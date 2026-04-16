Pasta fría con fresas y pollo: opción ligera, rica en proteína y antioxidantes

Una vibrante ensalada de pasta con pollo a la parrilla, fresas frescas, nueces pecanas y espinacas se presenta en un tazón rústico sobre una mesa de madera, lista para disfrutar al aire libre. (Gemini)

El toque jugoso y dulce de las fresas, el crocante de la nuez y la suavidad del pollo se encuentran en una ensalada fría que invita a cortar con la rutina.

Usualmente, el plato aparecer en reuniones de primavera, almuerzos familiares y mesas bufé, pues es una de las opciones que se disfrutan bien frías y aportan color a cualquier ocasión.

En varios lugares, las pastas frías con pollo son clásicas, pero la incorporación de fruta fresca le suma un giro moderno, ideal para quienes buscan algo liviano y diferente.

Una vibrante ensalada de pasta con pollo a la parrilla, fresas, queso feta y nueces se acompaña de una bebida refrescante en un entorno al aire libre. (Gemini)

Receta de ensalada fría de pasta, pollo y frutillas

Se trata de una ensalada fría preparada con pasta corta, pollo cocido, frutillas frescas y un aderezo cremoso a base de mayonesa, crema y limón. Suma apio, cebolla morada y nuez, y se sirve bien fría, ideal para días cálidos o como entrada en cualquier evento.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 10 minutos

Reposo en heladera: 20 minutos

Ingredientes

250 gr de pasta corta (fusilli, penne, coditos) 1 pechuga de pollo cocida y desmenuzada o en cubos 1 taza de fresas frescas, lavadas y cortadas en mitades o cuartos 1/2 taza de apio picado finamente 1/4 de cebolla morada picada en cuadros pequeños (opcional) 1/4 de taza de nuez picada (opcional) 1/2 taza de mayonesa 1/4 de taza de crema de leche 1 cucharada de jugo de limón Sal y pimienta a gusto Hojas de menta fresca para decorar (opcional)

Cómo hacer ensalada fría de pasta, pollo y frutillas, paso a paso

Cocinar la pasta en agua con sal, siguiendo las indicaciones del envase. Escurrir y enfriar bajo agua fría para cortar la cocción. En un bol, mezclar la mayonesa, la crema de leche y el jugo de limón. Salpimentar a gusto. En un bowl grande, unir la pasta cocida y fría, el pollo, las fresas, el apio y la cebolla. Si se desea, sumar la nuez picada. Incorporar el aderezo y mezclar suavemente para que todos los ingredientes se integren bien. Llevar al refrigerador por 20 minutos antes de servir para que la ensalada esté bien fría y los sabores se amalgamen. Servir decorando con hojas de menta fresca. Consejo clave: Es fundamental que la pasta esté completamente fría antes de mezclar con el resto, así el aderezo no se corta ni se absorbe de más.

Esta colorida ensalada fría, ideal para reuniones de primavera y almuerzos familiares, combina pollo, fresas, nueces, pasta y queso feta. (Gemini)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 340 kcal

Grasas: 18 gr

Carbohidratos: 32 gr

Proteínas: 15 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En el refrigerador, en recipiente hermético, hasta 2 días. No recomendable para el congelador porque las fresas pierden textura y agua al descongelar.