Xóchitl demuestra inusual apoyo a Sheinbaum con el tema del fracking: “Estoy con Claudia”

La presidenta de México plantea el uso del fracking y Xóchitl la respalda. |Crédito: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este miércoles 15 de abril un comité de especialistas para evaluar el uso de fracturación hidráulica en México. El gobierno planteó que cualquier decisión sobre el fracking estará respaldada por evidencia científica y tendría como límite la protección del medioambiente y las comunidades.

La mandataria expuso que este proceso busca equilibrar la soberanía energética, ante la dependencia de importaciones de gas natural, sin comprometer los recursos naturales ni la consulta social.

El comité quedará conformado por académicos del IPN, la UNAM, la UAM y la UANL, así como integrantes del Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

Cuando Sheinbaum inició su gobierno, anunció que continuaría con la política de no al fracking, no obstante, hace unos días anunció que su gobierno sí recurriría a esta práctica para fortalecer la industria del gas natural. (Infobae México)

El Gobierno priorizará la consulta científica y social antes de cualquier decisión sobre fracking. Sheinbaum subrayó en su conferencia que este grupo de especialistas podrá entregar una primera orientación sobre la viabilidad del fracking en México dentro de un par de meses.

Precisó que, solo si los resultados apuntaban a esa posibilidad, el siguiente paso exigiría “la consulta con las comunidades” involucradas. La presidenta afirmó: “Nunca vamos a pasar por encima de ninguna comunidad”.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, explicó que el comité está integrado por especialistas en geología, perforación, química y medio ambiente. Describió la discusión como un “ejercicio inédito de colaboración entre academia y autoridades”, y subrayó que es indispensable evitar cualquier forma de improvisación.

Xóchitl Gálvez respalda a la presidenta

Xóchitl Gálvez habló sobre lo que se avecina para Sheinbaum. (CUARTOSCURO/ @XochitlGalvez)

En un video colgado en sus redes sociales, Xóchitl Gálvez, ex candidata a la presidencia de México por parte de la oposición, respaldó la decisión de la presidenta e incluso recordó la posición negativa que tenía López Obrador del fracking.

“Es mejor corregir que seguir viviendo en el error. La presidenta Claudia Sheinbaum abrió la puerta para producir gas natural a través del fracking”.

Sobre el debate del poder contaminante que tiene la fracturación hidráulica, Xóchitl expresó: “Es una técnica para extraer hidrocarburos de yacimientos no convencionales, es decir, de rocas a gran profundidad. Se trata de perforarlas inyectando una mezcla de agua, arena y químicos. ¿Es contaminante? Sí lo es, aunque que el gobierno morenista se niegue reconocerlo".

Sin embargo, Xóchitl argumentó que el fracking es necesario para fortalecer la soberanía energética. Además, aseguró que hay equipo de nueva generación capaz de realizar las perforaciones y reducir el impacto ambiental.

La ex candidata no dudó en comentar la posición que tenía Andrés Manuel López Obrador sobre el fracking, misma que contrasta con la propuesta de la presidenta Sheinbaum:

“Es sorprendente porque el antecesor de la presidenta, Andrés Manuel López Obrador, siempre se negó a realizarlo por motivos ideológicos. Pura cantaleta del neoliberalismo”.

Y más allá de posicionarse a favor de la visión de Sheinbaum, Xóchitl admitió: “Como oposición debemos señalar los errores del gobierno, sí, pero también reconocer aciertos”.