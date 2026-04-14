Smoothie de frutos rojos y avena: saciedad, frescura y fibra en minutos

(Gemini)

Cuando necesitas energía sostenida, frescura y un toque antioxidante, un smoothie puede ser el mejor aliado.

El smoothie de frutos rojos y avena es cremoso, refrescante y saciante, perfecto para el desayuno, la merienda o como snack nutritivo antes o después de entrenar.

La mezcla de frutos rojos aporta vitamina C, fibra y antioxidantes, mientras que la avena suma carbohidratos de absorción lenta, ayudando a mantener la saciedad y el rendimiento físico y mental.

Además, es muy fácil de preparar, podés hacerlo con frutos frescos o congelados y adaptarlo con la leche vegetal que más te guste.

Receta de smoothie de frutos rojos y avena

La base es mix de frutos rojos (arándanos, frambuesas, moras, frutillas), avena arrollada, leche vegetal y un toque de vainilla o miel si querés endulzar.

(Gemini)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 5 minutos

Ingredientes

1 taza de frutos rojos (frescos o congelados) 3 cucharadas de avena arrollada 200 ml de leche vegetal (avena, almendra, coco, soja) 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional) 1-2 cucharaditas de miel, azúcar mascabo o stevia (opcional) Cubos de hielo (opcional, si querés más espeso y frío)

Cómo hacer smoothie de frutos rojos y avena, paso a paso

Colocar los frutos rojos, la avena, la leche vegetal, la vainilla y el endulzante en la licuadora. Licuar 1-2 minutos, hasta lograr una textura bien cremosa y homogénea. Agregar cubos de hielo si querés una bebida más fría y espesa, volver a licuar unos segundos. Servir inmediatamente en vaso grande. Si preferís, podés decorar con frutos frescos y semillas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 vasos medianos.

Un atractivo vaso de smoothie de frutos rojos y moras, decorado con fresas, arándanos, zarzamoras y rodajas de plátano, rodeado de frutas frescas sobre una superficie clara. Esta imagen representa una opción saludable y nutritiva para el desayuno o como snack, ideal para los amantes de la alimentación equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 95

Grasas: 2 g

Carbohidratos: 19 g

Proteínas: 2 g

Estos valores son estimativos y pueden variar según los ingredientes exactos empleados.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En heladera, hasta 12 horas en frasco tapado. Lo ideal es tomarlo recién hecho para aprovechar la textura y los nutrientes.