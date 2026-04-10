Fracking ‘sustentable’ no existe, denuncian organizaciones ambientales y acusan de traición a Claudia Sheinbaum

Organizaciones ambientales se posicionaron en contra y revirtieron lo dicho por la mandataria: el fracking sustentable no existe. (Jesús Avilés / Infobae México)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció su incursión en el fracking, la técnica para extraer gas que el gobierno de la 4T había prometido nunca realizar debido a su negativo impacto ambiental.

No obstante, la jefa del Ejecutivo respaldó su decisión y cambio de opinión con un argumento: el fracking en México será mediante las nuevas tecnologías que permiten realizarlo de manera sustentable, sin dañar al medio ambiente.

Ante esta noticia, distintas organizaciones ambientales se posicionaron en contra y revirtieron lo dicho por la mandataria: el fracking sustentable no existe.

Así lo establecieron en un comunicado más de 80 organizaciones civiles no gubernamentales, entre las que se encuentra Alianza Mexicana contra el Fracking, Greenpeace México, Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Defensa de la Tierra y el Territorio, y otras organizaciones indígenas y ambientales.

México abre la puerta al fracking

Durante su gobierno, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) conservó su negativa respecto a recurrir al fracking. Más de una vez se le escuchó negar esta práctica como una de las más perjudiciales para el país.

Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum inició su campaña como predecesora de AMLO, prometió continuar con esa política y garantizó que tampoco recurriría al fracking como técnica para extraer gas natural. Decisión que mantuvo hasta hace unos días.

Inevitablemente surgió la pregunta de qué la había hecho cambiar de opinión. La respuesta fue que se trata de un fracking diferente, el que se empleará ahora es sustentable, garantizó la mandataria.

El fracking tradicional, el que negaba AMLO, es dañino y tiene impactos negativos, explicó Claudia Sheinbaum. “Ese nosotros no queremos utilizarlo porque puede tener problemas”, afirmó.

Pero existen nuevas investigaciones y tecnologías que hacen posible un fracking que no deje estos daños ambientales y ese va a ser el que va a utilizar el gobierno, según declaró.

El anuncio representa un cambio que contradice el compromiso de campaña de la presidenta de no permitir el desarrollo de esta técnica en el país. | (Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)

Organizaciones denuncian que el fracking sustentable es solo un discurso

Organizaciones ambientales reprocharon que México haya aprobado realizar esta práctica y acusaron no solo que es imposible hacerla sin daño ambiental, sino que también representa una contradicción política y una traición al pueblo de México.

En un extenso comunicado, las ONG cuestionaron la manera en la que el gobierno de México pretende implementarlo, pues realizar esta práctica tal y como lo expuso la presidenta —utilizando agua tratada e incluso de mar— representa un considerable incremento en inversión. “¿Asumirá Pemex estos costros, pese a su ya elevada deuda?“, cuestionan.

El fracking trae consigo un alto impacto ambiental y social. De acuerdo a las ONG existe amplia evidencia científica, incluyendo más de 2,300 estudios, que documenta los riesgos reales y crecientes del fracking para la salud pública, el clima y los ecosistemas.

Otra de las puntuales críticas de las ONG, fue la dependencia de combustibles fósiles: criticaron que la política energética se base en el gas fósil, lo cual acelera la emergencia climática y obstaculiza una transición energética justa.

Además, enfatizaron que las proyecciones de Pemex sobre la producción esperada, no sería suficiente para cubrir la demanda nacional de combustible.

“Apostar por la extracción de gas fósil con fracking es consolidar el modelo fósil y corporativo que profundiza desigualdades territoriales y debilita la autonomía energética comunitaria”, se lee en el comunicado.

Más de 80 organizaciones civiles se posicionaron sobre esta decisión (X: Greenpeace)

Con esta decisión, Claudia Sheinbaum traiciona al pueblo de México

Desde hace más de una década, las comunidades indígenas y campesinas de la Huasteca Potosina, Veracruz, Puebla, Nuevo León y Coahuila insisten en la defensa de sus territorios frente al extractivismo.

“Este mandato fue recogido primero por Andrés Manuel López Obrador y después por la Presidenta Sheinbaum, quien en campaña se comprometió a atender este mandato que hoy claramente está siendo traicionado”, aseveran las ONG.

También denunciaron que en Las Choapas, Veracruz, la explosión del pozo Krem-1 dejó a sus habitantes expuestos, durante semanas, a gases tóxicos y a un incendio aún sin control.

La expansión de pozos de gas fósil representa un riesgo directo para la vida de pueblos indígenas y campesinos, quienes deben enfrentar los daños ambientales y sanitarios con sus propios recursos, sin embargo, el gobierno niega la magnitud de estos desastres.

Uno de los ejemplos más claros que ha dejado la industria petrolera, es el derrame de petróleo documentado desde el 3 de marzo en las costas de Golfo de México que ha afectado más de 900 kilómetros de playa.