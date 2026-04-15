Dagna Mata revela que fue contratada como extra en el videoclip de Nodal: “No sabía que iba a ser protagonista”

Tras la polémica por su parecido con Cazzu, la modelo sostiene que nunca fue informada de que sería la protagonista del video musical y denuncia falta de pago. (Captura de pantalla YouTube Christian Nodal / @dagnakills)

Recientemente la modelo mexicana Dagna Mata rompió el silencio en una entrevista para El Gordo y la Flaca, donde la joven aseguró que su participación en el videoclip de Christian Nodal no fue como protagonista, sino que se le contrató como extra, pese a que su imagen terminó ocupando el papel central del video que fue retirado de las redes sociales tras desatar una controversia internacional.

Mata, residente en España y reconocida influencer, explicó que la selección para el proyecto ocurrió en febrero mediante el contacto de una amiga fotógrafa, y que inicialmente su rol se limitaba a ser una figura secundaria. “Yo firmé un contrato de figuración, por ser un extra. A mí nunca se me explicó que iba a ser la protagonista”, afirmó.

El video se grabó en León y Asturias, en el norte de España, y según Mata, el sonorense no estuvo presente durante las jornadas de rodaje. “Él no llegó a estar. Todo se grabó sin su presencia”, relató. Mata indicó que la polémica por su parecido con la cantante Cazzu la tomó por sorpresa. “Cuando vi la edición final, me di cuenta de que salía en prácticamente todo el video. Yo creía que solo era una chica bailando con otro actor”, narró.

“Yo en el video yo pensé que iba a tener otro papel. Es que en realidad no sabía que yo iba a ser protagonista”.

La modelo mexicana afirmó que fue contratada como extra para el videoclip de Nodal, pero su imagen terminó como protagonista sin previo aviso. (Captura de pantalla YouTube Christian Nodal)

Dagna Mata no ha recibido el pago por su trabajo en el videoclip

La modelo reveló que hasta el momento no ha recibido el pago acordado por su participación. “No me han pagado. Me prometieron el pago en treinta días, pero ya pasaron noventa”, expresó. Mata señaló que esta situación es frecuente en la industria, donde los trabajadores aceptan condiciones desfavorables por necesidad y falta de regulación. “Muchas veces aceptamos trabajos porque necesitamos trabajar, pero no siempre hay retribución justa”.

Dagna Mata dijo que, tras la viralización del video y la eliminación del material de las cuentas oficiales de Nodal, el equipo del cantante se comunicó con ella, aunque evitó dar detalles por cuestiones legales.

Dagna Mata aseguró que firmó contrato como figura secundaria en el video de Nodal. Relata acoso en redes y reclama una mayor valoración del trabajo femenino en el sector audiovisual.(Captura de pantalla @dagnakills)

La polémica por el parecido con Cazzu y el acoso en redes sociales

El debate sobre el parecido físico de Mata con Julieta Cazzuchelli encendió las redes sociales y generó ataques y comparaciones hacia la modelo. “Siempre existe este morbo mediático que nos ataca a las mujeres. No me gustaría que mi aspecto afectara a Cazzu, que es una artista supertalentosa”, señaló Mata.

La influencer aseguró haber recibido acoso en línea y resaltó el problema del clasismo y los estereotipos en la sociedad. “Se han metido con cosas personales, como mis tatuajes y mi imagen. Todo esto refleja una sociedad que fomenta el odio”.

Mata aclaró que su objetivo profesional es abrir espacio a mujeres que no encajan en los moldes tradicionales de la industria y denunció el abuso de poder que sufren las trabajadoras del sector. “Me ha costado mucho llegar a donde estoy. No quiero que se sigan aprovechando de la imagen de las mujeres ni que se fomente la rivalidad entre nosotras. Yo lo que quiero es seguir trabajando y que valoren nuestro trabajo”.