México

Christian Nodal confirma que la boda religiosa con Ángela Aguilar programada para mayo se pospone

El cantante aclaró que aún no hay nueva fecha para el enlace, pero mantienen la intención de casarse

Guardar
El cantante aclaró que aún no hay nueva fecha para el enlace, pero mantienen la intención de casarse. (Foto: Infobae México/Jovani Pérez)
El cantante aclaró que aún no hay nueva fecha para el enlace, pero mantienen la intención de casarse. (Foto: Infobae México/Jovani Pérez)

Christian Nodal y Ángela Aguilar mantienen en suspenso su boda, que originalmente planeaban para el mes de mayo. El cantante confirmó que la fecha prevista para los próximos meses se pospone. No obstante ambos mantienen la intención de celebrar su unión en el estado de Zacatecas, aunque por el momento no han anunciado el nuevo día para la ceremonia.

Antes de un concierto en Altos de Chavón, en República Dominicana, como parte de su gira Pa’l Cora Tour, Nodal compartió detalles sobre la decisión. El artista y la hija de Pepe Aguilar aprovecharon la visita para conocer sitios locales y publicar fotografías juntos en redes sociales. La expectativa en torno a la pareja aumentó tras la difusión de fragmentos de entrevistas en redes, hasta que se publicó la conversación completa en la que Nodal abordó el tema.

Primer plano en blanco y negro de Christian Nodal con tatuajes faciales, y Ángela Aguilar en un vestido de encaje, con su mano anillada sobre la mejilla de Nodal
La pareja continúa con sus actividades profesionales, mientras sus seguidores esperan novedades sobre la reprogramación de la boda. (Instagram)

Durante la entrevista, el cantante precisó: “No sé, todavía no hay fechas, simplemente se pospone. Pues realmente hasta que la situación mejore en México vamos a hacerlo”. Nodal relató que junto a Aguilar analizaron la posibilidad de casarse en mayo, pero el panorama en Zacatecas influyó en el cambio de planes. “Incluso nosotros habíamos hablado mucho de, de que ya en mayo casarnos y todo el asunto, pero lo estamos posponiendo por, por, pues la situación como está México, nosotros queremos que sea en Zacatecas y justo hace poquito pues casi me explota, ¿verdad? En el, en el carro”, expresó el cantante, en referencia a un incidente que vivió en ese estado.

El comentario generó reacciones en la audiencia, a lo que Nodal respondió: “Sí, sí, es que está grave, grave. Yo me estoy riendo porque sabe cómo somos los mexicanos”. El intérprete subrayó que, a pesar de la decisión, no descartan la boda, solo la aplazarán. “Pero sí, es una situación totalmente... Se va a posponer un poquito más adelante. Sí, se va a posponer”, concluyó.

Christian Nodal
Christian Nodal reveló que la boda con Ángela Aguilar no se celebrará en mayo como habían planeado, debido a la situación actual en México. (@nodal)

La intención de Nodal y Aguilar sigue siendo celebrar su enlace en Zacatecas, aunque sin una fecha definida. Hasta el momento, no se ha informado sobre una nueva posible fecha ni detalles adicionales sobre la ceremonia. Ambos continúan con sus compromisos profesionales y viajes, mientras sus seguidores permanecen atentos a cualquier novedad sobre el enlace.

Cabe recordar que en 2025, durante un encuentro con sus fans, Ángela Aguilar sorprendió al invitar públicamente al anunciar que su boda religiosa con Christian Nodal, se realizaría en mayo de este 2026. La invitación fue explícita al extenderse a todo el público: “¡Van a ir a mi boda? Me voy a casar... en mayo. Por la iglesia”, expresó la cantante ante sus seguidores.

Temas Relacionados

Christian NodalÁngela Aguilarbodamexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

La lesión de Nicolás Ibáñez preocupa a Cruz Azul y aplaza su diagnóstico final

Hasta el momento el club no ha emitido alguna postura al respecto sobre la situación de Nico

La lesión de Nicolás Ibáñez preocupa a Cruz Azul y aplaza su diagnóstico final

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita del domingo 12 de abril

Enseguida los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita del domingo 12 de abril

Presidenta de la Cámara de diputados visita municipio de Nuevo León en acto del PAN

Un evento en San Nicolás de los Garza reunió a figuras políticas del partido, quienes destacaron la continuidad histórica de ese blanquiazul en la localidad

Presidenta de la Cámara de diputados visita municipio de Nuevo León en acto del PAN

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Tris y Tris Clásico domingo 12 de abril

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Tris y Tris Clásico domingo 12 de abril

Clima CDMX y resto de México hoy domingo 12 de abril en vivo: se mantiene alerta amarilla por lluvias

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este domingo

Clima CDMX y resto de México hoy domingo 12 de abril en vivo: se mantiene alerta amarilla por lluvias
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a hombre con miles de dosis de marihuana escondidas en maletas en autobús de Guanajuato

Detienen a hombre con miles de dosis de marihuana escondidas en maletas en autobús de Guanajuato

Jornada violenta en Baja California: tres ataques armados dejan cinco personas muertas y seis heridas

Obligadas a vender drogas en bares: rescatan a 3 mujeres víctimas de trata en Quintana Roo, entre ellas 2 adolescentes

Quién es “La Patrona”, la mujer de más alto rango en Los Chapitos que supervisaba el tráfico de drogas

“El Gobierno de Estados Unidos estuvo involucrado en el tráfico de drogas”, experto rompe el discurso contra México

ENTRETENIMIENTO

Cuál es la clasificación en México de ‘La posesión de la momia’, película de terror de los creadores de ‘El Conjuro’

Cuál es la clasificación en México de ‘La posesión de la momia’, película de terror de los creadores de ‘El Conjuro’

Tyler, The Creator conservó dos banderas mexicanas tras sus conciertos en el país

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 12 de abril

Fernando Delgadillo y Alejandro Filio anuncian conciertos en conjunto en México: estas son las fechas y sedes

Exatlón México: quién gana el auto hoy 12 de abril

DEPORTES

La lesión de Nicolás Ibáñez preocupa a Cruz Azul y aplaza su diagnóstico final

La lesión de Nicolás Ibáñez preocupa a Cruz Azul y aplaza su diagnóstico final

Revelan que Obed Vargas fue bloqueado por Seattle Sounders para jugar con la Selección Mexicana

Filtran el insulto que Sergio Bueno lanzó a Katia Itzel García tras expulsarlo en el Pumas vs Mazatlán

Pagos de la Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios cobran su depósito de la semana del 13 al 16 de abril

América regala butacas del antiguo Estadio Azteca a sus aficionados: así puedes adquirirlas