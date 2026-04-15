Bloqueos en carreteras y accidentes hoy miércoles 15 de abril: ¿en dónde hay congestionamientos o cierres?

Servicios de emergencia atienden un percance en Calzada San Juan de Aragón y Corregidor M. Domínguez, en la colonia Villa, alcaldía Gustavo A. Madero.
Se registra afectación vial en la zona.
Alternativas: Vicente Villada y Lic. Verdad.
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