación también: el dilema que advierte el FMI

El FMI eleva su pronóstico de crecimiento para México a 1.6% en 2026, pero advierte que la inflación será mayor a la esperada, llegando a 3.9%

México crece más de lo previsto, pero la inflación también: el dilema que advierte el FMI

Enfermedad de Hashimoto: qué es y por qué afecta a más mujeres en México

La enfermedad de Hashimoto se ha convertido en un tema relevante de salud pública por su impacto en mujeres adultas, con síntomas que suelen pasar desapercibidos y un diagnóstico que puede tardar años

Enfermedad de Hashimoto: qué es y por qué afecta a más mujeres en México

Revista Time nombra a Sheinbaum una de las 100 personas más influyentes del mundo del 2026, es la única méxicana en el listado

Esta es la segunda ocasión en que la presidenta aparece en el listado del medio estadounidense

Revista Time nombra a Sheinbaum una de las 100 personas más influyentes del mundo del 2026, es la única méxicana en el listado

Resultados del Chispazo del 14 de abril del 2026: todos los números ganadores

Si participaste en cualquiera de las dos modalidades, consulta aquí las últimas cifras sorteadas y descubre tu fortuna

Resultados del Chispazo del 14 de abril del 2026: todos los números ganadores
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de abril

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de abril

Juan Pablo Penilla y el Cártel del Noreste: el papel que EEUU le atribuye al abogado del Z-40 en la red criminal

Identifican a sinaloense asesinado en Nuevo León como Juanito García, cantante de narcocorridos

Alcalde de Taxco reaparece tras secuestro junto a su padre: “Uno se aferra a su fe”

Reportan clausura de casino ligado al Cártel del Noreste sancionado por EEUU

ENTRETENIMIENTO

Minecraft Experience Villager Rescue en México: ubicación, actividades y cómo vivir la experiencia interactiva

Minecraft Experience Villager Rescue en México: ubicación, actividades y cómo vivir la experiencia interactiva

El mensaje que Christian Nodal habría enviado al director de “Un vals” tras la polémica por la modelo parecida a Cazzu

Pepe Aguilar estaría furioso con Christian Nodal tras la polémica por el video de “Un Vals”, según Javier Ceriani

Dagna Mata revela que fue contratada como extra en el videoclip de Nodal: “No sabía que iba a ser protagonista”

Dagna Mata rompe el silencio y responde a críticas tras denunciar falta de pago en videoclip de Christian Nodal

DEPORTES

Memes destrozan al América y Cruz Azul tras quedar eliminados de la Concachampions 2026

Memes destrozan al América y Cruz Azul tras quedar eliminados de la Concachampions 2026

Quién es Mateo Zanacca, joven promesa de México que milita en el AC Milán

Sandra Cuevas reta al periodista C4 Jiménez para enfrentarse en una pelea de box al estilo Supernova

Chivas presume certificaciones internacionales y nuevo césped en su estadio a dos meses del Mundial 2026

Director deportivo de Estados Unidos renuncia a su cargo a menos de dos meses del Mundial 2026