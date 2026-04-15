Decomisan 40 kilos de metanfetamina valuada en medio millón de pesos en Morelia

Autoridades aseguraron 40 kilogramos de metanfetamina durante un operativo en la colonia La Huerta, Morelia. (FGE Michoacán)

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró aproximadamente 40 kilogramos de metanfetamina durante un operativo interinstitucional en la colonia La Huerta, en Morelia. El valor estimado de la droga ronda el medio millón de pesos en el mercado ilícito, según autoridades estatales.

El operativo fue resultado de labores de inteligencia e investigación realizadas por la Fiscalía de Asuntos Especiales y contó con la participación coordinada de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Guardia Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN). Durante la intervención, también se aseguró un vehículo con alteraciones en sus medios de identificación, lo que refuerza las líneas de investigación sobre su posible vinculación con actividades delictivas.

Golpe a las finanzas criminales en Michoacán

La FGE informó que el aseguramiento constituye una afectación directa a las finanzas de grupos criminales que operan en la región. El decomiso de la droga se realizó en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia que busca debilitar estructuras delictivas y garantizar condiciones de tranquilidad en la entidad.

Las autoridades señalaron que continuarán con operativos conjuntos y acciones de inteligencia para combatir frontalmente los delitos relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada en Michoacán.

La droga incautada en Morelia está valuada en cerca de medio millón de pesos, según estimaciones oficiales.

Refuerzan coordinación institucional

La Fiscalía de Michoacán reiteró su compromiso de actuar con firmeza, inteligencia y coordinación con otras instituciones de seguridad para salvaguardar el bienestar de la sociedad. El aseguramiento de los 40 kilogramos de metanfetamina representa uno de los golpes más relevantes contra el narcotráfico en la capital michoacana en lo que va de 2026.

La droga y el vehículo asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que continúa con las investigaciones para identificar a los posibles responsables y determinar la red de operación detrás de este cargamento.