México

Estafas laborales en México: el 69% de los buscadores de empleo ahora es más cauteloso, revela encuesta

El miedo a fraudes redefine la forma de buscar trabajo y aumenta la desconfianza

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Diversas modalidades de estafa laboral se dan a nivel nacional y un número importante de personas caen por la necesidad de obtener un empleo que les genere ingresos mensualmente.
Diversas modalidades de estafa laboral se dan a nivel nacional (Composición: Infobae Perú)

Las estafas laborales en México no terminan cuando se detectan o denuncian. Sus efectos persisten y transforman la manera en que miles de personas buscan empleo.

De acuerdo con una encuesta reciente de Indeed, el 69 por ciento de los trabajadores mexicanos se han vuelto más cautelosos y selectivos tras enfrentarse o identificar una oferta fraudulenta.

Este fenómeno refleja un cambio profundo en el comportamiento de los candidatos, quienes ahora analizan con mayor detenimiento cada vacante antes de postularse.

La búsqueda de empleo, que debería ser un proceso natural, se ha convertido en una actividad marcada por la desconfianza y la verificación constante.

Redes sociales, principal fuente de estafas

Dos teléfonos móviles negros de pantalla completa, uno mostrando el logo de WhatsApp sobre un fondo verde y el otro con una cuadrícula de íconos de aplicaciones.
La mayoría de las estafas laborales en México se registran en redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2025, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó que las estafas laborales se detectan principalmente en redes sociales (38 por ciento), seguidas de sitios web (35 por ciento), así como en correos electrónicos y servicios de mensajería (15 por ciento).

Estas cifras evidencian que los canales digitales, aunque facilitan el acceso a oportunidades, también se han convertido en terreno fértil para los fraudes.

El estudio también revela que seis de cada diez personas han estado en contacto con una publicación falsa en algún momento de su vida laboral. Esto no solo implica la pérdida de una oportunidad, sino también consecuencias más profundas como la pérdida de tiempo, dinero y, sobre todo, confianza.

“Esto implica un proceso que va más allá de perder una posible oportunidad, también roba tiempo, dinero y confianza”, explicó Nelson Gómez, director de Indeed México, quien señaló que los buscadores de empleo desarrollan una especie de “brújula” para distinguir entre ofertas reales y falsas, lo que hace el proceso más lento y demandante.

Entre los principales temores de los trabajadores mexicanos destacan

  1. Compartir información personal o financiera (41 por ciento).
  2. invertir tiempo en ofertas fraudulentas (23 por ciento).
  3. Caer en solicitudes de pagos anticipados (18 por ciento).

Estos miedos reflejan la creciente preocupación por la seguridad digital y la protección de datos personales.

Además, los candidatos permanecen en constante alerta al identificar señales de posibles fraudes.

Banderas rojas

Ante un fraude laboral, denuncia a las autoridades.
Ante un fraude laboral, denuncia a las autoridades.

Entre las principales banderas rojas destacan:

  1. Las promesas de ingresos poco realistas (56 por ciento).
  2. Solicitudes de dinero para continuar con el proceso (37 por ciento).
  3. La falta de información clara sobre la empresa (36 por ciento).
  4. Contacto a través de canales informales (20 por ciento).

Este estado de vigilancia permanente también tiene un impacto emocional. La necesidad de revisar cada detalle puede generar desgaste, ansiedad y desmotivación, factores que complican aún más la búsqueda de empleo en un entorno ya de por sí competitivo.

Ante este panorama, Indeed señaló que ha reforzado el uso de inteligencia artificial para detectar y eliminar publicaciones fraudulentas, con el objetivo de brindar mayor seguridad a los candidatos.

Recomendaciones para evitar fraudes

Vista de espaldas, una persona adulta se sienta frente a una laptop. En la pantalla, un anuncio vibrante con el texto "Gana dinero fácil trabajando desde casa" y símbolos de dinero.
Evita un fraude en los empleos que prometen dinero fácil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas recomiendan a los buscadores de empleo adoptar medidas básicas de prevención para evitar caer en este tipo de engaños.

Entre ellas destacan:

  1. Verificar la existencia y reputación de la empresa.
  2. Desconfiar de ofertas con salarios excesivamente altos.
  3. Evitar cualquier tipo de pago durante el proceso de reclutamiento.
  4. No compartir datos personales o bancarios sin antes confirmar la legitimidad de la vacante.

Asimismo, es fundamental priorizar plataformas reconocidas y utilizar canales formales de contacto, ya que esto reduce significativamente el riesgo de fraude.

El impacto de las estafas laborales va más allá de un incidente aislado. El miedo que generan, incluso cuando no se concreta el fraude, redefine la conducta de los candidatos y los obliga a adoptar una postura más defensiva. Esto, a su vez, ralentiza los procesos de búsqueda y afecta la confianza en el mercado laboral digital.

En un contexto donde la tecnología facilita tanto las oportunidades como los riesgos, la prevención y la información se convierten en herramientas clave para proteger a los trabajadores y garantizar procesos de reclutamiento más seguros.

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