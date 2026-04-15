México

Identifican a sinaloense asesinado en Nuevo León como Juanito García, cantante de narcocorridos

Juan Carlos García Núñez fue asesinado a balazos; el joven tenía antecedentes por robos violentos

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“Juanito García”, cantante de narcocorridos originario de Culiacán, fue ejecutado en San Pedro en un ataque armado mientras se encontraba en su vehículo. (YouTube/Captura de pantalla)
“Juanito García”, cantante de narcocorridos originario de Culiacán, fue ejecutado en San Pedro en un ataque armado mientras se encontraba en su vehículo. (YouTube/Captura de pantalla)

El lunes 13 de abril, Juan Carlos García Núñez, identificado por su nombre artístico de "Juanito García", fue asesinado a balazos en la avenida Roble, en el municipio de San Pedro Garza García.

El ataque se cometió frente a un policía vial armado y derivó en la movilización inmediata de cuerpos de seguridad y emergencia. El joven, originario de Culiacán, Sinaloa, era conocido por su actividad como cantante de narcocorridos, con presencia en plataformas digitales y antecedentes delictivos en su historial.

Así fue el asesinato de Juanito García

García Núñez tenía 26 años y residía en Monterrey desde hacía seis meses, según una credencial del INE hallada en la camioneta en la que fue asesinado, una Jeep blanca blindada, con placas sobrepuestas de Nuevo León y dada de baja en el padrón vehicular.

Juanito García fue asesinado a balazos en San Pedro Garza García. (X/@infoleakss)
Juanito García fue asesinado a balazos en San Pedro Garza García. (X/@infoleakss)

El vehículo pertenecía a una empresa arrendadora, según confirmó el secretario de Seguridad municipal, José Luis Kuri. El funcionario afirmó que el ataque fue directo y planeado, realizado por un solo agresor que se acercó a pie y disparó tres veces con arma de fuego.

El policía presente en la escena no intervino, presuntamente por encontrarse en estado de shock. El oficial fue retenido para rendir declaración ante el Ministerio Público.

En la zona del ataque, testigos reportaron el hecho al número de emergencias. El área fue acordonada por elementos municipales y estatales, mientras peritos de la Fiscalía estatal recababan indicios balísticos y testimonios. La madre y los hermanos de García Núñez llegaron al lugar tras el crimen.

Juanito García fue asesinado a balazos. (X/@ContactoRevist)
Juanito García fue asesinado a balazos. (X/@ContactoRevist)

Las versiones sobre la mecánica del ataque fueron contradictorias: algunas fuentes aseguraron que el agresor disparó desde una camioneta Audi con placas de Tamaulipas, mientras otras señalaron que el atacante iba a pie o que se trató de un encapuchado en una moto deportiva. También hubo diferencias en el número de disparos reportados, pues inicialmente se habló de cinco y después de tres, según declaraciones del secretario de Seguridad.

¿Qué se sabe de Juanito García?

La identidad de Juanito García como cantante de narcocorridos fue confirmada por sus publicaciones en plataformas como YouTube y Spotify.

Bajo este seudónimo, había lanzado temas como “La Plebada del 25”, “Vamos a Waxear” y “Aprendí a Seguir”. En Spotify, el perfil del artista registraba 1,131 seguidores y 10,879 oyentes mensuales, con público en ciudades como Los Ángeles, Ciudad de México, Tijuana, Culiacán y Chihuahua.

Juanito García tenía varios corridos que hablan del Cártel de Sinaloa. (Captura de pantalla)
Juanito García tenía varios corridos que hablan del Cártel de Sinaloa. (Captura de pantalla)

Entre sus sencillos en Spotify se encontraban también “Vida Truncada”, “Vida Ruina”, “El Mochomo”, “El de la Lima”, “Flor de Capomo”, “No Hay Amigos”, “Reflexionando en Mi Vida”, “JGL”, “Kikil Caro”, “Te Metiste” y “Se Equivocó el Pistolero”.

La letra de su tema “La Plebada del 25” presuntamente hace mención a jóvenes al servicio de Los Ántrax del Cártel de Sinaloa.

El secretario de Seguridad de San Pedro, José Luis Kuri, mencionó que Juanito García fue detenido en julio de 2018, cuando era menor de edad por portar armas y máscaras de payasos. Él y sus acompañantes fueron señalados de cometer varios robos violentos a comercios en las colonias Hidalgo y La Campiña, en un lapso de cinco horas.

Hasta el cierre de la información, la Fiscalía estatal no ha realizado detenciones. Por otro lado, en redes sociales trascendió que Juanito García sería un familiar de Ismael “El Mayo” Zambada, sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

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