La bebida clave para la salud cognitiva: cuántas tazas de café al día reducen el riesgo de padecer demencia (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El consumo diario de café con cafeína puede asociarse con una reducción del riesgo de demencia, según una investigación publicada en la revista Jama.

El estudio siguió a más de 132 mil personas durante varias décadas, identificando que quienes mantienen este hábito presentan un menor porcentaje de deterioro cognitivo en comparación con quienes no toman café. Entre las personas que participaron, alrededor de 11 mil desarrollaron demencia durante el periodo de observación.

Los autores observaron una diferencia de 18 por ciento menos de riesgo de demencia en los consumidores habituales de café respecto a quienes no lo incluían en su dieta, además de una menor prevalencia de deterioro cognitivo.

Tres puntos clave sobre el consumo de café y el riesgo de demencia

Cantidad recomendada: Consumir dos o tres tazas de café con cafeína al día se asocia con un menor riesgo de desarrollar demencia y deterioro cognitivo. Efecto neuroprotector: El beneficio neuroprotector se atribuye principalmente a la cafeína y a los compuestos antioxidantes del café, como los polifenoles. El efecto positivo no se observó en el café descafeinado. Límite saludable: Superar las dos o tres tazas diarias no incrementa los beneficios y puede aumentar riesgos como insomnio, ansiedad o temblor. El café resulta más saludable si se consume solo y sin azúcar.

Tres puntos clave sobre el consumo de café y el riesgo de demencia (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

De acuerdo con el neurólogo David Pérez del Hospital 12 de Octubre de Madrid, el café actúa principalmente como un factor de prevención y no como un potenciador inmediato de la cognición.

“El café no es un potenciador de la cognición: los que toman cafeína tienen mejoras en funciones cognitivas muy discretas. Lo que me parece más relevante es su papel en la prevención de las enfermedades neurodegenerativas”, señaló el especialista a Jama.

El efecto protector del café sobre la función cerebral

La investigación de Jama encontró que la cafeína es el componente clave que produce este efecto neuroprotector. El beneficio no se replicó en quienes tomaron café descafeinado.

El estudio sugiere que la cafeína ayuda a mitigar la neuroinflamación y el estrés oxidativo, dos factores centrales en el deterioro de las neuronas. Además, el café y el té contienen polifenoles, ácido clorogénico y catequinas, compuestos con efectos antioxidantes y vasculares.

El neurólogo Pérez advirtió que el consumo de café debe insertarse en un estilo de vida saludable. “No es solo tomar café y ya está. No tienen sentido si no lo añadimos a un estilo de vida cerebrosaludable”, subrayó a Jama. El efecto neuroprotector del café se suma a otras estrategias como una nutrición adecuada, la interacción social y la actividad física.

El efecto protector del café sobre la función cerebral crédito Freepik

Dos a tres tazas: el límite de beneficio

El estudio estableció que consumir más de dos o tres tazas diarias no aporta beneficios adicionales y puede resultar contraproducente.

“Consumir más de dos o tres tazas de café no tiene más beneficio y eso está bien porque un alto consumo también puede ser negativo: puede aumentar el nerviosismo, la ansiedad, el temblor esencial o, tomado a partir de las cinco de la tarde, también puede generar insomnio”, señaló Pérez.

La Guía de control prenatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomienda reducir la ingesta de cafeína a menos de 2 tazas diarias (menos de 182 mg por día) en mujeres embarazadas. Además, la institución señala que el café resulta más saludable cuando se consume solo, sin azúcar ni crema, ya que estos añadidos pueden disminuir sus beneficios para la salud.

Café y prevención de enfermedades asociadas

El valor del café no se limita únicamente a la prevención de la demencia. Un estudio publicado en Nutrients recordó que el consumo moderado de café se relaciona con una reducción de la mortalidad general y menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, accidentes cerebrovasculares y algunos tipos de cáncer.

La evidencia científica señala que los consumidores habituales de café presentan un 7.8 por ciento de prevalencia de deterioro cognitivo, frente al 9.5 por ciento en quienes no lo consumen. Los investigadores aclaran que el hallazgo es observacional: no se puede afirmar que el café previene de forma absoluta la demencia, pero sí que existe una asociación consistente.

El beneficio neuroprotector se atribuye principalmente a la cafeína y a sus compuestos antioxidantes, aunque efecto positivo no se observó en el café descafeinado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados deben interpretarse con cautela debido a las limitaciones de los estudios observacionales, como los datos autorreferidos de consumo.