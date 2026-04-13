Enjambre apuesta todo en concierto masivo: el anuncio que sacude a sus fans en CDMX

Enjambre anuncia concierto en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México el 29 de agosto de 2026, marcando un hito en su carrera. - (Ocesa)

La banda mexicana Enjambre confirmó su presentación en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el próximo 29 de agosto de 2026, una noticia que rápidamente generó conversación entre sus seguidores. El grupo originario de Fresnillo, Zacatecas, se enfrentará a uno de los recintos más grandes del país.

Con una trayectoria que inició en 2001, la agrupación ha construido un camino sólido dentro del rock alternativo en español. Su estilo, marcado por la nostalgia y referencias al sonido clásico, le ha permitido mantenerse vigente en la escena.

La preventa de boletos se realizará el 16 de abril a través de Ticketmaster, con opción de meses sin intereses para tarjetahabientes Banamex. El anuncio coloca a la banda en el centro de atención.

Un escenario imponente que marca un nuevo reto

Enjambre anuncia concierto en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México el 29 de agosto de 2026, marcando un hito en su carrera. - (Ocesa)

El Estadio GNP Seguros representa un salto significativo en la carrera de Enjambre. No todos los proyectos logran trasladar su propuesta a un espacio de esta magnitud.

El anuncio abre dudas sobre cómo adaptarán su estilo a un formato masivo. La conexión con el público ha sido uno de sus rasgos más valorados.

Este movimiento también refleja una etapa de crecimiento. La banda se coloca ante un público potencial más amplio en un momento clave.

De lo íntimo a lo multitudinario

La banda cerrará su gira con un concierto acústico en el Auditorio Nacional. (Ocesa)

Desde sus inicios, Enjambre ha destacado por presentaciones en foros donde la cercanía con el público es esencial. Ese sello ha definido su identidad en vivo.

Con discos como “Daltónico”, “Huéspedes del orbe” y “Próximos prójimos”, el grupo ha consolidado una propuesta reconocible. Su evolución ha sido constante.

El paso hacia un estadio implica ajustes en producción y ejecución. La expectativa gira en torno a cómo trasladarán su esencia a este formato.

Preventa y expectativa en ascenso

Fotografía cedida hoy por Universal Music, donde se observa al grupo mexicano Enjambre, durante una sesión en Ciudad de México (México). EFE/ Universal Music /SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

La preventa del 16 de abril marca el inicio de la respuesta del público. La disponibilidad de boletos será un indicador del alcance actual de la banda.

El interés generado tras el anuncio sugiere una alta demanda. La fecha elegida también coloca el evento en una temporada activa para espectáculos en la ciudad.

El concierto del 29 de agosto se perfila como un momento clave. Más allá de la presentación, representa una medición del lugar que ocupa Enjambre en la escena actual.