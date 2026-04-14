Este es el motivo por el que Sheinbaum se reunió con Elena Poniatowska en Palacio Nacional

“Hablamos mucho de la historia del movimiento, ella conoce a mi madre desde el 68″, recordó la mandataria. (Imagen Ilustrativa)

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió detalles sobre su reunión con la escritora Elena Poniatowska y la activista Jesusa Rodríguez, dos mujeres que la mandataria ha manifestados admirar desde sus inicios.

Según detalló esta mañana durante su conferencia de prensa matutina, durante la reunión conversaron sobre el movimiento que encabeza la mandataria y sobre los próximos proyectos de Elena Poniatowska.

“Hablamos mucho de la historia del movimiento, ella conoce a mi madre desde el 68″, recordó la mandataria.

La mandataria detalló que durante la reunión efectuada en Palacio Nacional, conversaron sobre las próximas obras en las que está trabajando la autora de La noche de Tlatelolco (1971), sin embargo, esa información le toca a ella detallarla.

Del mismo modo, destacó la importancia de preservar las obras y el acervo de la escritora y periodista, quien ha documentado a lo largo de sus 93 años.