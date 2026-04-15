Hijo de Galilea Montijo confiesa el cariño que le tiene a Isaac Moreno, novio de la conductora

Isaac Moreno presume tiernos momentos con el hijo de Galilea Montijo Fotos: Ig @galileamontijo @ipmoreno

Mateo Reina, de 14 años, expresa el aprecio que siente por Isaac Moreno, pareja actual de Galilea Montijo, en un momento en que la conductora de Hoy mantiene comunicación constante con su hijo pese a que él reside en Acapulco con su padre, el político Fernando Reina, tras el divorcio ocurrido en 2023.

El adolescente asegura que su relación con el modelo español es cercana y positiva, lo que ha facilitado la nueva dinámica familiar.

En marzo de 2026, la familia celebró el cumpleaños de Mateo en Ciudad de México. Asistieron tanto Montijo como su actual pareja y Fernando Reina, quienes mantienen una convivencia cordial.

El propio Mateo afirma: “Me pone muy contento que estén en buenos términos mis papás, se llevan muy bien, tienen una relación muy bonita”.

El adolescente enfatiza que disfruta poder compartir tiempo con ambos padres y valora el ambiente familiar que sostienen, incluso en reuniones que integran a las diferentes parejas.

Galilea Montijo apoya a su hijo Mateo pese a la distancia tras el divorcio, manteniendo comunicación y asistencia constante a sus eventos deportivos (Instagram: @galileamontijo)

Mateo Reina reconoce el apoyo de Galilea Montijo durante la separación

Desde el divorcio, el hijo único de Montijo y Reina decidió mudarse a Acapulco con su padre. A pesar de la distancia, relata que su madre se mantiene presente en su vida cotidiana.

Mateo explica: “La extraño, me extraña, pero siempre me apoyó desde el día uno, desde que tomé la decisión que me quería ir con mi papá, me apoyó. Y pues a veces yo tengo que venir aquí a México a verla y ella siempre va a mis partidos a apoyarme”.

Isaac Moreno, modelo español y actual pareja de Galilea Montijo, es descrito por Mateo como afectuoso y respetuoso desde el inicio de su relación familiar (IG/ipmoreno)

En su testimonio, el adolescente remarca el vínculo que sostiene con Isaac Moreno, describiéndolo como afectuoso y respetuoso desde el inicio. Señala:

“Me trata muy bien Isaac, lo quiero mucho, es muy buena gente conmigo. Desde el día uno se portó muy bien conmigo, lo quiero mucho”. La relación fluida entre Mateo y el modelo español ha contribuido al bienestar del menor en esta etapa de cambios familiares.

Mateo también destaca el papel que juega su mamá con Alexis y Claudio, hijos de Fernando Reina con Paola Carus. Afirma sentirse “muy feliz con eso”, ya que Montijo mantiene una relación afectuosa con sus medios hermanos y los trata como parte de su familia.

Mateo Reina expresa gratitud por el ambiente familiar estable, resaltando que disfruta compartir tiempo con ambos padres después de la separación (Instagram)

La nueva etapa de Galilea Montijo tras el divorcio

Desde 2023, Galilea Montijo, de 52 años, sostiene una relación estable con Isaac Moreno, español de cerca de 45 años. La presentadora comparte abiertamente detalles de su vida sentimental en redes sociales y ante medios, incluyendo viajes internacionales como el de diciembre de 2025, cuando ambos reciben el Año Nuevo en Hong Kong. Montijo lo expresa públicamente: “Te amo, Isaac Moreno”, y él responde en el mismo tono.

Montijo describe que la convivencia con Moreno implica “compartir, reírnos y reflexionar”.