México

Alcalde de Taxco reaparece tras secuestro junto a su padre: “Uno se aferra a su fe”

Juan Andrés Vega fue secuestrado cuando intentaba negociar la liberación de su padre, quien había sido privado de la libertad horas antes

Guardar
El edil de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, agradeció el apoyo tras su liberación y llamó a la unidad en Taxco. (Captura de pantalla)
El edil de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, agradeció el apoyo tras su liberación y llamó a la unidad en Taxco. (Captura de pantalla)

El presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, reapareció la noche del martes tras haber sido secuestrado junto con su padre, Juan Vega Arredondo, el pasado 11 de abril.

Ambos fueron hallados con vida tras un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales, con la participación de más de 500 elementos. El rescate ocurrió en el municipio de Zumpahuacán, Estado de México, en los límites con Guerrero.

¿Qué dijo el alcalde tras su liberación?

En un video publicado en su cuenta de Facebook, Vega Carranza agradeció en primer lugar a Dios: “En los momentos más duros uno se aferra a su fe. Y hoy puedo decir con tranquilidad que mi familia y yo estamos con bien”.

Juan Andrés Vega envió un mensaje tras ser liberado junto a su padre; agradeció el apoyo y afirmó que “uno se aferra a su fe”. (Facebook)

El edil expresó su gratitud por el respaldo del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la actuación del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y el apoyo del Gobierno del Estado de Guerrero, liderado por Evelyn Salgado Pineda.

El alcalde reconoció a todas las dependencias que participaron en el operativo y extendió su agradecimiento a la ciudadanía: “Gracias también a cada persona de Taxco, a quienes enviaron un mensaje, a quienes preguntaron, a quienes estuvieron pendientes. Ese cariño, esa solidaridad y esa fuerza es lo que nos representa y se siente en el alma y se agradece con el corazón”. También dirigió un reconocimiento a su equipo de trabajo por mantenerse firme y cuidar a la gente durante su ausencia.

Vega Carranza reflexionó sobre la unidad familiar y comunitaria: “Cuando una familia enfrenta una tormenta, lo que la sostiene son sus manos unidas, el valor y el amor por los suyos. Así es Taxco de Alarcón, un pueblo lleno de personas buenas, trabajadoras y con un corazón profundamente humano”.

También reiteró su compromiso como servidor público y aseguró que mantendrá una cercanía constante con la población, fortaleciendo su labor para escuchar y atender las necesidades de la ciudadanía: “Hoy no solo les hablo como presidente municipal, les hablo como un taxqueño más, con más convicción que nunca de seguir caminando con ustedes, de escuchar, de servir y de trabajar por la tranquilidad, la confianza, la paz y el bienestar de nuestras familias”.

Secuestran al padre del alcalde de Taxco
Foto: Redes Sociales

También abordó el sentido de la reconstrucción comunitaria, al señalar que no solo implica obras materiales, sino también sanar, recuperar la confianza y fortalecer el tejido social. En ese contexto, hizo un llamado a la unidad y a mantener la esperanza, al destacar que la comunidad debe avanzar junta para recuperar la tranquilidad.

“Sigamos adelante con unidad, con esperanza y sobre todo con mucho amor por nuestra tierra. Porque en Taxco nadie está solo, porque Taxco merece tranquilidad, porque Taxco merece lo mejor y eso lo vamos a lograr juntos”, finalizó.

Dos secuestros y La Familia Michoacana, ¿qué se sabe del caso?

El secuestro de Juan Vega Arredondo, director del hospital general de Taxco, ocurrió la mañana del sábado 11 de abril. Ese día, no acudió a una reunión programada en el hospital y más tarde fue localizada la camioneta donde viajaba.

Horas después, el alcalde Vega Carranza también fue reportado como desaparecido tras intentar negociar la liberación de su padre. Según autoridades, el edil fue citado en el barrio de Casahuate, punto estratégico de la ciudad, donde fue interceptado por un grupo armado.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que La Familia Michoacana estaría detrás de la privación de la libertad del alcalde y su padre. (Crédito: Gobierno de México)
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que La Familia Michoacana estaría detrás de la privación de la libertad del alcalde y su padre. (Crédito: Gobierno de México)

Un funcionario municipal presentó una denuncia que activó un protocolo especial de búsqueda, informó Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Gobierno en Guerrero. En el operativo participaron más de 500 elementos del Ejército, la Guardia Nacional, policías estatales y agentes de la Fiscalía, con acciones extendidas a municipios de Guerrero, Morelos y Estado de México. El despliegue incluyó personal en tierra y apoyo aéreo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y helicópteros estatales.

