Time nombra a Sheinbaum una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2026, la única líder latinoamericana en el listado

Sheinbaum apareció por segunda vez en la lista de las '100 personas más influyentes del 2026' de la revista Time. | Jovany Pérez

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo apareció en el listado de las ’100 personas más influyentes del 2026’ de la revista Time, siendo la única mexicana y líder latinoamericana incluída en la publicación anual.

La mandataria aparece en la categoría Leaders junto a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump; el primer ministro de Canadá, Mark Carney; y el Papa León XIV, así como Dolores Huerta, activista chicana de origen mexicano, también figura entre los elegidos.

Esta es la segunda ocasión que la presidenta aparece en el listado y este año, su semblanza fue escrita por el periodista Ioan Grillo, corresponsal británico especializado en la política mexicana y autor de varios libros sobre el crimen organizado en el país.

La primera vez que Sheinbaum estuvo en la lista su semblanza fue escrita por el periodista mexicano Jorge Ramos y en diciembre de 2024 también estuvo nominada al reconocimiento ‘Persona del Año’, que también publica de forma anual la revista Time.

Andrés Manuel López Obrador también fue incluido durante su mandato; sin embargo, Sheinbaum llega en un momento particular: con la relación México-Estados Unidos bajo tensión por los aranceles, la migración y el fentanilo, su presencia en la lista tiene una carga política que va más allá del reconocimiento personal.