Credencial Universal de Salud: ¿Quiénes deben acudir el martes 14 y 15 de abril a registrarse?

La credencial del Servicio Universal de Salud en México se plantea como un nuevo documento oficial de identificación, diseñado para permitir el acceso a servicios médicos en todo el país y sustituir de forma paulatina los carnets tradicionales del IMSS y del ISSSTE.
El registro para obtener este documento se llevará a cabo durante este mes y la primera etapa de prestación de servicios se prevé para enero de 2027. De acuerdo con el gobierno federal, se proyecta que la credencialización incluirá a más de 132 millones de personas y requerirá más de un año para completarse.
Esta iniciativa busca asegurar que todas las mexicanas y mexicanos tengan acceso a atención médica en cualquiera de los tres sistemas de salud pública: IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE.
¿Quiénes deben acudir el martes 14 y miércoles 15 de abril a registrarse para la Credencial Universal de la Salud?
El registro para la credencialización comienza del 13 al 30 de abril de 2026, empezando con las personas de 85 años o más. El calendario de registro está segmentado por la primera letra del primer apellido y días específicos.
Tomando en cuenta esto, las personas que deben acudir a la credencialización el martes 14 y miércoles 15 de abril son aquellas cuyo primer apellido inicie con las letras C, D, E, F.
Calendario de registros completo
- A y B: lunes 13 y 27 de abril
- C: martes 14 y 28 de abril
- D, E, F: miércoles 15 y 29 de abril
- G: jueves 16 y 30 de abril
- H, I, J, K, L: viernes 17 de abril
- Rezagados de la A a la L: sábado 18 de abril
- M: lunes 20 de abril
- N, Ñ, O, P, Q: martes 21 de abril
- R: miércoles 22 de abril
- S, T, U: jueves 23 de abril
- V, W, X, Y, Z: viernes 24 de abril
- Rezagados de la M a la Z: sábado 25 de abril
Cabe señalar que en mayo se incorporarán adultos de 70 a 85 años, y luego el resto de la población según el calendario oficial, priorizando siempre a los grupos más vulnerables.
Documentos para tramitar la credencial
La gestión se efectúa directamente en los módulos desplegados por la Secretaría de Bienestar, que funcionan de lunes a sábado en un horario de 9:00 a 17:00 horas (tiempo del centro de México). Para ser atendido, resulta imprescindible acudir con identificación oficial, CURP certificada, comprobante de domicilio con vigencia máxima de seis meses y un teléfono de contacto.
Documentos necesarios
- Identificación oficial
- CURP certificada
- Comprobante de domicilio no mayor a seis meses
- Teléfono de contacto
La credencial conserva su validez en todo el territorio mexicano y asegura la continuidad de los derechos, incluso en caso de mudanza. Entre los beneficios que ofrece la tarjeta destacan el acceso a medicamentos gratuitos del cuadro básico, la eliminación de cuotas de recuperación, la atención médica garantizada en cualquier estado, la participación en campañas de vacunación y prevención, así como el registro automático en programas de apoyo social enfocados en salud.
Además, permite la consulta rápida del historial médico y tratamientos anteriores gracias a la integración de datos biométricos y médicos.