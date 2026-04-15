Alcalde de Taxco reaparece tras secuestro junto a su padre: “Uno se aferra a su fe”

El edil de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, agradeció el apoyo tras su liberación y llamó a la unidad en Taxco. (Captura de pantalla)

El presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, reapareció la noche del martes tras haber sido secuestrado junto con su padre, Juan Vega Arredondo, el pasado 11 de abril.

Ambos fueron hallados con vida tras un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales, con la participación de más de 500 elementos. El rescate ocurrió en el municipio de Zumpahuacán, Estado de México, en los límites con Guerrero.

¿Qué dijo el alcalde tras su liberación?

En un video publicado en su cuenta de Facebook, Vega Carranza agradeció en primer lugar a Dios: “En los momentos más duros uno se aferra a su fe. Y hoy puedo decir con tranquilidad que mi familia y yo estamos con bien”.

Juan Andrés Vega envió un mensaje tras ser liberado junto a su padre; agradeció el apoyo y afirmó que “uno se aferra a su fe”. (Facebook)

El edil expresó su gratitud por el respaldo del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la actuación del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y el apoyo del Gobierno del Estado de Guerrero, liderado por Evelyn Salgado Pineda.

El alcalde reconoció a todas las dependencias que participaron en el operativo y extendió su agradecimiento a la ciudadanía: “Gracias también a cada persona de Taxco, a quienes enviaron un mensaje, a quienes preguntaron, a quienes estuvieron pendientes. Ese cariño, esa solidaridad y esa fuerza es lo que nos representa y se siente en el alma y se agradece con el corazón”. También dirigió un reconocimiento a su equipo de trabajo por mantenerse firme y cuidar a la gente durante su ausencia.

Vega Carranza reflexionó sobre la unidad familiar y comunitaria: “Cuando una familia enfrenta una tormenta, lo que la sostiene son sus manos unidas, el valor y el amor por los suyos. Así es Taxco de Alarcón, un pueblo lleno de personas buenas, trabajadoras y con un corazón profundamente humano”.

También reiteró su compromiso como servidor público y aseguró que mantendrá una cercanía constante con la población, fortaleciendo su labor para escuchar y atender las necesidades de la ciudadanía: “Hoy no solo les hablo como presidente municipal, les hablo como un taxqueño más, con más convicción que nunca de seguir caminando con ustedes, de escuchar, de servir y de trabajar por la tranquilidad, la confianza, la paz y el bienestar de nuestras familias”.

Foto: Redes Sociales

También abordó el sentido de la reconstrucción comunitaria, al señalar que no solo implica obras materiales, sino también sanar, recuperar la confianza y fortalecer el tejido social. En ese contexto, hizo un llamado a la unidad y a mantener la esperanza, al destacar que la comunidad debe avanzar junta para recuperar la tranquilidad.

“Sigamos adelante con unidad, con esperanza y sobre todo con mucho amor por nuestra tierra. Porque en Taxco nadie está solo, porque Taxco merece tranquilidad, porque Taxco merece lo mejor y eso lo vamos a lograr juntos”, finalizó.

Dos secuestros y La Familia Michoacana, ¿qué se sabe del caso?

El secuestro de Juan Vega Arredondo, director del hospital general de Taxco, ocurrió la mañana del sábado 11 de abril. Ese día, no acudió a una reunión programada en el hospital y más tarde fue localizada la camioneta donde viajaba.

Horas después, el alcalde Vega Carranza también fue reportado como desaparecido tras intentar negociar la liberación de su padre. Según autoridades, el edil fue citado en el barrio de Casahuate, punto estratégico de la ciudad, donde fue interceptado por un grupo armado.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que La Familia Michoacana estaría detrás de la privación de la libertad del alcalde y su padre. (Crédito: Gobierno de México)

Un funcionario municipal presentó una denuncia que activó un protocolo especial de búsqueda, informó Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Gobierno en Guerrero. En el operativo participaron más de 500 elementos del Ejército, la Guardia Nacional, policías estatales y agentes de la Fiscalía, con acciones extendidas a municipios de Guerrero, Morelos y Estado de México. El despliegue incluyó personal en tierra y apoyo aéreo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y helicópteros estatales.

Las labores de inteligencia permitieron que la Secretaría de Seguridad del Estado de México identificara rutas de desplazamiento hacia territorio mexiquense, donde ambos fueron localizados en Zumpahuacan y resguardados por fuerzas estatales. Posteriormente, fueron trasladados vía aérea a Iguala, Guerrero, donde se les realizaron valoraciones médicas y psicológicas.

Las autoridades informaron que existían antecedentes de amenazas en contra del alcalde, con al menos dos mantas en su contra, una este año y otra el anterior, lo que se investiga como parte del contexto del secuestro.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer si hay personas detenidas, sin embargo, Omar García Harfuch indicó que las investigaciones apuntan a la participación de La Familia Michoacana en el secuestro.