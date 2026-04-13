Partido Verde podría competir solo por la gubernatura de San Luis Potosí, advierte Karen Castrejón

Karen Castrejón afirma que el Partido Verde podría ir en solitario por la gubernatura de SLP.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) está preparado para competir sin alianzas en las elecciones de 2027 en San Luis Potosí, aseguró su dirigente nacional, Karen Castrejón, quien colocó este escenario como la principal ruta política del partido en la entidad.

Durante un encuentro con estructuras partidistas de la segunda circunscripción, Castrejón afirmó que el Verde se ha consolidado como una fuerza política nacional relevante: tercera a nivel país, segunda en diversas entidades y primera en San Luis Potosí.

En ese contexto, sostuvo que el partido cuenta con la fortaleza suficiente para contender con candidatos propios.

La dirigente subrayó que esta decisión responde a una demanda ciudadana, además del trabajo territorial que ha construido el PVEM en los últimos años.

Partido Verde plantea ir en solitario por la gubernatura de SLP ante tensiones con Morena.

“Estamos listos para competir, para ganar y para ir solos”, enfatizó, al destacar que el partido tiene perfiles “altamente competitivos”, integrados por jóvenes, mujeres y liderazgos con experiencia.

Elecciones 2027: estructura territorial y perfiles, la apuesta del Partido Verde

Castrejón detalló que el posicionamiento del PVEM no es casual, sino resultado del trabajo político, legislativo y de gobierno que ha impulsado el partido.

Señaló que sus administraciones han sido bien evaluadas y que su agenda se centra en temas como medio ambiente, salud, educación y calidad de vida.

Además, destacó que el Verde ya trabaja en la construcción de una agenda legislativa que será llevada a congresos locales, la Cámara de Diputados y el Senado, con el objetivo de consolidar su presencia institucional rumbo al próximo proceso electoral.

Partido Verde perfila estrategia electoral rumbo a las elecciones de 2027. EFE/ Francisco Guasco

También enfatizó que el partido mantiene una estructura territorial activa, lo que le permite tener cercanía con la ciudadanía y conocimiento directo de sus demandas, factor que consideran clave para competir sin necesidad de coaliciones.

PVEM buscará retener gubernatura y ampliar su presencia municipal

Como parte de su estrategia, la dirigente nacional adelantó que el Partido Verde buscará retener la gubernatura de San Luis Potosí, además de incrementar el número de presidencias municipales bajo su control.

Castrejón aseguró que el objetivo es consolidar al PVEM como la principal fuerza política en la entidad, respaldado por resultados de gobierno y el reconocimiento ciudadano.

Asimismo, no descartó que el partido compita por otras gubernaturas en el país, dependiendo de las condiciones locales.

Morena y PVEM: entre alianzas estratégicas y posibles rupturas

Mientras en San Luis Potosí se perfila una posible competencia en solitario, en otros estados el partido Morena avanza en la construcción de alianzas con el PVEM rumbo a 2027.

Partidos analizan posibles alianzas y rupturas rumbo a las elecciones de 2027.

En Guanajuato, por ejemplo, liderazgos morenistas han planteado que una coalición permitiría evitar la dispersión del voto y aumentar la competitividad frente al PAN.

Incluso, han señalado que, de haber competido juntos anteriormente, habrían alcanzado un mayor número de gobiernos municipales.

Sin embargo, a nivel nacional, la coalición Morena-PVEM-PT enfrenta tensiones derivadas de diferencias internas, especialmente tras la discusión de la reforma electoral y reglas como la prohibición del nepotismo en candidaturas.

Tensiones por candidaturas y reglas internas marcan el rumbo de la alianza

Uno de los puntos de mayor fricción se encuentra en San Luis Potosí, donde el PVEM ha impulsado perfiles cercanos al actual gobierno estatal, lo que podría chocar con las reglas internas de Morena que limitan candidaturas de familiares de mandatarios en funciones.

Tensiones por candidaturas marcan el rumbo electoral hacia 2027. (Facebook Partido Verde Ecologista de México)

Estas diferencias han abierto la puerta a que el Partido Verde considere competir sin alianza en la entidad, un escenario que podría modificar el equilibrio político local y dar margen a otras fuerzas para reposicionarse.

Además, analistas y actores políticos advierten que estas tensiones podrían replicarse en otras entidades donde también se renovarán gubernaturas en 2027.

Estados donde podría romperse la alianza o competir sin coalición

San Luis Potosí : el PVEM ha manifestado abiertamente su intención de competir solo si no hay acuerdos con Morena

Baja California : tensiones entre Morena y el PT podrían impedir una alianza local

Guanajuato : aunque se busca coalición, aún no hay acuerdos definitivos

Otros estados en disputa: las candidaturas y reglas internas podrían generar ajustes en la alianza

En conjunto, el panorama rumbo a 2027 muestra una coalición oficialista que, aunque sólida a nivel nacional, enfrenta retos importantes en lo local.

Las decisiones sobre alianzas, candidaturas y estrategias territoriales serán determinantes para definir el mapa político en los próximos comicios.