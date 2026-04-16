Cuáles son las enfermedades a las que es más propensa la sangre 0 positivo

La comunidad médica estudia los factores genéticos que brindan cierta protección frente a infartos, aunque presentan vulnerabilidad hacia otros problemas estomacales. (Gemini)

El tipo de sangre O positivo es el más común en México y en buena parte del mundo por lo cual diversos estudios se han enfocado en analizar si dicho grupo sanguíneo influye en la predisposición a ciertas enfermedades.

Especialistas identifican patrones que sugieren menor riesgo de padecimientos cardiovasculares, pero mayor vulnerabilidad ante infecciones gastrointestinales y úlceras.

La relación entre el tipo de sangre y la salud sigue en investigación, mientras surgen nuevas evidencias sobre los riesgos y protecciones asociados a cada grupo.

El tipo de sangre O positivo es el más frecuente en México y se estudia su relación con diferentes enfermedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ventajas y desventajas de tener sangre O positivo según la ciencia

Si bien los estudios no han encontrado que existan enfermedades específicas a las que las personas con sangre tipo O positivo sean más propensas únicamente por su grupo sanguíneo, investigaciones han identificado algunas tendencias y riesgos asociados a los diferentes tipos sanguíneos, incluido el O positivo.

En este sentido, y de acuerdo con información de Mayo Clinic, las enfermedades que se ha visto que pueden ser más o menos propensos a desarrollar, son las siguientes:

Riesgos y protección asociados al grupo O positivo

1. <b>Menor riesgo de enfermedades cardiovasculares</b>

Las personas con sangre tipo O suelen presentar menor riesgo de infarto y trombosis comparado con los grupos A, B y AB. Se asocia con una menor tendencia a la coagulación excesiva y a la formación de coágulos.

2. <b>Mayor riesgo de úlceras gástricas</b>

Quienes tienen grupo O son más susceptibles a infecciones por Helicobacter pylori, bacteria relacionada con úlceras gástricas y duodenales.

3. <b>Menor riesgo de cáncer de páncreas</b>

Algunos estudios sugieren que el grupo O protege en cierta medida frente al cáncer de páncreas, mientras que los grupos A, B y AB presentan un riesgo ligeramente superior.

4. <b>Mayor riesgo de infecciones por ciertas bacterias</b>

El grupo O puede ser más vulnerable a infecciones como el cólera y otras enfermedades gastrointestinales transmitidas por bacterias, debido a la respuesta inmunológica particular de este grupo.

5. <b>Compatibilidad y donación</b>

Las personas O positivo pueden donar sangre a cualquier receptor con Rh positivo, pero solo pueden recibir sangre de donantes O. Esto no implica una enfermedad, pero sí es relevante en emergencias médicas.

Por otro lado, también vale la pena mencionar que no existe evidencia científica de que el tipo O positivo predisponga de manera particular a enfermedades como diabetes, cáncer de mama, enfermedades autoinmunes o neurológicas.

Diversos estudios asocian el tipo O positivo con un riesgo más alto de padecer úlceras gástricas y duodenales.

Datos curiosos sobre la sangre o positivo

Aquí tienes algunos datos curiosos sobre la sangre O positivo:

Es el tipo más común: Alrededor del 37% de la población mundial tiene sangre O positivo. En México, la cifra es aún mayor.

Donador universal para Rh positivo: Las personas O positivo pueden donar sangre a cualquier receptor con Rh positivo (A+, B+, AB+, O+), lo que las hace muy valiosas en emergencias.

Solo pueden recibir de O: Pese a ser donadores universales para Rh positivo, solo pueden recibir sangre de donantes O positivo u O negativo.

Factores evolutivos: Se cree que el tipo O fue el primero en aparecer en la evolución humana.

Resistencia a la malaria: Las personas con sangre O muestran mayor resistencia a las formas graves de malaria.

Utilidad en bancos de sangre: La sangre O positivo es la más solicitada en hospitales por su compatibilidad con la mayoría de los pacientes.