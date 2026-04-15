Festival de cultura y gastronomía coreana llegará a la CDMX con actividades gratuitas: fecha y lugar del evento

Festival cultural y gastronómico de Corea del Sur en CDMX. (Pexels)

La cultura coreana continúa ganando popularidad en la Ciudad de México, ampliando su presencia con la llegada del 2026 K-Food & Culture Festival, un evento que reunirá lo mejor de la gastronomía y la belleza del país asiático en un solo lugar.

A través de redes sociales, el Centro Cultural Coreano en México, dio a conocer esta iniciativa, la cual busca acercar al público mexicano a las tradiciones, sabores y tendencias de Corea del Sur por medio de experiencias interactivas.

El festival contará con degustaciones, exhibiciones y actividades enfocadas tanto en la comida como en el mundo del K-beauty, ofreciendo un momento de aprendizaje y diversión para los asistentes. Además, se anunció que la entrada será gratuita, lo que permitirá que más personas puedan acceder a esta propuesta cultural.

Fecha, horario y lugar del evento

El evento se llevará a cabo en la Museo Memoria y Tolerancia, ubicado en la Plaza Juárez del Centro Histórico de la CDMX, específicamente en la terraza del tercer piso.

Fecha: 24 de abril de 2026

Horario: 13:00 horas

Lugar: Museo Memoria y Tolerancia, terraza del 3er piso

Entrada: Gratuita

Actividades del festival

Prueba de K-Ramen y Tteokbokki: se ofrecerá una selección de ramen populares como Buldak, Shin Ramyun y Chapagetti, además de snacks y bebidas tradicionales coreanas.

K-Beauty Secrets y zona de cosméticos: los asistentes podrán probar productos de belleza coreanos como mascarillas faciales, protector solar y tóners para el cuidado de la piel.

Degustación de K-Liquor y K-Food: habrá pruebas de soju premium y platillos tradicionales como dakgangjeong, samgyeopsal, nokdujeon y kimchijeon, representando la gastronomía coreana.

2026 K-Food & Culture Festival. (captura de pantalla)

Lee Dong Wook conquista la CDMX con fanmeeting lleno de momentos memorables

El actor surcoreano Lee Dong Wook, se reunió con sus seguidoras en la Ciudad de México durante su fanmeeting “My Sweet Home”, el cual destacó por la cercanía e interacción directa con el público mexicano.

El evento, realizado en el Teatro Metropólitan, ofreció una experiencia distinta a un concierto tradicional, enfocada en la convivencia, dinámicas y momentos especiales con todos las asistentes.

Durante el encuentro, el protagonista de K-dramas expresó su entusiasmo por visitar el país y convivir con sus fanáticas mexicanas, quienes respondieron con muestras de cariño y entusiasmo. “Quería conocer a las fans de México, me gusta sentirme con todo este amor y pasión”, compartió.

Esta presentación formó parte de su gira internacional con la que ha visitado distintos países, consolidando su popularidad a nivel global. La respuesta del país confirmó el fuerte vínculo entre el actor y su audiencia, posicionando a la CDMX como una de las paradas más destacadas de su tour.