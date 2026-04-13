Christian Nodal confirma que la boda religiosa con Ángela Aguilar programada para mayo se pospone

El cantante aclaró que aún no hay nueva fecha para el enlace, pero mantienen la intención de casarse. (Foto: Infobae México/Jovani Pérez)

Christian Nodal y Ángela Aguilar mantienen en suspenso su boda, que originalmente planeaban para el mes de mayo. El cantante confirmó que la fecha prevista para los próximos meses se pospone. No obstante ambos mantienen la intención de celebrar su unión en el estado de Zacatecas, aunque por el momento no han anunciado el nuevo día para la ceremonia.

Antes de un concierto en Altos de Chavón, en República Dominicana, como parte de su gira Pa’l Cora Tour, Nodal compartió detalles sobre la decisión. El artista y la hija de Pepe Aguilar aprovecharon la visita para conocer sitios locales y publicar fotografías juntos en redes sociales. La expectativa en torno a la pareja aumentó tras la difusión de fragmentos de entrevistas en redes, hasta que se publicó la conversación completa en la que Nodal abordó el tema.

La pareja continúa con sus actividades profesionales, mientras sus seguidores esperan novedades sobre la reprogramación de la boda. (Instagram)

Durante la entrevista, el cantante precisó: “No sé, todavía no hay fechas, simplemente se pospone. Pues realmente hasta que la situación mejore en México vamos a hacerlo”. Nodal relató que junto a Aguilar analizaron la posibilidad de casarse en mayo, pero el panorama en Zacatecas influyó en el cambio de planes. “Incluso nosotros habíamos hablado mucho de, de que ya en mayo casarnos y todo el asunto, pero lo estamos posponiendo por, por, pues la situación como está México, nosotros queremos que sea en Zacatecas y justo hace poquito pues casi me explota, ¿verdad? En el, en el carro”, expresó el cantante, en referencia a un incidente que vivió en ese estado.

El comentario generó reacciones en la audiencia, a lo que Nodal respondió: “Sí, sí, es que está grave, grave. Yo me estoy riendo porque sabe cómo somos los mexicanos”. El intérprete subrayó que, a pesar de la decisión, no descartan la boda, solo la aplazarán. “Pero sí, es una situación totalmente... Se va a posponer un poquito más adelante. Sí, se va a posponer”, concluyó.

Christian Nodal reveló que la boda con Ángela Aguilar no se celebrará en mayo como habían planeado, debido a la situación actual en México. (@nodal)

La intención de Nodal y Aguilar sigue siendo celebrar su enlace en Zacatecas, aunque sin una fecha definida. Hasta el momento, no se ha informado sobre una nueva posible fecha ni detalles adicionales sobre la ceremonia. Ambos continúan con sus compromisos profesionales y viajes, mientras sus seguidores permanecen atentos a cualquier novedad sobre el enlace.

Cabe recordar que en 2025, durante un encuentro con sus fans, Ángela Aguilar sorprendió al invitar públicamente al anunciar que su boda religiosa con Christian Nodal, se realizaría en mayo de este 2026. La invitación fue explícita al extenderse a todo el público: “¡Van a ir a mi boda? Me voy a casar... en mayo. Por la iglesia”, expresó la cantante ante sus seguidores.