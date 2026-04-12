Frenan envío a EEUU de familiares de Iván Archivaldo Guzmán: juez bloquea su extradición o expulsión

Los Lindoro, la familia política de Iván Archivaldo Guzmán. (Anayeli Tapia/Infobae)

En medio de la presión judicial sobre el entorno de “Los Chapitos”, un tribunal federal frenó de manera provisional cualquier intento de extradición, expulsión o entrega a Estados Unidos de dos figuras clave del círculo familiar de Iván Archivaldo Guzmán: su suegro y su cuñado.

Tanto Mario Lindoro Elenes y Mario Alfredo Lindoro Navidad, familiares políticos de “El Chapito” y sus operadores financieros, permanecerán por ahora recluidos en el penal del Altiplano, mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo que promovieron tras su detención en diciembre del 2025.

De acuerdo con información revelada por El Universal, fue el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en Jalisco quien concedió una suspensión de plano a los Lindoro y ordenó que no fueran extraditados ni entregados a autoridades estadounidenses, incluso si existía ya una solicitud formal.

¿Quiénes son los Lindoro?

(SSPC)

La familia Lindoro, originaria de Sinaloa, mantiene lazos matrimoniales y empresariales que la colocan como uno de los principales apoyos de Iván Archivaldo Guzmán.

El núcleo lo conforman Mario Lindoro Elenes y Flora Navidad, padres de Zulema Aracely, Olga Ereyda, Lidia, Mario Alfredo y Víctor Miguel Lindoro Navidad. Zulema Aracely Lindoro Navidad es identificada como esposa de Guzmán Salazar y madre de dos de sus hijos.

Mario Lindoro Elenes, alias “El Niño” o “Don Mario”, de 69 años, fue señalado como gestor de recursos, bienes y logística financiera del grupo. Su hijo, Mario Alfredo Lindoro Navidad, alias “El 7”, de 44 años, fue responsable de la administración de recursos y coordinación de operaciones para el tráfico de droga. Durante su detención fueron asegurados armas, dinero en efectivo y vehículos de lujo.

(SSPC)

La caída de los Lindoro representó un golpe a la estructura de apoyo familiar, político y financiero de Los Chapitos, sin embargo, otras versiones apuntan a que el mismo hijo de Joaquín Guzmán Loera los habría entregado.

La versión sobre una posible traición dentro del círculo de Iván Archivaldo Guzmán Salazar la sostiene el periodista de investigación José Luis Montenegro, especialista en temas de narcotráfico. De acuerdo con Montenegro, la decisión de entregar a Mario Lindoro Elenes, Mario Alfredo Lindoro Navidad y a Óscar Noé Medina González, alias “El Panu”, éste último asesinado en la Ciudad de México, habría surgido después de que se detectaron filtraciones de imágenes privadas en redes sociales, donde aparecían integrantes de la familia de Los Chapitos.

Según el periodista, Iván Archivaldo perdió la confianza en su suegro, cuñado y jefe de seguridad al sospechar que ellos facilitaron la difusión de esas fotografías, lo que fue considerado una traición grave dentro del grupo criminal.