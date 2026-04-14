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Smoothie de frutos rojos y avena: saciedad, frescura y fibra en minutos

Te decimos la receta completa para que lo hagas desde casa

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smoothie frutos rojos y avena -México- 14 abril
(Gemini)

Cuando necesitas energía sostenida, frescura y un toque antioxidante, un smoothie puede ser el mejor aliado.

El smoothie de frutos rojos y avena es cremoso, refrescante y saciante, perfecto para el desayuno, la merienda o como snack nutritivo antes o después de entrenar.

La mezcla de frutos rojos aporta vitamina C, fibra y antioxidantes, mientras que la avena suma carbohidratos de absorción lenta, ayudando a mantener la saciedad y el rendimiento físico y mental.

Además, es muy fácil de preparar, podés hacerlo con frutos frescos o congelados y adaptarlo con la leche vegetal que más te guste.

Receta de smoothie de frutos rojos y avena

La base es mix de frutos rojos (arándanos, frambuesas, moras, frutillas), avena arrollada, leche vegetal y un toque de vainilla o miel si querés endulzar.

(Gemini)
(Gemini)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 5 minutos

Ingredientes

  1. 1 taza de frutos rojos (frescos o congelados)
  2. 3 cucharadas de avena arrollada
  3. 200 ml de leche vegetal (avena, almendra, coco, soja)
  4. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  5. 1-2 cucharaditas de miel, azúcar mascabo o stevia (opcional)
  6. Cubos de hielo (opcional, si querés más espeso y frío)

Cómo hacer smoothie de frutos rojos y avena, paso a paso

  1. Colocar los frutos rojos, la avena, la leche vegetal, la vainilla y el endulzante en la licuadora.
  2. Licuar 1-2 minutos, hasta lograr una textura bien cremosa y homogénea.
  3. Agregar cubos de hielo si querés una bebida más fría y espesa, volver a licuar unos segundos.
  4. Servir inmediatamente en vaso grande. Si preferís, podés decorar con frutos frescos y semillas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 vasos medianos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un atractivo vaso de smoothie de frutos rojos y moras, decorado con fresas, arándanos, zarzamoras y rodajas de plátano, rodeado de frutas frescas sobre una superficie clara. Esta imagen representa una opción saludable y nutritiva para el desayuno o como snack, ideal para los amantes de la alimentación equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 95
  • Grasas: 2 g
  • Carbohidratos: 19 g
  • Proteínas: 2 g

Estos valores son estimativos y pueden variar según los ingredientes exactos empleados.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En heladera, hasta 12 horas en frasco tapado. Lo ideal es tomarlo recién hecho para aprovechar la textura y los nutrientes.

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