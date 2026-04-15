Niñas y niños de Jalisco podrán viajar gratis en transporte público, entérate cómo

Niñas y niños de Jalisco podrán viajar gratis en transporte público. (Cortesía Gobierno de Jalisco)

En las ciudades mexicanas, la movilidad urbana ha sido históricamente una barrera para niñas y niños que deben desplazarse diariamente a sus casas, escuelas o centros recreativos. La cobertura y el costo del transporte público impactan directamente en la asistencia escolar, el bienestar infantil y la economía familiar, especialmente en comunidades donde los recursos son limitados.

La apuesta por políticas públicas que priorizan la niñez encuentra eco en iniciativas que buscan democratizar el acceso a servicios fundamentales. El transporte público gratuito para niños y niñas en edad escolar surge como una respuesta innovadora a los retos cotidianos de miles de familias, al tiempo que promueve la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

Jalisco: pionero nacional en transporte público gratuito para la niñez

A partir del 30 de abril de 2026, Jalisco se posiciona como la primera entidad en México en implementar un programa de transporte público gratuito exclusivamente dirigido a niñas y niños de cuatro a doce años que asisten a escuelas públicas. Esta medida, inédita a nivel estatal, permitirá a los beneficiarios acceder a dos viajes gratuitos diarios, un avance significativo en el impulso a la inclusión social y educativa.

El acceso escolar mejora con movilidad urbana gratuita en Jalisco. (Cortesía Gobierno de Jalisco)

El programa impulsado por el Gobierno de Jalisco está diseñado para que el trámite de registro resulte sencillo y accesible. Desde el 20 de abril hasta el 30 de mayo, padres, madres o tutores podrán completar el proceso en la plataforma oficial. Los beneficiarios recibirán una tarjeta especial no bancarizada, con características similares a la tarjeta Mi Movilidad, destinada exclusivamente para este apoyo. Cabe destacar que, si la niña o niño ya forma parte de otros programas sociales o cuenta con otra tarjeta de transporte, podrá conservar ambos beneficios sin inconveniente.

El gobernador Pablo Lemus destacó que hasta la fecha, no existe otra política equivalente a nivel estatal en el país. Si bien algunos municipios han instrumentado rutas escolares gratuitas y entidades como Querétaro ofrecen esquemas similares en ciertos niveles escolares, la experiencia de Jalisco marca un precedente en la manera de entender la movilidad como un derecho, no solo como un servicio.

Un impacto directo en la economía familiar y el acceso educativo

El costo del transporte representa una carga relevante en el presupuesto de las familias con hijos en edad escolar. De acuerdo con estimaciones de organizaciones especializadas en bienestar infantil, este gasto puede alcanzar entre el 10% y el 15% del ingreso mensual en hogares de bajos recursos. La eliminación de esta barrera económica permite que más niñas y niños asistan a la escuela de forma regular, favoreciendo su aprendizaje y desarrollo.

La nueva tarjeta especial facilitará los traslados diarios de estudiantes. (Cortesía Gobierno de Jalisco)

Además del beneficio económico, el programa contribuye a la reducción de la huella de carbono al incentivar el uso del transporte colectivo sobre alternativas particulares; también fortalece la red de apoyo comunitario al facilitar el traslado seguro y supervisado de los menores. La iniciativa se inscribe en una política integral que coloca a la niñez en el centro de las decisiones públicas, bajo la convicción de que el bienestar infantil repercute de manera positiva en toda la comunidad.

“La movilidad es clave para que las niñas y niños tengan acceso real a la educación y a nuevas oportunidades”, señalaron autoridades estatales al dar a conocer el arranque del programa. La expectativa es que, con esta medida, aumente la asistencia diaria y mejore el rendimiento escolar en cientos de escuelas públicas del estado.