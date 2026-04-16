México

Xóchitl demuestra inusual apoyo a Sheinbaum con el tema del fracking: “Estoy con Claudia”

La excandidata presidencial sorprendió al posicionarse a favor de la administración de la presidenta

Guardar
La presidenta no se ha pronunciado al respecto
La presidenta de México plantea el uso del fracking y Xóchitl la respalda. |Crédito: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este miércoles 15 de abril un comité de especialistas para evaluar el uso de fracturación hidráulica en México. El gobierno planteó que cualquier decisión sobre el fracking estará respaldada por evidencia científica y tendría como límite la protección del medioambiente y las comunidades.

La mandataria expuso que este proceso busca equilibrar la soberanía energética, ante la dependencia de importaciones de gas natural, sin comprometer los recursos naturales ni la consulta social.

El comité quedará conformado por académicos del IPN, la UNAM, la UAM y la UANL, así como integrantes del Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

Cuando Sheinbaum inició su gobierno, anunció que continuaría con la política de no al fracking, no obstante, hace unos días anunció que su gobierno sí recurriría a esta práctica para fortalecer la industria del gas natural.
Cuando Sheinbaum inició su gobierno, anunció que continuaría con la política de no al fracking, no obstante, hace unos días anunció que su gobierno sí recurriría a esta práctica para fortalecer la industria del gas natural. (Infobae México)

El Gobierno priorizará la consulta científica y social antes de cualquier decisión sobre fracking. Sheinbaum subrayó en su conferencia que este grupo de especialistas podrá entregar una primera orientación sobre la viabilidad del fracking en México dentro de un par de meses.

Precisó que, solo si los resultados apuntaban a esa posibilidad, el siguiente paso exigiría “la consulta con las comunidades” involucradas. La presidenta afirmó: “Nunca vamos a pasar por encima de ninguna comunidad”.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, explicó que el comité está integrado por especialistas en geología, perforación, química y medio ambiente. Describió la discusión como un “ejercicio inédito de colaboración entre academia y autoridades”, y subrayó que es indispensable evitar cualquier forma de improvisación.

Xóchitl Gálvez respalda a la presidenta

Xóchitl Gálvez habló sobre lo que se avecina para Sheinbaum.
Xóchitl Gálvez habló sobre lo que se avecina para Sheinbaum. (CUARTOSCURO/ @XochitlGalvez)

En un video colgado en sus redes sociales, Xóchitl Gálvez, ex candidata a la presidencia de México por parte de la oposición, respaldó la decisión de la presidenta e incluso recordó la posición negativa que tenía López Obrador del fracking.

Es mejor corregir que seguir viviendo en el error. La presidenta Claudia Sheinbaum abrió la puerta para producir gas natural a través del fracking”.

Sobre el debate del poder contaminante que tiene la fracturación hidráulica, Xóchitl expresó: “Es una técnica para extraer hidrocarburos de yacimientos no convencionales, es decir, de rocas a gran profundidad. Se trata de perforarlas inyectando una mezcla de agua, arena y químicos. ¿Es contaminante? Sí lo es, aunque que el gobierno morenista se niegue reconocerlo".

Sin embargo, Xóchitl argumentó que el fracking es necesario para fortalecer la soberanía energética. Además, aseguró que hay equipo de nueva generación capaz de realizar las perforaciones y reducir el impacto ambiental.

La ex candidata no dudó en comentar la posición que tenía Andrés Manuel López Obrador sobre el fracking, misma que contrasta con la propuesta de la presidenta Sheinbaum:

“Es sorprendente porque el antecesor de la presidenta, Andrés Manuel López Obrador, siempre se negó a realizarlo por motivos ideológicos. Pura cantaleta del neoliberalismo”.

Y más allá de posicionarse a favor de la visión de Sheinbaum, Xóchitl admitió: “Como oposición debemos señalar los errores del gobierno, sí, pero también reconocer aciertos”.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumXóchitl GálvezfrackingPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

¿Que está pasando en el metro y metrobús hoy 15 de abril? Retrasos en la L3 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Que está pasando en el metro y metrobús hoy 15 de abril? Retrasos en la L3 del STC

Cuáles son Los Mejores Lugares para Trabajar™ para Mujeres en México, este es el listado 2026

Great Place to Work® México reconoció reconoció la voz femenina de 100 organizaciones en México, quienes, desde su experiencia, confirman que forman parte de entornos laborales de alta confianza, en una ceremonia sobre liderazgo sin género y cultura organizacional

Infobae

Crisis en el Metro: usuarios, sindicato y autoridades se reparten culpas por el deterioro del sistema

El servicio del STC Metro CDMX se ha visto afectado en días recientes por las fallas constantes y los paros de trabajadores

Crisis en el Metro: usuarios, sindicato y autoridades se reparten culpas por el deterioro del sistema

Cuáles son las enfermedades a las que es más propensa la sangre 0 positivo

Conocer los vínculos entre el tipo sanguíneo y enfermedades puede ayudarte a entender por qué algunos padecimientos afectan más a ciertas personas

Cuáles son las enfermedades a las que es más propensa la sangre 0 positivo

ENHYPEN en México: cómo comprar y registrar la membresía para la preventa

Los intérpretes de Bite Me visitarán el país el 11 de julio

ENHYPEN en México: cómo comprar y registrar la membresía para la preventa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Viajaba con la cocaína escondida entre papayas: autoridades detienen en Sonora a conductor de tráiler

Viajaba con la cocaína escondida entre papayas: autoridades detienen en Sonora a conductor de tráiler

Procesan a mujer vinculada con extorsiones a nombre del CJNG en la CDMX: su cuenta bancaria recibía los depósitos

Se hicieron pasar por miembros de un cártel para extorsionarlos con 300 mil pesos: así fue su rescate en Oaxaca

Detienen a familiares del exalcalde morenista de Coxquihui por presuntos vínculos con Gente Nueva en Veracruz

Operaban como “halcones” del CJNG: caen 8 policías municipales de Colima que tenían más de 10 años de servicio

ENTRETENIMIENTO

ENHYPEN en México: cómo comprar y registrar la membresía para la preventa

ENHYPEN en México: cómo comprar y registrar la membresía para la preventa

Martha Higareda revela el motivo por el que oculta a sus hijas gemelas

El inesperado regalo que Eugenio Derbez le dio a José Eduardo con motivo de su cumpleaños

Hijo de Galilea Montijo confiesa el cariño que le tiene a Isaac Moreno, novio de la conductora

Poncho de Nigris anuncia reality show de Ring Royale: transmisión será gratuita

DEPORTES

¿André Pierre-Gignac renovará con Tigres?: esto se sabe

¿André Pierre-Gignac renovará con Tigres?: esto se sabe

Liga MX: Dónde ver todos los partidos de la jornada 15 del Clausura 2026 este fin de semana

Pumas habría ofertado por el astro brasileño Philippe Coutinho

Dueños del Estadio Azteca desmienten que asientos no tengan visibilidad a la cancha tras remodelación

¿Quién es Abongile Tom? El único árbitro sudafricano que pitará en el Mundial 2026