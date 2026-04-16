El inesperado regalo que Eugenio Derbez le dio a José Eduardo con motivo de su cumpleaños

Eugenio Derbez celebra a distancia el cumpleaños 34 de José Eduardo Derbez en una videollamada. (Instagram: @jose_eduardo92)

El cumpleaños 34 de José Eduardo Derbez incluyó un gesto a distancia de Eugenio Derbez que se viralizó en Instagram y reabrió la discusión sobre su paternidad tras las pasadas declaraciones de Victoria Ruffo al respecto.

El actor de “CODA” publicó un video donde se observa que envió mariachis a su hijo hasta el set donde trabaja, acompañado del mensaje:

“No todo lo que hago me sale bien, pero tú sí me saliste espectacularmente bien. Muy orgulloso de ser tu papá. ¡Feliz cumpleaños, hijo! Te amo", expresó.

Por su parte, el festejado respondió: “¡Gracias papá, te amo! ¡Qué gran sorpresa!”. Ambos mensajes sumaron miles de reacciones y comentarios en menos de 24 horas.

Eugenio Derbez envía mariachis a José Eduardo Derbez durante su cumpleaños 34 y comparte el momento en redes sociales. (Instagram: @ederbez)

Eugenio Derbez envía mariachis y expone la relación actual con su hijo

En el video difundido por el actor y comediante, la sorpresa a distancia se materializó a través de una videollamada y un grupo de mariachis que llegó al lugar de trabajo de José Eduardo.

El momento, compartido en la cuenta del comediante, desató comentarios sobre la relación actual padre-hijo y el cambio en la dinámica familiar, pues a menos de 254 horas, el episodio suma más de 20 mil interacciones en las primeras horas.

Independientemente, el presentador de “Miembros al aire” destacó en sus cuentas oficiales: “Estoy agradecido con la vida por la salud que tengo, por mi familia y por mi trabajo”.

José Eduardo Derbez agradece públicamente a su papá luego de recibir la serenata sorpresa en el set donde trabaja. (@jose_eduardo92)

Victoria Ruffo cuestionó el pasado paterno de Eugenio Derbez con José Eduardo

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda difundida en YouTube a principios de enero de 2026, Victoria Ruffo afirmó: “Mi bronca con Eugenio fue siempre que no estuvo con su hijo, que aparecía una vez al año, despertaba y decía: ‘Tengo un hijo, lo voy a ir a ver’”.

La actriz de melodramas sostyvo que en los primeros años, el actor mexicano no asumió las tareas cotidianas de la paternidad, como asistir al doctor, ayudar con tareas escolares o acompañar la crianza activa.

“No sabe ser papá porque nunca quiso ser papá”, aseguró la intérprete de melodramas, dejando entrever que no estuvo presente en las etapas fundamentales: “A mi hijo nunca le dije nada malo de su papá, pero las cosas por su propio peso caen y él está en una edad donde sabe quién es quién”.

Usuarios en redes sociales debaten sobre el vínculo actual y pasado entre Eugenio Derbez y José Eduardo, tras la publicación del video del cumpleaños. (Foto Instagram: @victoriaruffo // @ederbez)

Seguidores reconocen la cercanía actual, pero persiste el debate sobre la paternidad

La dinámica entre Eugenio Derbez, Victoria Ruffo y José Eduardo Derbez generó debate entre la audiencia digital, pese a que la actriz reconoce avances en la actitud de su expareja.

“Me sorprende ahorita, para bien, con su hija chiquita, porque está con ella, pero con los otros no”, puntualizó, dejando clara su postura ante las reciente dinámicas de su primogénito con la familia Derbez.