México

Pasta fría con fresas y pollo: opción ligera, rica en proteína y antioxidantes

La combinación de toques dulces y texturas cremosas convierte esta preparación en una opción fresca para quienes buscan salir de lo habitual

Guardar
Un tazón grande de ensalada de pasta con pollo en rebanadas, fresas, nueces pecanas, cebolla morada y espinacas sobre una mesa de madera al sol
Una vibrante ensalada de pasta con pollo a la parrilla, fresas frescas, nueces pecanas y espinacas se presenta en un tazón rústico sobre una mesa de madera, lista para disfrutar al aire libre. (Gemini)

El toque jugoso y dulce de las fresas, el crocante de la nuez y la suavidad del pollo se encuentran en una ensalada fría que invita a cortar con la rutina.

Usualmente, el plato aparecer en reuniones de primavera, almuerzos familiares y mesas bufé, pues es una de las opciones que se disfrutan bien frías y aportan color a cualquier ocasión.

En varios lugares, las pastas frías con pollo son clásicas, pero la incorporación de fruta fresca le suma un giro moderno, ideal para quienes buscan algo liviano y diferente.

Tazón de ensalada de pasta tricolor con pollo, fresas, espinacas, queso y nueces. Un vaso de bebida rosada con limón y menta en una mesa de madera al aire libre
Una vibrante ensalada de pasta con pollo a la parrilla, fresas, queso feta y nueces se acompaña de una bebida refrescante en un entorno al aire libre. (Gemini)

Receta de ensalada fría de pasta, pollo y frutillas

Se trata de una ensalada fría preparada con pasta corta, pollo cocido, frutillas frescas y un aderezo cremoso a base de mayonesa, crema y limón. Suma apio, cebolla morada y nuez, y se sirve bien fría, ideal para días cálidos o como entrada en cualquier evento.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 10 minutos
  • Reposo en heladera: 20 minutos

Ingredientes

  1. 250 gr de pasta corta (fusilli, penne, coditos)
  2. 1 pechuga de pollo cocida y desmenuzada o en cubos
  3. 1 taza de fresas frescas, lavadas y cortadas en mitades o cuartos
  4. 1/2 taza de apio picado finamente
  5. 1/4 de cebolla morada picada en cuadros pequeños (opcional)
  6. 1/4 de taza de nuez picada (opcional)
  7. 1/2 taza de mayonesa
  8. 1/4 de taza de crema de leche
  9. 1 cucharada de jugo de limón
  10. Sal y pimienta a gusto
  11. Hojas de menta fresca para decorar (opcional)

Cómo hacer ensalada fría de pasta, pollo y frutillas, paso a paso

  1. Cocinar la pasta en agua con sal, siguiendo las indicaciones del envase. Escurrir y enfriar bajo agua fría para cortar la cocción.
  2. En un bol, mezclar la mayonesa, la crema de leche y el jugo de limón. Salpimentar a gusto.
  3. En un bowl grande, unir la pasta cocida y fría, el pollo, las fresas, el apio y la cebolla. Si se desea, sumar la nuez picada.
  4. Incorporar el aderezo y mezclar suavemente para que todos los ingredientes se integren bien.
  5. Llevar al refrigerador por 20 minutos antes de servir para que la ensalada esté bien fría y los sabores se amalgamen.
  6. Servir decorando con hojas de menta fresca. 
  7. Consejo clave: Es fundamental que la pasta esté completamente fría antes de mezclar con el resto, así el aderezo no se corta ni se absorbe de más.
Un tazón de ensalada de pasta fría con pollo rebanado, fresas a la mitad, nueces, queso feta, espinacas y aderezo cremoso sobre una mesa de madera
Esta colorida ensalada fría, ideal para reuniones de primavera y almuerzos familiares, combina pollo, fresas, nueces, pasta y queso feta. (Gemini)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 340 kcal
  • Grasas: 18 gr
  • Carbohidratos: 32 gr
  • Proteínas: 15 gr 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En el refrigerador, en recipiente hermético, hasta 2 días. No recomendable para el congelador porque las fresas pierden textura y agua al descongelar.

Temas Relacionados

RecetasEnsalda fríaPasta fríaPolloFresasReceta saludablemexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

¿Que está pasando en el metro y metrobús hoy 15 de abril? Retrasos en la L3 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Que está pasando en el metro y metrobús hoy 15 de abril? Retrasos en la L3 del STC

Cuáles son Los Mejores Lugares para Trabajar™ para Mujeres en México, este es el listado 2026

Great Place to Work® México reconoció reconoció la voz femenina de 100 organizaciones en México, quienes, desde su experiencia, confirman que forman parte de entornos laborales de alta confianza, en una ceremonia sobre liderazgo sin género y cultura organizacional

Infobae

Crisis en el Metro: usuarios, sindicato y autoridades se reparten culpas por el deterioro del sistema

El servicio del STC Metro CDMX se ha visto afectado en días recientes por las fallas constantes y los paros de trabajadores

Crisis en el Metro: usuarios, sindicato y autoridades se reparten culpas por el deterioro del sistema

Xóchitl demuestra inusual apoyo a Sheinbaum con el tema del fracking: “Estoy con Claudia”

La excandidata presidencial sorprendió al posicionarse a favor de la administración de la presidenta

Xóchitl demuestra inusual apoyo a Sheinbaum con el tema del fracking: “Estoy con Claudia”

Cuáles son las enfermedades a las que es más propensa la sangre 0 positivo

Conocer los vínculos entre el tipo sanguíneo y enfermedades puede ayudarte a entender por qué algunos padecimientos afectan más a ciertas personas

Cuáles son las enfermedades a las que es más propensa la sangre 0 positivo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Viajaba con la cocaína escondida entre papayas: autoridades detienen en Sonora a conductor de tráiler

Viajaba con la cocaína escondida entre papayas: autoridades detienen en Sonora a conductor de tráiler

Procesan a mujer vinculada con extorsiones a nombre del CJNG en la CDMX: su cuenta bancaria recibía los depósitos

Se hicieron pasar por miembros de un cártel para extorsionarlos con 300 mil pesos: así fue su rescate en Oaxaca

Detienen a familiares del exalcalde morenista de Coxquihui por presuntos vínculos con Gente Nueva en Veracruz

Operaban como “halcones” del CJNG: caen 8 policías municipales de Colima que tenían más de 10 años de servicio

ENTRETENIMIENTO

ENHYPEN en México: cómo comprar y registrar la membresía para la preventa

ENHYPEN en México: cómo comprar y registrar la membresía para la preventa

Martha Higareda revela el motivo por el que oculta a sus hijas gemelas

El inesperado regalo que Eugenio Derbez le dio a José Eduardo con motivo de su cumpleaños

Hijo de Galilea Montijo confiesa el cariño que le tiene a Isaac Moreno, novio de la conductora

Poncho de Nigris anuncia reality show de Ring Royale: transmisión será gratuita

DEPORTES

¿André Pierre-Gignac renovará con Tigres?: esto se sabe

¿André Pierre-Gignac renovará con Tigres?: esto se sabe

Liga MX: Dónde ver todos los partidos de la jornada 15 del Clausura 2026 este fin de semana

Pumas habría ofertado por el astro brasileño Philippe Coutinho

Dueños del Estadio Azteca desmienten que asientos no tengan visibilidad a la cancha tras remodelación

¿Quién es Abongile Tom? El único árbitro sudafricano que pitará en el Mundial 2026