Las labores de inteligencia permitieron que la Secretaría de Seguridad del Estado de México identificara rutas de desplazamiento hacia territorio mexiquense, donde ambos fueron localizados en Zumpahuacan y resguardados por fuerzas estatales. Posteriormente, fueron trasladados vía aérea a Iguala, Guerrero, donde se les realizaron valoraciones médicas y psicológicas.

Las autoridades informaron que existían antecedentes de amenazas en contra del alcalde, con al menos dos mantas en su contra, una este año y otra el anterior, lo que se investiga como parte del contexto del secuestro.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer si hay personas detenidas, sin embargo, Omar García Harfuch indicó que las investigaciones apuntan a la participación de La Familia Michoacana en el secuestro.

Temas Relacionados

TaxcoJuan Andrés VegaSecuestroGuerreroLa Familia MichoacanaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 15 de abril de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 15 de abril de 2026

EN VIVO: clima CDMX y resto de México hoy 15 de abril

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este miércoles

EN VIVO: clima CDMX y resto de México hoy 15 de abril

Dagna Mata revela que fue contratada como extra en el videoclip de Nodal: “No sabía que iba a ser protagonista”

Tras la polémica por su parecido con Cazzu, la modelo sostiene que nunca fue informada de que sería la protagonista del video musical y denuncia falta de pago

Dagna Mata revela que fue contratada como extra en el videoclip de Nodal: “No sabía que iba a ser protagonista”

FGR desecha denuncia contra fiscal anticorrupción de Morelos por daño al erario

La instancia federal concluye que no hay delito y el caso carecía de sustento jurídico

FGR desecha denuncia contra fiscal anticorrupción de Morelos por daño al erario

Gotas contra la ceguera: avanza investigación de la UNAM, ofrece esperanza a pacientes con diabetes

Tratamiento no invasivo basado en vasoinhibina que podría revolucionar la atención de la retinopatía diabética

Gotas contra la ceguera: avanza investigación de la UNAM, ofrece esperanza a pacientes con diabetes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan clausura de casino ligado al Cártel del Noreste sancionado por EEUU

Reportan clausura de casino ligado al Cártel del Noreste sancionado por EEUU

EEUU llama infame al rapero “El Makabelico” y reafirma su relación con el Cártel del Noreste

Así fue la detención en una fiesta de 28 integrantes de Los Rusos, brazo armado del Cártel de Sinaloa en BC

Detienen a miembros del Cártel de Sinaloa en EEUU acusados de traficar “armas fantasma”

Iván Archivaldo Guzmán: ICE y Embajada de EEUU insisten en recompensa de 10 millones por su captura

ENTRETENIMIENTO

Dagna Mata revela que fue contratada como extra en el videoclip de Nodal: “No sabía que iba a ser protagonista”

Dagna Mata revela que fue contratada como extra en el videoclip de Nodal: “No sabía que iba a ser protagonista”

Dagna Mata rompe el silencio y responde a críticas tras denunciar falta de pago en videoclip de Christian Nodal

Abogada de Alicia Villarreal asegura que no existe imparcialidad en el caso contra Cruz Martínez

Máynez reconoce como error el usar meme de Fernando Bonilla, actor de La Oficina

Omar Chaparro asegura que convirtió su trastorno de atención “en una fortaleza”

DEPORTES

Quién es Mateo Zanacca, joven promesa de México que milita en el AC Milán

Quién es Mateo Zanacca, joven promesa de México que milita en el AC Milán

Sandra Cuevas reta al periodista C4 Jiménez para enfrentarse en una pelea de box al estilo Supernova

Chivas presume certificaciones internacionales y nuevo césped en su estadio a dos meses del Mundial 2026

Director deportivo de Estados Unidos renuncia a su cargo a menos de dos meses del Mundial 2026

Australia y sus jugadores que prefirieron representar a otras selecciones previo al Mundial 2026