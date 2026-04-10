INAH estrenará serie de radio sobre la identidad mexicana: ¿Esos rasgos son naturales o culturales?

Una nueva serie radiofónica del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) pone en primer plano la pregunta sobre qué define la identidad mexicana al explorar temáticas cotidianas y símbolos culturales. La propuesta —titulada “Historias e identidades. Cotidianeidad mexicana bajo el ojo de un especialista”— comienza transmisiones el próximo 17 de abril en frecuencias nacionales y plataformas digitales.
El formato parte de preguntas sobre qué rasgos nos distinguen en México, si esos elementos son naturales o culturales y hasta qué punto permanecen en la vida diaria.
La serie plantea una deliberación sobre costumbres y figuras representativas a través de diez emisiones semanales de media hora, programadas los viernes a las 11:00 horas.
Entre los temas destacados están:
- Semana Santa
- Los tacos como símbolo nacional
- La devoción a San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe
- Las fiestas patrias
- El futbol mexicano
- Las momias
- El papel de las cantinas
- Productos del agave
- Música tradicional —desde el teponaxtle hasta los corridos tumbados—
- El patrimonio gastronómico
- Los albures
Cada episodio busca abrir una conversación sobre qué asumimos como identidad mexicana a partir de objetos, celebraciones y prácticas habituales.
Debatirán sobre lo empírico con sustento
Bajo la conducción del arqueólogo Luis Alberto López Wario, participan voces con trayectorias comprobadas en historia, antropología, música y gastronomía.
El programa reúne a Javier Bañuelos Rentería, Salvador Rueda Smithers y Ricardo Román Flores Martínez, acompañados del antropólogo físico Jorge Arturo Talavera González, el etnólogo Benjamín Muratalla, el músico Gonzalo Ceja, el comunicólogo Evanibaldo Morales Celis, el presbítero Gustavo Llaguno, la señora Reyna Rayón, los licenciados Alejandro Escalante y Carlos Silva, la chef Natalia Talavera y el antropólogo Jermán Argueta.
La dinámica consiste en charlas informales sustentadas en experiencias y conocimientos disciplinares.
Antecedentes y conceptos sobre la identidad en México
La serie recupera debates previos sobre el origen y la construcción de la identidad en México, aludiendo a especialistas de reconocida trayectoria.
Entre las referencias están los trabajos de Samuel Ramos, con su análisis pionero, así como las aportaciones de contemplados en psicología, literatura y filosofía como José Vasconcelos, Antonio Caso, Octavio Paz, Leopoldo Zea, Miguel León-Portilla, Emilio Uranga, Luis Villoro, Carlos Monsiváis, Roger Bartra, Guillermo Hurtado Pérez y Jorge Portilla.
El programa integrará conceptos sobre cómo la identidad se crea y recrea mediante mitos, leyendas, hechos y sincretismos, tanto en la memoria como en la vida diaria de las comunidades mexicanas.
Se discutirán preguntas como si la identidad mexicana es innata o se construye, y cómo cada persona puede verse parte de ese mosaico cultural en constante transformación.
Las transmisiones estarán disponibles también en Spotify y YouTube. Con este esfuerzo, el INAH y la Secretaría de Cultura buscan que la conversación sobre lo mexicano se nutra de argumentos, experiencias y referentes accesibles para todo público.