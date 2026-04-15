México

Enfermedad de Hashimoto: qué es y por qué afecta a más mujeres en México

La enfermedad de Hashimoto se ha convertido en un tema relevante de salud pública por su impacto en mujeres adultas, con síntomas que suelen pasar desapercibidos y un diagnóstico que puede tardar años

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Control médico tiroides
Es un trastorno autoinmune que afecta la glándula tiroides. (Crédito: Freepik)

La enfermedad de Hashimoto es un trastorno autoinmune que afecta la glándula tiroides, donde el sistema inmunitario ataca por error las células encargadas de producir hormonas necesarias para el equilibrio de varias funciones corporales.

Esta condición, conocida también como tiroiditis de Hashimoto, es la causa predominante de hipotiroidismo y presenta una incidencia notoriamente mayor en mujeres adultas en México, convirtiéndose en un tema relevante de salud pública debido a la frecuencia y al riesgo de no ser diagnosticada a tiempo.

La enfermedad de Hashimoto ocurre cuando el propio sistema inmune produce anticuerpos que dañan las células tiroideas, lo que lleva a una disminución en la producción de hormonas y provoca hipotiroidismo.

Diversos estudios recogidos por el Centro Médico ABC y la Secretaría de Salud señalan que se trata de una patología de aparición lenta y progresiva, que afecta principalmente a mujeres adultas debido a factores genéticos y antecedentes familiares de enfermedades tiroideas o autoinmunes.

Factores de riesgo en mujeres mexicanas

La Mayo Clinic destaca que la enfermedad de Hashimoto afecta sobre todo a mujeres de mediana edad, estimando que la prevalencia puede ser hasta 10 veces mayor que en los hombres. El inicio de los síntomas suele ser gradual y muchas veces pasa inadvertido durante meses o incluso años, lo que complica su detección temprana.

Entre los factores de riesgo identificados por instituciones de salud mexicanas figuran:

  • Ser mujer, principalmente entre 30 y 50 años
  • Antecedentes familiares de enfermedades de la glándula tiroides o de otros trastornos autoinmunes (como lupus, diabetes tipo 1 o artritis reumatoide)
  • Cambios hormonales asociados al embarazo
  • Consumo elevado de yodo
  • Exposición excesiva a radiación ambiental
  • Estrés prolongado

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Su prevalencia puede ser hasta 10 veces mayor que en los hombres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas de la enfermedad de Hashimoto

La manifestación de la enfermedad de Hashimoto suele ser lenta, lo que dificulta un diagnóstico oportuno y puede retrasar el tratamiento adecuado. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud y la Mayo Clinic. Los síntomas más comunes a observar incluyen:

  • Fatiga sostenida
  • Aumento de peso inexplicable
  • Intolerancia al frío
  • Piel seca
  • Pérdida de cabello
  • Estreñimiento
  • Problemas de concentración
  • Menstruaciones irregulares en mujeres adultas
  • Agrandamiento de la glándula tiroides (bocio)

Estos signos no son exclusivos de la enfermedad de Hashimoto y pueden confundirse con otros padecimientos. Por eso el diagnóstico definitivo se establece a través de análisis de sangre para evaluar los valores de hormonas tiroideas y anticuerpos.

Un punto relevante es que la presencia o severidad de los síntomas no siempre se relaciona proporcionalmente con el avance del daño tiroideo. Hay casos confirmados en los que los síntomas iniciales son sutiles o casi inexistentes.

Complicaciones de la enfermedad de Hashimoto

El no tratar a tiempo la enfermedad de Hashimoto puede derivar en complicaciones graves. Expertos advierten que las principales consecuencias incluyen:

  • Desarrollo de hipotiroidismo permanente, lo que afecta el metabolismo general del organismo
  • Incremento en los niveles de colesterol, elevando el riesgo de problemas cardiovasculares
  • Dificultades en la fertilidad o complicaciones durante el embarazo para mujeres en edad reproductiva
  • Aparición de bocio, que puede causar molestias al tragar o respirar
  • Posibles afectaciones neurológicas y cardiacas como resultado de la disminución sostenida de hormonas tiroideas

La evolución suele ser pausada y, en algunos casos, los síntomas avanzan a pesar de una aparente estabilidad inicial, lo cual puede retrasar el diagnóstico.

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Esta enfermedad puede derivar en hipotiroidismo permanente. (Freepik)

Recomendaciones para mujeres mexicanas

Los especialistas recomiendan acudir a consulta médica ante cualquier manifestación persistente que pudiera estar vinculada con la función tiroidea. Para las mujeres mexicanas con antecedentes familiares de trastornos tiroideos o enfermedades autoinmunes, la vigilancia debe ser todavía más estrecha.

El tratamiento principal consta de la administración de levotiroxina, una hormona sintética que sustituye la función de la tiroides bajo estricta supervisión médica. Es fundamental realizar pruebas periódicas para ajustar la dosis y así restaurar los parámetros hormonales adecuados.

El hallazgo del padecimiento y el ajuste adecuado del tratamiento resultan determinantes para evitar complicaciones de mayor gravedad asociadas con la enfermedad de Hashimoto.

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