Ed Sheeran en el Estadio Ciudad de los Deportes: precios oficiales, fechas, zonas y preventa de boletos

Ed Sheeran regresa a la capital mexicana el viernes 11 de diciembre con su Loop Tour, un show en el Estadio Ciudad de los Deportes donde cada canción será creada en tiempo real en el escenario. (X/ @edsheeran)

Ed Sheeran prepara su regreso a la Ciudad de México con el Loop Tour 2026. El cantante británico, reconocido por su estilo y capacidad de llenar estadios en todo el mundo, ofrecerá un concierto único en la capital el viernes 11 de diciembre en el Estadio Ciudad de los Deportes.

La expectativa es alta entre sus seguidores, quienes buscan asegurar su lugar en un espectáculo donde cada canción será creada en tiempo real sobre el escenario.

El concierto de Ed Sheeran en CDMX promete una experiencia única, donde cada canción será creada en tiempo real en el escenario. REUTERS/Kylie Cooper

Los organizadores han publicado precios oficiales para todas las zonas, y la demanda anticipada promete una venta rápida y que priorice a los fanáticos sobre la reventa.

Precios oficiales y zonas para el concierto de Ed Sheeran

El cartel oficial ya detalla las tarifas para cada zona del estadio, con precios que incluyen cargos por servicio. Los boletos estarán disponibles en FunTicket y en taquillas del Forum Buenavista.

General A: 5 mil 267 pesos

General: 2 mil 977 pesos

Palcos (Boxes): 7 mil 901 pesos

Platea Lateral A: 6 mil 069 pesos

Platea Lateral B: 4 mil 866 pesos

Preferente Lateral: 4 mil 065 pesos

Freedom: 4 mil 351 pesos

Platea Cabecera A: 2 mil 290 pesos

Platea Cabecera B: mil 832 pesos

Preferente Cabecera General: mil 718 pesos

El Estadio Ciudad de los Deportes fue el elegido para el concierto, consolidando a la CDMX como una parada clave del Loop Tour. REUTERS/Eloisa Sanchez

Por el momento, el mapa oficial de lugares aún no está disponible, pero se ha recomendado consultar actualizaciones en sitios oficiales para elegir la mejor ubicación posible.

Fechas clave y dinámica de venta de boletos

La venta general de boletos comenzará el lunes 20 de abril a las 11:00 horas, tanto en línea como en la taquilla física. Los organizadores fueron muy enfáticos al señalar que no habrá preventas ni exclusivas, lo que busca ofrecer igualdad de oportunidades para todos los interesados.

Venta general: lunes 20 de abril, 11:00 horas (FunTicket y Forum Buenavista)

Límite de compra: máximo 6 boletos por persona

Ingreso grupal: todos los integrantes deberán entrar al recinto junto con el titular y presentar identificación oficial

Reventa prohibida: boletos adquiridos fuera de FunTicket serán cancelados

No habrá preventas ni exclusivas para el concierto de Ed Sheeran; la venta busca igualdad de oportunidades para todos los fanáticos. REUTERS/Eduardo Munoz

Estas confirmaciones buscan proteger a los fans y evitar la especulación en plataformas no autorizadas. Por ello, se recomienda planear la compra con tiempo para no quedarse fuera.

El regreso de Ed Sheeran a México y la importancia del Loop Tour

La confirmación del concierto de Ed Sheeran en el Estadio Ciudad de los Deportes coloca a México como una parada clave del Loop Tour 2026. Esta gira representa una nueva etapa en la carrera del británico, quien prometió transformar cada presentación en una experiencia única al construir sus canciones en tiempo real con su loop station.

El concierto de Ed Sheeran se perfila para ser uno de los eventos musicales más importantes del año en México, destacando su innovador formato de presentación. REUTERS/Steve Marcus

El tour incluirá escenarios emblemáticos de América Latina, Estados Unidos y Canadá, por lo que la llegada de Teddy a México no sólo es un evento esperado por sus fans, sino que confirma a la CDMX como una de las grandes capitales musicales. El concierto apunta a convertirse en uno de los más importantes del año en el país.