Juan Pablo Penilla y el Cártel del Noreste: el papel que EEUU le atribuye al abogado del Z-40 en la red criminal

La OFAC sostiene que Penilla habría ido más allá de la defensa legal de los hermanos Treviño Morales. (Anayeli Tapia/Infobae)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes 14 de abril a seis personas y dos casinos vinculados con el Cártel del Noreste (CDN), señalando una red de lavado de dinero, tráfico de fentanilo y control criminal en la frontera con México.

Entre los sancionados figuran Juan Pablo Penilla Rodríguez, quien ha fungido como abogado de Miguel Ángel Treviño Morales, “Z-40”, y asesor de Ismael “El Mayo” Zambada en México.

Cuál era el rol de Juan Pablo Penilla, según EEUU

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Juan Pablo Penilla no solo actuó como abogado defensor de “Z-40” y de otros integrantes del Cártel del Noreste, sino que “prestó servicios ilegales a miembros del cártel más allá de la relación abogado-cliente normal”.

Foto: @AlexBaks82

Según la OFAC, Penilla habría servido como intermediario entre Miguel Ángel Treviño Morales, la actual cúpula del CDN y otros socios criminales, ayudando a mantener el control del grupo desde prisión.

El informe oficial sostiene que “las operaciones criminales de Miguel Treviño y del CDN en su conjunto dependen directamente de Penilla”. En su comunicado, la autoridad estadounidense subrayó que el CDN utilizó a asociados con profesiones públicas legítimas para ocultar su actividad delictiva.

La acción de la OFAC también incluyó el bloqueo de los casinos Centenario y Diamante, operados por CAMSA. El Casino Centenario, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue señalado como punto de acopio de pastillas de fentanilo y cocaína, además de operar como lugar de tortura para presuntos enemigos del cártel, y como vehículo para lavar ganancias ilícitas e integrarlas al sistema financiero. El Diamante Casino, con sede en Tampico y sitio web de apuestas, también fue incluido en la lista de sancionados por estar bajo control de CAMSA.

Los hermanos Treviño Morales son identificados como los líderes de Los Zetas Fotos: Reuters / X @LetiCalderonR

Junto a Penilla, la OFAC sancionó a Eduardo Javier Islas Valdez (“Crosty”), responsable del tráfico de personas en Nuevo Laredo, quien supervisó los cruces de migrantes y manejó depósitos de efectivo, y a Jesús Reymundo Ramos Vázquez, señalado como operador de la campaña de desinformación para el cártel bajo la fachada de activismo de derechos humanos.

Así lideró el “Z-40” desde prisión

En octubre de 2024 fiscales federales de EEUU acusaron que, Miguel Ángel Treviño Morales (“Z-40”) y su hermano Omar (“Z-42”) seguían dirigiendo los remanentes de los Zetas desde prisión en México.

Las autoridades detallaron que ambos nombraron a familiares para liderar la organización, mantener el flujo de dinero y ejecutar actos de violencia, incluso tras años de estar recluidos.

(Departamento de Justicia de Estados Unidos)

El analista de seguridad Alberto Islas sostuvo con InSight Crime que las cárceles mexicanas permitieron a los Treviño Morales seguir enviando órdenes y aprobar asesinatos, y que su estrategia para evitar la extradición incluyó campañas legales y mediáticas.

Las investigaciones estadounidenses documentaron cómo familiares como Juan Francisco Treviño Chávez (“El Kiko”) y Juan Gerardo Treviño Chávez (“El Huevo”) asumieron el liderazgo tras las detenciones de los fundadores.

Sin embargo, la captura de “El Huevo” en 2022 desencadenó una ola de violencia en Nuevo Laredo. Las autoridades estadounidenses insistieron en que la extradición de los hermanos sería la única vía para romper con el poder de la organización, dada la corrupción y las limitaciones del sistema penitenciario mexicano.

Actualmente tanto el Z-40 como el Z-42 se encuentran presos en Estados Unidos, tras haber sido expulsados de México en febrero de 2025.

El “Z-40” permanece recluido en una cárcel local de Virginia bajo un régimen de confinamiento extremo y comunicación restringida, mientras que “Z-42” está internado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York. Las autoridades estadounidenses optaron por separarlos para evitar cualquier tipo de contacto y reforzar las medidas de seguridad. Ambos enfrentan procesos judiciales por delitos de delincuencia organizada, narcotráfico y lavado de dinero, con la posibilidad de enfrentar cadena perpetua.

Juan Pablo Penilla: del Z-40 al Mayo Zambada

El asesor del Mayo Zambada, Juan Pablo Penilla (círculo naranja), estuvo presente en un evento junto a AMLO y Ricardo Monreal que se realizó en febrero de 2020 (Foto: Gobierno de México)

Además de su relación con el CDN, Juan Pablo Penilla figura desde 2025 como asesor jurídico de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder cofundador del Cártel de Sinaloa.

Una carta enviada por Zambada al consulado mexicano en Nueva York incluyó a Penilla entre sus asesores para trámites legales relacionados con su solicitud de asistencia consular. En la misiva, Zambada alegó encontrarse en situación irregular en Estados Unidos y solicitó apoyo como ciudadano mexicano para evitar la pena de muerte.

En ese entonces, la exposición pública de Penilla, incluyendo su aparición en eventos con funcionarios de la administración anterior y fotos con personajes de Morena, generó controversia y desmentidos por parte del partido y del gobierno de Tamaulipas, quienes negaron cualquier vínculo institucional.

El diputado federal Federico Döring y otros miembros de la oposición intentaron asociar a Penilla con el partido en el poder, señalando su presencia en la Cámara de Diputados y en actos oficiales. Luisa Alcalde, presidenta nacional de Morena, rechazó cualquier relación formal y el gobierno de Tamaulipas aclaró que el documento donde se le nombraba asesor honorífico fue anulado.

Premios y reconocimientos a Penilla

El jurista fue reconocido con el premio Embajador Internacional por la Paz en 2023. (X/@FuriaNegra77)

Juan Pablo Penilla recibió múltiples reconocimientos en los últimos años. El 26 de julio de 2023, fue galardonado en la Cámara de Diputados con el premio Embajador Internacional por la Paz, avalado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), como parte de la XXIII Entrega del Galardón Mujeres Destacadas y el Premio Nacional de la Excelencia Profesional.

En noviembre de 2024, el Senado de la República le entregó el Premio Patria durante la “IV Edición del Premio Patria en Pro de la Salud, Justicia, Economía y el Bienestar”, encabezada por Juan Carlos Loera de la Rosa y Amalia García Medina.

La revista Valores lo distinguió en 2023 con el Premio a la pacificación del país y la revista The One México lo designó como “Hombre del Año”, destacando su trayectoria jurídica y su defensa del diálogo y la paz.