México

México crece más de lo previsto, pero la inflación también: el dilema que advierte el FMI

El FMI eleva su pronóstico de crecimiento para México a 1.6% en 2026, pero advierte que la inflación será mayor a la esperada, llegando a 3.9%

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La institución internacional ajustó al alza su pronóstico de avance económico gracias a un cierre positivo en 2025, menor restricción fiscal y un entorno comercial más favorable, aunque el incremento de precios energéticos es un desafío importante. (Infobae-Itzallana)
La institución internacional ajustó al alza su pronóstico de avance económico gracias a un cierre positivo en 2025, menor restricción fiscal y un entorno comercial más favorable, aunque el incremento de precios energéticos es un desafío importante. (Infobae-Itzallana)

México tendrá un mejor desempeño económico del esperado en 2026, pero ese avance tiene un precio: mayor inflación. Así lo advirtió Petya Koeva, subdirectora del departamento de investigación del Fondo Monetario Internacional (FMI), al elevar la previsión de crecimiento del país de 1.5 a 1.6% para este año, tras un 2025 que cerró más sólido de lo anticipado.

La mejora, sin embargo, convive con una presión inflacionaria creciente. El FMI ahora estima que la inflación en México alcanzará 3.9%, muy por encima del 3.3% que el propio organismo proyectaba en enero. El encarecimiento de los energéticos y la persistencia inflacionaria interna explican la diferencia.

¿Qué está impulsando el crecimiento?

Según Koeva, tres factores explican el mejor panorama económico para México:

  • Un cierre de 2025 más robusto de lo previsto
  • Menores aranceles por parte de Estados Unidos
  • Políticas fiscal y monetaria menos restrictivas

El contexto internacional, marcado por el conflicto en Medio Oriente y la volatilidad en los mercados, representa un choque negativo de oferta que encarece energéticos y reduce el crecimiento global. Aun así, para México los factores positivos superan por ahora los efectos adversos.

México inició 2026 con un máximo histórico de personas ocupadas y baja desocupación, pero más de la mitad de los trabajadores carece de contrato, prestaciones y seguridad social, según la ENOE del INEGI. (Infobae-Itzallana)
México inició 2026 con un máximo histórico de personas ocupadas y baja desocupación, pero más de la mitad de los trabajadores carece de contrato, prestaciones y seguridad social, según la ENOE del INEGI. (Infobae-Itzallana)

El reto del Banco de México

Ante este escenario, la experta del FMI consideró que Banxico debe identificar con precisión el origen de las presiones inflacionarias antes de reaccionar. A corto plazo, recomendó a los bancos centrales “esperar, observar y medir el impacto” del choque de precios energéticos, siempre que las expectativas de inflación se mantengan ancladas.

No obstante, dejó claro que si el banco central mexicano considera necesario endurecer de nuevo la política monetaria, contará con el respaldo del FMI.

T-MEC: renovarlo reduciría la incertidumbre

En el marco de la Reunión de Primavera del FMI, Koeva abordó también la revisión del T-MEC. Sin anticipar escenarios, reconoció que la incertidumbre sobre el tratado está frenando el flujo de inversiones hacia México.

“Renovar el acuerdo sería un éxito y permitiría reducir la incertidumbre”, afirmó. De resolverse favorablemente, las empresas podrían planificar inversiones con mayor certeza, lo que sería muy positivo para el país.

Las cifras del INEGI reflejan una disminución en la adquisición de productos y servicios por parte de las familias a comienzos de año, lo que representa el descenso mensual más severo para el gasto desde 2025. (Infobae-Itzallana)
Las cifras del INEGI reflejan una disminución en la adquisición de productos y servicios por parte de las familias a comienzos de año, lo que representa el descenso mensual más severo para el gasto desde 2025. (Infobae-Itzallana)

Reformas estructurales, la receta pendiente

Para acelerar el crecimiento de forma sostenida, el FMI reiteró su recomendación de largo plazo: cambios estructurales profundos. Koeva mencionó fortalecer el Estado de derecho, cerrar brechas en infraestructura, simplificar regulaciones y profundizar el sistema financiero.

“Todo esto haría que México se convierta en un destino mucho más atractivo para la inversión y que vuelva a ser foco de la relocalización de las cadenas globales de suministro”, subrayó.

El balance para México es, por ahora, favorable pero frágil: crece más, sí, pero el costo de vida también aprieta.

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