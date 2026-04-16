México

Crisis en el Metro: usuarios, sindicato y autoridades se reparten culpas por el deterioro del sistema

El servicio del STC Metro CDMX se ha visto afectado en días recientes por las fallas constantes y los paros de trabajadores

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Usuarios reportan fallas, el sindicato denuncia falta de recursos y el Gobierno CDMX defiende su inversión histórica en la red del STC (Isaac Esquivel Monroy/ Cuartoscuro.com)
Usuarios reportan fallas, el sindicato denuncia falta de recursos y el Gobierno CDMX defiende su inversión histórica en la red del STC (Isaac Esquivel Monroy/ Cuartoscuro.com)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) se ha convertido en el medio principal para los habitantes del Valle de México que se trasladan a diferentes puntos de trabajo, escuela y hogares. Sin embargo, en meses recientes, los usuarios han sido víctimas del deterioro de las instalaciones, lo que ha afectado sus viajes.

La crisis por el deterioro del Metro CDMX se profundiza mientras usuarios, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del STC y autoridades del Gobierno de la CDMX se culpan mutuamente por las fallas y los riesgos que enfrentan las 12 líneas que componen la red. Los desencuentros han quedado expuestos tras recientes incidentes y protestas que ponen en evidencia la falta de acuerdos para resolver los problemas operativos.

Adrián Rubalcava Suárez, director del STC Metro, recientemente culpó a los usuarios del deterioro de las instalaciones y las fallas constantes. “Lo usuarios por lo general no cuidan los trenes, los maltratan, evitan que las puertas se abran”, confesó en una reciente entrevista telefónica.

Tras una extensa jornada de diálogo, el director del Metro de la CDMX y representantes del sindicato han coincidido en la urgencia de colaborar. Se comprometen a unir esfuerzos para resolver las problemáticas del sistema, priorizando la seguridad y el servicio para millones de usuarios (X/ @AdrianRubalcava)

Quejas de usuarios, exigencias del sindicato y respuesta de las autoridades sobre el Metro CDMX

Usuarios del sistema han reportado una experiencia caracterizada por demoras, trenes fuera de servicio, instalaciones con fallas y averías en puertas o sistemas eléctricos. Las molestias se reflejan en redes sociales y en manifestaciones dentro de las estaciones.

La percepción generalizada de abandono por parte de las autoridades se extiende entre quienes dependen del Metro en su vida diaria. Esta situación ha generado un clima de desconfianza y frustración social ante un problema que, para muchos, no parece tener solución cercana.

El Sindicato del STC sostiene la exigencia de aplicar un mantenimiento integral a trenes e instalaciones, pues ha afirmado que la falta de recursos materiales y humanos pone en riesgo a trabajadores y usuarios. Según los trabajadores, solo 68 trenes de los 391 que conforman la flota están en óptimas condiciones, y 84 permanecen detenidos por falta de refacciones.

Metro de la CDMX instalará equipos nuevos de escaleras eléctricas
El Sindicato del STC sostiene la exigencia de aplicar un mantenimiento integral a trenes e instalaciones (Cuartoscuro)

El sindicato subrayó que los problemas actuales del Metro no podrán resolverse si los recursos continúan destinándose a obras ajenas a la operación y la seguridad del sistema.

Gobierno CDMX aseguró inversión al STC Metro

Por su parte, las autoridades del gobierno de la Ciudad de México rechazaron las acusaciones del sindicato sobre falta de inversión. Sostuvieron en conferencia de prensa que, entre 2025 y 2026, el presupuesto destinado al Metro supera los 50 mil millones de pesos, lo que representa una cifra sin precedente para el sistema. Según afirmaron, dos terceras partes de ese monto se emplean directamente en mantenimiento y operación segura.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que para 2026 se autorizaron 25 mil millones de pesos solo para el STC Metro. Entre las partidas sobresalientes se encuentran más de 290 millones para mantenimiento de vías, más de 3 mil 200 millones en mantenimiento menor y mil 500 millones ligados a obras relacionadas con eventos internacionales.

El director del STC Metro anunció un acuerdo con el sindicato para reestablecer el servicio en todas las líneas (FOTO: GUSTAVO ALBERTO/CUARTOSCURO.COM)
El director del STC Metro anunció un acuerdo con el sindicato para reestablecer el servicio en todas las líneas (FOTO: GUSTAVO ALBERTO/CUARTOSCURO.COM)

La mandataria capitalina aseguró que las inversiones permitirán modernizar líneas estratégicas, reforzar la movilidad urbana, adquirir nuevos trenes y mejorar la infraestructura eléctrica. Por ejemplo, la Línea 3 dispondrá de 5 mil millones y las obras para la Línea 2 y otras modernizaciones superarán los 6 mil 500 millones.

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