Credencial Universal de Salud: ¿Quiénes deben acudir el martes 14 y 15 de abril a registrarse?

Ariadna Montiel, dio a conocer que el registro para la Credencial Universal de Salud iniciará a partir del 2 de abril (Gobierno de México)

La credencial del Servicio Universal de Salud en México se plantea como un nuevo documento oficial de identificación, diseñado para permitir el acceso a servicios médicos en todo el país y sustituir de forma paulatina los carnets tradicionales del IMSS y del ISSSTE.

El registro para obtener este documento se llevará a cabo durante este mes y la primera etapa de prestación de servicios se prevé para enero de 2027. De acuerdo con el gobierno federal, se proyecta que la credencialización incluirá a más de 132 millones de personas y requerirá más de un año para completarse.

Esta iniciativa busca asegurar que todas las mexicanas y mexicanos tengan acceso a atención médica en cualquiera de los tres sistemas de salud pública: IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE.

Al tramitar la Credencial Universal de Salud, el derechohabiente tendrá un expediente médico electrónico con toda su información (Gobierno de México)

¿Quiénes deben acudir el martes 14 y miércoles 15 de abril a registrarse para la Credencial Universal de la Salud?

El registro para la credencialización comienza del 13 al 30 de abril de 2026, empezando con las personas de 85 años o más. El calendario de registro está segmentado por la primera letra del primer apellido y días específicos.

Tomando en cuenta esto, las personas que deben acudir a la credencialización el martes 14 y miércoles 15 de abril son aquellas cuyo primer apellido inicie con las letras C, D, E, F.

Calendario de registros completo

A y B: lunes 13 y 27 de abril

C: martes 14 y 28 de abril

D, E, F: miércoles 15 y 29 de abril

G: jueves 16 y 30 de abril

H, I, J, K, L: viernes 17 de abril

Rezagados de la A a la L: sábado 18 de abril

M: lunes 20 de abril

N, Ñ, O, P, Q: martes 21 de abril

R: miércoles 22 de abril

S, T, U: jueves 23 de abril

V, W, X, Y, Z: viernes 24 de abril

Rezagados de la M a la Z: sábado 25 de abril

Cabe señalar que en mayo se incorporarán adultos de 70 a 85 años, y luego el resto de la población según el calendario oficial, priorizando siempre a los grupos más vulnerables.

Montiel Reyes indicó que el proceso para solicitar la Credencial del Servicio Universal de Salud será similar al de los registros de todos los Programas del Bienestar (Gobierno de México)

Documentos para tramitar la credencial

La gestión se efectúa directamente en los módulos desplegados por la Secretaría de Bienestar, que funcionan de lunes a sábado en un horario de 9:00 a 17:00 horas (tiempo del centro de México). Para ser atendido, resulta imprescindible acudir con identificación oficial, CURP certificada, comprobante de domicilio con vigencia máxima de seis meses y un teléfono de contacto.

Documentos necesarios

Identificación oficial

CURP certificada

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Teléfono de contacto

El registro nacional para obtener la nueva credencial inició el 2 de marzo de 2026 y se implementa de manera escalonada en todos los estados del país. (X/ @avisosbienestar)

La credencial conserva su validez en todo el territorio mexicano y asegura la continuidad de los derechos, incluso en caso de mudanza. Entre los beneficios que ofrece la tarjeta destacan el acceso a medicamentos gratuitos del cuadro básico, la eliminación de cuotas de recuperación, la atención médica garantizada en cualquier estado, la participación en campañas de vacunación y prevención, así como el registro automático en programas de apoyo social enfocados en salud.

Además, permite la consulta rápida del historial médico y tratamientos anteriores gracias a la integración de datos biométricos y médicos.