El mensaje que Christian Nodal habría enviado al director de “Un vals” tras la polémica por la modelo parecida a Cazzu

La presencia de Dagna Mata en el videoclip causó polémica por su parecido con Cazzu, ex pareja de Nodal y madre de su hija. (Captura de pantalla)

El lanzamiento del video “Un vals” de Christian Nodal provocó una reacción inmediata en redes sociales y medios debido a la elección de la modelo Dagna Mata, señalada por su parecido con Cazzu, expareja del cantante y madre de su hija. En medio de la controversia, el director Juan Barbazán explicó públicamente cómo se realizó el casting y cuál fue la comunicación con el artista tras la publicación.

El estreno del videoclip generó especulaciones sobre si la protagonista fue elegida deliberadamente por su similitud física con la rapera argentina. Barbazán sostuvo que la decisión recayó exclusivamente en su equipo de producción.

“En el caso de la elección del casting, que es un poco lo que se está comentando tanto estos días, fue seleccionado por parte nuestra, de la productora”, indicó el director. Añadió: “Hicimos siempre la figuración y en este caso Christian no la vio. Lo que se está comentando ahora de su parecido con Cazzu es algo que se nos pasó a nosotros”.

Juan Barbazán aseguró que la elección de los modelos del video musical fue decisión exclusiva de la productora. (Captura de pantalla YouTube Christian Nodal)

Barbazán remarcó que no existió ninguna estrategia premeditada para vincular visualmente a la modelo con la expareja de Nodal. “En ningún momento hubo una estrategia ni nada por el estilo, fue una decisión mía y del otro director y no se lo pasamos a Christian porque tampoco consideramos que era tan relevante”. Según el realizador, el parecido se hizo evidente únicamente después del estreno, sorprendiendo tanto al equipo como al intérprete.

El director afirmó que el sonorense participó en el rodaje de manera separada y que no tuvo contacto previo con la modelo. El video completo fue entregado a la empresa de representación JG Music, dirigida por el padre del cantante. “Nosotros entregamos el vídeo a JG Music y ellos son los que nos dan el okey”, explicó Barbazán.

Sobre la relación entre padre e hijo y la comunicación interna, el director reconoció: “No tengo ni idea de la relación que puedan tener ni de cómo es la comunicación ni nada. Christian es una persona con muchos compromisos, muchos conciertos y los vídeos son una parte pequeña de todo su proyecto”.

Juan Barbazán, director del video de Christian Nodal, rompió el silencio. (Captura de pantalla: Ventaneando)

Después de que se desatara la controversia en redes, Nodal envió un mensaje al director. “Lo primero que me dijo cuando pasó esto es: ‘parece que me odias, en plan como en menudo lío me has metido’”, relató Barbazán.

El director añadió que aprovechó ese contacto para pedir disculpas a Ángela Aguilar, pareja actual de Nodal, si se sintió ofendida por la situación: “Decirle a él, bueno, con él ya hablé, lo único, desde aquí pedirle disculpas a Ángela por si se ha sentido ofendida”.