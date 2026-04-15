México

Christian Nodal habría cancelado su boda religiosa con Ángela Aguilar por una infidelidad, revela periodista

El periodista argentino sostiene que el enlace matrimonial se habría pospuesto por una relación extramarital del cantante sonorense

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Primer plano de una pareja sonriente, un hombre con tatuajes faciales y una mujer. En un círculo en la esquina superior izquierda, se ve a Javier Ceriani
Javier Ceriani expone rumores de infidelidad de Nodal, sugiriendo una posible postergación de su boda. (RS / Captura de pantalla)

Christian Nodal y Ángela Aguilar mantienen en pausa su boda religiosa en Zacatecas por problemas de seguridad en el estado; sin embargo, el periodista Javier Ceriani señaló que el motivo real sería una supuesta infidelidad del cantante con una mujer dominicana.

En febrero de 2026, un tiroteo cerca del rancho de Pepe Aguilar en Villanueva, Zacatecas, involucró a fuerzas federales y derivó en la detención de Flavio Alberto “N”, alias “El Braca”.

“Nosotros queremos que sea en Zacatecas y justo hace poquito pues casi me explota, ¿verdad? En el carro. Es que está grave, grave. Yo me estoy riendo porque sabes cómo somos los mexicanos”, explicó Nodal en una reciente entrevista.

Primer plano en blanco y negro de Christian Nodal con tatuajes faciales, y Ángela Aguilar en un vestido de encaje, con su mano anillada sobre la mejilla de Nodal
El aplazamiento de la boda religiosa de Christian Nodal y Ángela Aguilar en Zacatecas responde oficialmente a la inseguridad en el estado. (Instagram)

Ceriani asegura que Nodal tiene una supuesta amante en Miami

El periodista argentino Javier Ceriani contó en su canal de YouTube que Nodal habría pospuesto la boda por una infidelidad, pues sostiene que el cantante mantiene una relación con una mujer dominicana residente en Miami.

De acuerdo con el periodista argentino, los supuestos encuentros ocurren en un edificio lujoso y sostiene: “Muchos tienen amantes eternas, cambian de novia o de esposa, pero siempre hay una a donde vuelven”.

Y agregó: “Este hombre narciso, mujeriego, enamoradísimo, vicioso, exitoso no se acuesta con cualquiera, hay una elegida desde hace mucho tiempo. Es dominicana. Se ven poco tiempo, rapidín, porque para un hombre como él es difícil escaparse”.

Hasta ahora, los intérpretes de “Dime cómo quieres” no han hecho declaraciones públicas sobre este señalamiento y no existen pruebas para documentar la versión que circula en redes sociales.

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El periodista Javier Ceriani sugirió que una presunta infidelidad de Christian Nodal con una dominicana sería la causa real del retraso. (YT Javier Ceriani/YT Christian Nodal)

La boda religiosa en Zacatecas se pospone sin nueva fecha

Christian Nodal y Ángela Aguilar planeaban casarse por la iglesia en Zacatecas durante mayo de 2026, según lo anticipado por la cantante en un encuentro con seguidores.

Pese a que los cantantes de regional mexicano reiteran el deseo de celebrar la ceremonia religiosa en ese estado, insisten en que el contexto de violencia obliga a postergar los planes.

“No sé, todavía no hay fechas, simplemente se pospone. Pues realmente hasta que la situación mejore en México vamos a hacerlo”, declaró.

El episodio de violencia que vivieron en Zacatecas pesó en la decisión de suspender la boda, pues cabe recordar que el rancho de Pepe Aguilar, padre de Ángela, fue escenario de un tiroteo que derivó en una reacción mediática.

(IG)
Hasta el momento, ni Nodal ni Ángela Aguilar han emitido declaraciones oficiales sobre las acusaciones de infidelidad difundidas en redes. (IG)

Problemas de seguridad, la versión oficial de la pareja

De esta forma, la pareja argumenta que la inseguridad en Zacatecas impide realizar la boda, por lo tanto, “el enlace se va a posponer un poquito más adelante” en espera de condiciones adecuadas.

La decisión es una postergación, no una cancelación definitiva, mientras tanto, la pareja continúa con sus compromisos profesionales y mantiene su vida activa en redes sociales, donde sus seguidores permanecen atentos a cualquier actualización sobre el enlace religioso.

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