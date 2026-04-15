Pepe Aguilar estaría furioso con Christian Nodal tras la polémica por el video de “Un Vals” , según Javier Ceriani

El lanzamiento del videoclip habría provocado una fuerte molestia en la familia Aguilar. (TikTok)

La publicación del videoclip “Un Vals” de Christian Nodal desató una ola de polémica en redes sociales por el notable parecido físico de la modelo protagonista con su expareja Cazzu y Ángela Aguilar, actual esposa del cantante.

Usuarios en diferentes plataformas señalaron que la modelo luce un corte de cabello similar al de Ángela, además de tatuajes en el cuello y un piercing en la nariz, características que remiten a la imagen de la rapera argentina. La controversia creció cuando se recordó que Nodal había sugerido en días previos que el tema estaba inspirado en su matrimonio con la hija de Pepe Aguilar.

Ante la presión y las críticas, Nodal retiró de su cuenta de TikTok el video promocional y limitó los comentarios en otras plataformas. La familia Aguilar no tardó en reaccionar con molestia, según reveló el periodista Javier Ceriani: “Se enojaron los Aguilar con su yerno Cristian (...) La cosa se está poniendo muy, pero muy fea”.

El escándalo habría escalado cuando se conoció que la productora del video, Ladon Productions, pertenece a Nodal, desmintiendo así la versión del cantante sobre su falta de control en las decisiones creativas. Ceriani señaló: “La productora es quien tiene los derechos del video, de su música y de todo lo de Nodal”.

Usuarios en redes sociales señalaron que la modelo del video muestra rasgos y estilos asociados tanto a la expareja como a la actual esposa de Christian Nodal. (Captura de pantalla YouTube Christian Nodal)

Dentro del entorno familiar, la tensión fue mayor. Según Ceriani, el enojo de Pepe Aguilar habría sido “bestial”, y la familia cuestionó al sonorense por la estrategia de mostrar a una modelo con similitudes a Cazzu y Ángela, lo que consideran una falta de respeto hacia ambas. La historia, lejos de apaciguarse, profundizó la crisis entre Nodal y los Aguilar, rodeando al cantante de una fuerte presión pública y familiar.

“Los Aguilar le dijeron de todo a Christian... no lo aguantan más. Y Ángela está entre la espada y la pared, porque es su esposo y la familia controladora. Dicen que los insultos de Pepe Aguilar hacia Nodal, y Aneliz también, toda la familia Aguilar señalaron a Christian, porque no entendieron la jugada. Porque están empezando a sospechar que con tal de salvar su carrera y que todo el mundo ‘shakirice’ su tema musical, la picardía del productor español. Le salió mal, pero muy mal, porque la que más pierde en todo esto es Ángela, desfigurada, humillada. No le suma nada a los Aguilar tener una modelo que se parece a Cazzu”, explicó Javier Ceriani.

Javier Ceriani reveló que Pepe Aguilar reaccionó con furia ante la polémica y que la tensión familiar se intensificó tras la publicación del video.|Fotos: IG, nodal - REUTERS

El periodista profundizó en la reacción de la familia Aguilar tras la publicación del videoclip. Según el periodista la familia sospecha que Christian Nodal produjo el video de forma oculta, sin la supervisión de su padre ni de Pepe Aguilar, y que decidió actuar con su propio equipo bajo la firma de Ladon Production. “Todo lo hizo Nodal a conciencia”, afirmó Ceriani, al señalar que la producción se realizó con conocimiento de causa y buscando un efecto mediático.

El periodista comparó la estrategia detrás del video con la mediática ruptura entre Shakira y Gerard Piqué, pero consideró que la maniobra de Nodal fue “más turbia y más enroscada”. Ceriani sostuvo que la intención de provocar a través de la imagen de la modelo, con similitudes a Cazzu y Ángela Aguilar, fue deliberada y calculada para generar controversia. “Todavía es mucho más macabro lo que hizo Nodal con Cazzu y Ángela que lo que hizo Piqué”, recalcó.

Además, Ceriani puso en duda que la selección de la modelo fuera ajena a al sonorense, ya que Lucas, uno de los productores del video, había trabajado previamente con Cazzu y el propio Nodal. “No puedo creer que dos productores de videos españoles, y Lucas ya había trabajado con Cazzu, no se den cuenta del parecido”, apuntó el periodista. Según Ceriani, la familia Aguilar está convencida de que la polémica fue provocada intencionalmente, lo que ha agudizado el conflicto interno entre los involucrados.