INAH estrenará serie de radio sobre la identidad mexicana: ¿Esos rasgos son naturales o culturales?

Expertos participan en la grabación de la nueva serie de radio del INAH, donde se explora la construcción y recreación de la identidad mexicana.

Una nueva serie radiofónica del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) pone en primer plano la pregunta sobre qué define la identidad mexicana al explorar temáticas cotidianas y símbolos culturales. La propuesta —titulada “Historias e identidades. Cotidianeidad mexicana bajo el ojo de un especialista”— comienza transmisiones el próximo 17 de abril en frecuencias nacionales y plataformas digitales.

El formato parte de preguntas sobre qué rasgos nos distinguen en México, si esos elementos son naturales o culturales y hasta qué punto permanecen en la vida diaria.

La serie plantea una deliberación sobre costumbres y figuras representativas a través de diez emisiones semanales de media hora, programadas los viernes a las 11:00 horas.

Entre los temas destacados están:

Semana Santa

Los tacos como símbolo nacional

La devoción a San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe

Las fiestas patrias

El futbol mexicano

Las momias

El papel de las cantinas

Productos del agave

Música tradicional —desde el teponaxtle hasta los corridos tumbados—

El patrimonio gastronómico

Los albures

Cada episodio busca abrir una conversación sobre qué asumimos como identidad mexicana a partir de objetos, celebraciones y prácticas habituales.

CIUDAD DE MÉXICO, 02NOVIEMBRE2024. Gran desfile de Día de Muertos 2024; este evento se lleva a cabo de manera anual desde el 2016 y recorre Paseo de la Reforma desde la Puerta de los Leones hasta el zócalo capitalino. Carros alegóricos, bailarines y muchas Catrinas amenizan la celebración de Día de Muertos. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Debatirán sobre lo empírico con sustento

Bajo la conducción del arqueólogo Luis Alberto López Wario, participan voces con trayectorias comprobadas en historia, antropología, música y gastronomía.

El programa reúne a Javier Bañuelos Rentería, Salvador Rueda Smithers y Ricardo Román Flores Martínez, acompañados del antropólogo físico Jorge Arturo Talavera González, el etnólogo Benjamín Muratalla, el músico Gonzalo Ceja, el comunicólogo Evanibaldo Morales Celis, el presbítero Gustavo Llaguno, la señora Reyna Rayón, los licenciados Alejandro Escalante y Carlos Silva, la chef Natalia Talavera y el antropólogo Jermán Argueta.

La dinámica consiste en charlas informales sustentadas en experiencias y conocimientos disciplinares.

Antecedentes y conceptos sobre la identidad en México

La serie recupera debates previos sobre el origen y la construcción de la identidad en México, aludiendo a especialistas de reconocida trayectoria.

Entre las referencias están los trabajos de Samuel Ramos, con su análisis pionero, así como las aportaciones de contemplados en psicología, literatura y filosofía como José Vasconcelos, Antonio Caso, Octavio Paz, Leopoldo Zea, Miguel León-Portilla, Emilio Uranga, Luis Villoro, Carlos Monsiváis, Roger Bartra, Guillermo Hurtado Pérez y Jorge Portilla.

El programa integrará conceptos sobre cómo la identidad se crea y recrea mediante mitos, leyendas, hechos y sincretismos, tanto en la memoria como en la vida diaria de las comunidades mexicanas.

Se discutirán preguntas como si la identidad mexicana es innata o se construye, y cómo cada persona puede verse parte de ese mosaico cultural en constante transformación.

Las transmisiones estarán disponibles también en Spotify y YouTube. Con este esfuerzo, el INAH y la Secretaría de Cultura buscan que la conversación sobre lo mexicano se nutra de argumentos, experiencias y referentes accesibles para todo público.