México

Estudio revela una rara variante genética puede alterar la sensación de hambre y causar obesidad

Un descubrimiento reciente vincula una mutación poco común con la alteración de señales reguladoras del apetito. La ciencia avanza, pero las preguntas sobre prevención y salud pública persisten

Guardar
Manos sostienen una hamburguesa frente a un plato de papas fritas; sobre el abdomen, se superpone una visualización transparente de un intestino debilitado.
Nuevos hallazgos sugieren que pequeños cambios genéticos alteran el equilibrio corporal desde la juventud. El debate sobre el futuro del diagnóstico y la intervención se intensifica ante datos inesperados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una variante genética poco común en un gen llamado gen TUB podría aumentar el riesgo de obesidad temprana en adultos jóvenes debido a su efecto sobre la leptina, conocida como “la hormona del hambre”.

El hallazgo, publicado en Science Translational Medicine revela que ciertas mutaciones genéticas pueden modificar la respuesta del cuerpo ante la sensación de hambre, lo que supone posibles repercusiones para la salud pública por el avance sostenido de la obesidad en el mundo.

De acuerdo con la investigación liderada por el Centro Nacional de Investigación para Enfermedades Metabólicas de China, el porcentaje de adultos jóvenes con obesidad que presentan la variante p.R364G en el gen TUB es de 1,83 %, frente al 1,35 % de estos controles que tienen un peso considerado dentro de lo normal.

Estos datos surgen a partir de una secuenciación genética profunda en 2 mil 295 pacientes chinos con obesidad de aparición temprana y en 2 mil 292 personas delgadas.

Dos cadenas de ADN casi idénticas, paralelas, con leves diferencias de color (una cálida, otra fría), en el centro de la imagen sobre fondo neutro.
El nuevo hallazgo conecta una mutación en el gen TUB con un apetito descontrolado en ciertos jóvenes adultoss. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La variante TUB p.R364G altera la respuesta a la leptina y favorece el sobrepeso temprano

El estudio identificó cinco genes —TUB, NR4A3, HIST1H4D, DXO y TELO2— con mutaciones potencialmente vinculadas al desarrollo de obesidad.

El equipo de investigación se concentró en la variante TUB p.R364G, dado que su presencia estaba notablemente aumentada en quienes desarrollaron obesidad joven.

La función de TUB en el cuerpo es potenciar la vía de señalización STAT3, lo que regula la acción de la leptina tras los alimentos. En personas sin la mutación, la leptina actúa para disminuir el apetito una vez finalizadas las comidas.

Pero, según los resultados en modelos de ratón, la variante p.R364G provoca que la proteína TUB se localice en zonas incorrectas dentro de la célula, lejos de la membrana y el citoplasma.

Esta alteración dificulta la señalización de la leptina. En consecuencia, los ratones portadores de la mutación comen en exceso y desarrollan obesidad rápidamente. El estudio afirma: “La mutación p.R364G debilitaba la respuesta del organismo a la leptina, lo que predisponía a los ratones a la obesidad.”

Consulta médica por obesidad, paciente - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La variante genética TUB p.R364G se asocia a un mayor riesgo de obesidad temprana en adultos jóvenes, según un estudio publicado en Science Translational Medicine. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pocos genes conocidos y una carga creciente para la salud

Hasta la fecha, solo se han identificado 14 genes asociados a la obesidad, por lo que estos resultados amplían el mapa genético conocido.

El mismo estudio advierte que la muestra utilizada es limitada. Por ello, los autores proponen realizar investigaciones más amplias para validar el papel de TUB y de los otros genes candidatos en la obesidad.

Para sus autores, el trabajo representa “un gran avance en la definición de los orígenes genéticos de la obesidad”.

Actualmente, la obesidad representa un problema para la salud pública a nivel global, situación que motiva estos esfuerzos por descifrar mejores mecanismos de prevención y tratamiento.

Temas Relacionados

obesidadgenéticacienciasaludleptinamexico-noticias

Más Noticias

Sigue el destape de corcholatas en Morena: Imelda Castro quiere la gubernatura de Sinaloa

La legisladora lidera preferencias internas, aunque su aspiración se da en un contexto de inseguridad y revisión legal

Sigue el destape de corcholatas en Morena: Imelda Castro quiere la gubernatura de Sinaloa

¿André Pierre-Gignac renovará con Tigres?: esto se sabe

Tigres prepara cambios en su plantel y Gignac estaría viviendo su última etapa como jugador

¿André Pierre-Gignac renovará con Tigres?: esto se sabe

Con extracciones y recorridos en contra del reloj, así avanza el rescate del último minero en El Rosario, Sinaloa

Medios locales han reportado que el trabajador que permanece atrapado en la mina es identificado como Isidro Beltrán

Con extracciones y recorridos en contra del reloj, así avanza el rescate del último minero en El Rosario, Sinaloa

¿Se reanuda la exportación de ganado de México a Estados Unidos? Esto responde la Secretaría de Agricultura

Las instancias oficiales manifiestan que cualquier comunicado formal sobre este tema se divulgará en los canales oficiales

¿Se reanuda la exportación de ganado de México a Estados Unidos? Esto responde la Secretaría de Agricultura

Le cumplen amenaza al gobierno: transportistas bloquean Calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa

Los capitalinos sufren las consecuencias de la falta de diálogo entre el gobierno y los manifestantes en CDMX

Le cumplen amenaza al gobierno: transportistas bloquean Calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Viajaba con la cocaína escondida entre papayas: autoridades detienen en Sonora a conductor de tráiler

Viajaba con la cocaína escondida entre papayas: autoridades detienen en Sonora a conductor de tráiler

Procesan a mujer vinculada con extorsiones a nombre del CJNG en la CDMX: su cuenta bancaria recibía los depósitos

Se hicieron pasar por miembros de un cártel para extorsionarlos con 300 mil pesos: así fue su rescate en Oaxaca

Detienen a familiares del exalcalde morenista de Coxquihui por presuntos vínculos con Gente Nueva en Veracruz

Operaban como “halcones” del CJNG: caen 8 policías municipales de Colima que tenían más de 10 años de servicio

ENTRETENIMIENTO

Poncho de Nigris anuncia reality show de Ring Royale: transmisión será gratuita

Poncho de Nigris anuncia reality show de Ring Royale: transmisión será gratuita

Cuánto cuestan los boletos para las nuevas fechas de Morat en el Palacio de los Deportes

Maxine Woodside posa sin ropa a sus 77 años: “No es un cuerpo de chava”

Por qué "Malcolm el de en Medio" no fue tan popular en Estados Unidos como en México

Exatlón México: quién gana los boletos para ver a Nodal hoy 15 de abril

DEPORTES

¿André Pierre-Gignac renovará con Tigres?: esto se sabe

¿André Pierre-Gignac renovará con Tigres?: esto se sabe

Liga MX: Dónde ver todos los partidos de la jornada 15 del Clausura 2026 este fin de semana

Pumas habría ofertado por el astro brasileño Philippe Coutinho

Dueños del Estadio Azteca desmienten que asientos no tengan visibilidad a la cancha tras remodelación

¿Quién es Abongile Tom? El único árbitro sudafricano que pitará en el Mundial 2026