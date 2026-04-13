Cómo hacer flan en licuadora en pocos pasos, una opción rápida y práctica

El flan en licuadora representa una receta práctica y sencilla, ideal para quienes desean un postre suave sin complicaciones técnicas. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar un postre suave y equilibrado no requiere técnicas complejas ni utensilios especializados. Este flan en licuadora ofrece una alternativa práctica para quienes buscan un resultado consistente con el menor esfuerzo posible.

La receta destaca por su sencillez: se integran los ingredientes en pocos pasos y se logra una textura firme, con el dulzor justo. Es ideal para cualquier ocasión, desde una comida familiar hasta un antojo espontáneo.

Además, su método permite reducir errores comunes, como grumos o cocción desigual. Con atención a los tiempos y proporciones, el resultado es un flan uniforme, brillante y con buen cuerpo.

Base cremosa y equilibrio de sabor

La integración de ingredientes básicos como leche condensada, leche evaporada, huevos y vainilla garantiza la textura perfecta de este flan casero. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este flan se caracteriza por una mezcla homogénea que garantiza suavidad. La licuadora facilita integrar los ingredientes sin alterar su estructura.

El equilibrio entre leche, huevo y azúcar es clave para lograr la consistencia adecuada. Un exceso o falta de alguno puede afectar el resultado final.

La esencia de vainilla aporta aroma sin dominar el sabor. Se recomienda usarla con moderación para mantener la armonía del postre.

Ingredientes y preparación paso a paso

El uso preciso de la licuadora previene grumos y asegura una mezcla homogénea para un flan uniforme y brillante. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para obtener un buen resultado, es importante respetar las cantidades y el orden de los pasos. La precisión asegura una textura uniforme.

Ingredientes

1 lata de leche condensada

1 lata de leche evaporada

4 huevos

1 cucharada de esencia de vainilla

1 taza de azúcar (para el caramelo)

Preparación

Derretir el azúcar a fuego medio hasta obtener un caramelo dorado y verterlo en un molde

Licuar la leche condensada, leche evaporada, huevos y vainilla hasta integrar

Vaciar la mezcla en el molde con caramelo

Hornear a baño maría a 180 °C durante 50–60 minutos

Dejar enfriar y refrigerar antes de desmoldar

Textura perfecta y presentación final

El caramelo casero y la presentación invertida aportan un acabado brillante, convirtiendo al flan en licuadora en un postre vistoso y apetecible. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enfriado es fundamental para que el flan tome consistencia. Desmoldar antes de tiempo puede afectar su forma.

Un buen flan debe ser firme pero ligeramente tembloroso al centro. Esto indica una cocción adecuada y una textura cremosa.

Para servir, basta con voltearlo sobre un plato y dejar que el caramelo fluya. Su apariencia brillante y uniforme lo convierte en un postre atractivo sin necesidad de decoración adicional.