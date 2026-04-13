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El batido verde para mejorar la circulación y aliviar piernas hinchadas tras largas horas sentado

Esta bebida natural aporta agua, vitaminas y minerales esenciales para mantener el equilibrio de líquidos y la salud vascular

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Esta bebida natural aporta agua, vitaminas y minerales esenciales para mantener el equilibrio de líquidos y la salud vascular. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El batido verde elaborado con pepino, jengibre y limón concentra ingredientes que favorecen la hidratación y contribuyen a mejorar la circulación en las piernas. Su consumo diario integra nutrientes que apoyan el funcionamiento del organismo, además de ofrecer una alternativa natural para quienes buscan mantener niveles adecuados de líquidos y favorecer la salud vascular.

En cada porción, el pepino aporta una proporción elevada de agua, que representa cerca del noventa y seis por ciento de su peso. Este vegetal, combinado con el limón, ayuda a mantener el equilibrio de fluidos en el cuerpo. El jengibre, por su parte, contiene compuestos que han sido estudiados por sus efectos sobre la microcirculación y el flujo sanguíneo, lo que influye de manera positiva en la sensación de pesadez en las piernas.

El jengibre presente en la receta contribuye a mejorar el flujo sanguíneo, aliviando la sensación de pesadez y cansancio en las extremidades inferiores. (X)
El jengibre presente en la receta contribuye a mejorar el flujo sanguíneo, aliviando la sensación de pesadez y cansancio en las extremidades inferiores. (X)

El pepino destaca por su contenido en agua y minerales como el potasio y el magnesio, que participan en la regulación de la presión arterial y la función muscular. La presencia de vitamina C en el limón se suma a la acción antioxidante, protegiendo las paredes de los vasos sanguíneos. El aporte conjunto de ambos ingredientes permite que el batido actúe como una bebida refrescante, capaz de reponer líquidos tras la actividad física o durante jornadas de calor intenso.

La hidratación adecuada resulta esencial para que la sangre fluya con normalidad por las venas y arterias. Cuando el cuerpo no recibe suficiente agua, la circulación puede enlentecerse, lo que incrementa el riesgo de retención de líquidos y molestias en las extremidades inferiores. El batido verde facilita la incorporación de agua y micronutrientes de manera sencilla y apetecible.

El jengibre apoya la circulación de las piernas

El consumo regular de jengibre se asocia con una mejor oxigenación de los tejidos. Sus componentes bioactivos contribuyen a que la sangre circule con mayor fluidez, lo que reduce la sensación de pesadez y cansancio en las piernas. El jengibre también ha sido utilizado en diversas tradiciones culinarias como ingrediente para aliviar molestias digestivas y favorecer el bienestar general.

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El batido verde de pepino, jengibre y limón destaca por su capacidad para hidratar el organismo y favorecer la circulación sanguínea en las piernas. - (Imagen Ilustrativa Infobae).

La combinación de jengibre con pepino y limón potencia el efecto refrescante del batido y añade un sabor característico, que distingue esta bebida dentro de las opciones saludables.

Receta para preparar el batido verde

Receta para preparar un vaso de batido verde

  • Medio pepino sin cáscara
  • Jugo de un limón
  • Un trozo de jengibre de aproximadamente dos centímetros
  • Un vaso de agua fría
  • Hielo al gusto (opcional)

Preparación:

  1. Colocar el pepino, el jugo de limón y el jengibre en la licuadora.
  2. Añadir el vaso de agua fría.
  3. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea.
  4. Servir de inmediato.
  5. Agregar hielo si se desea una bebida más refrescante.

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